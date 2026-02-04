Залужный провел встречу с главой МИД Великобритании Купером: обсудили безопасность и справедливый мир
Валерий Залужный провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Великобритании Иветт Купер.
Об этом посол Украины сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Мы еще раз подтвердили стратегический характер отношений и постоянное развитие взаимодействия между нашими странами. Беседа состоялась на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.
Поэтому это была возможность донести информацию о вызовах, перед которыми сегодня стоит наша страна, и подчеркнуть роль международной солидарности для устойчивости критической инфраструктуры. Поддержка наших партнеров остается жизненно важной для энергетики Украины в эту тяжелейшую зиму", - говорится в сообщении.
Залужный и Кипер также обсудили ситуацию с безопасностью, перспективы справедливого мира между Украиной и РФ и дальнейшую координацию с международными союзниками для укрепления обороноспособности Украины.
Тобто, з тобою все ясно остаточно.
"Конкуренція" з мільйонами вбитих та зруйнованими країнами.
Один В'єтнам чого вартує...
Китай спонсорує саме ті режими та країни, які зараз чинять конфлікти та війни.
Холодна війна, як і зараз - протистояння та антагонізм двох систем. Китай - представник людожерської системи, яку реанімували замість того, щоб добити.
Але наші "потужні" євреї зробили все, щоб китай не був зацікавлений у припиненні війни в Україні
Якщо на вибори у другий тур вийде Залужний і зєля, за кого проголосуєте?
Результат бачимо.
Коли ви відмовляєтесь обирати, обирають за вас.
Причому обирають найнахабніші та найбрудніші. Обирають самих себе.
А ви потім пишаєтесь, що свого часу не увійшли до 73%.
Легше, правда, від цього особливо не стає.
Враховуючи чутки, що Залужного поставили командувати ЗСУ з подачі Заходу, зєля не міг от так плюнути в обличчя своїм зараз головним спонсорам.
У нього є свої недоліки і помилки (не буду тут перераховувати на радість русні).
Але він точно кращий за зєлю.
А на вибори його не пустять. Якщо пустять, я сильно здивуюсь.
І вибір буде залежати від наявних кандидатів.
Зараз це все - вилами по воді.
А от проти Залужного русня працює міцно: помста за "Кієв нє за трі дня" та Ізюмсько-Херсонську операцію.
як і Шаптала, Марченко, Кривонос
Але був грамотним і цілеспрямованим, це так.
на вашу думку Степан Бандера, Василь Стус, Сімон Петлюра патріоти України?
чи вони теж слизькі?
Патріотизм зараз не зовсім те, що раніше.
Раніше багато хто за ідею. Зараз здебільшого мотивація на фронті "треба дати русні ***** на Донбасі, щоб вони до мене додому не прийшли".
Не ідеалістично, але раціонально.
маєте сумніви щодо патріотизму його реальних друзів Шаптали, Кривоноса, Марченка?
може не відповідати, питання риторичні, бо у своїх попередніх дописах вже відповіли, читав
Залужний не виставляє.
Він - досить раціональна людина.
Сказали йти з посади командувача - пішов.
"Гарячий" би у пляшку поліз - і навіть послом би не став.
Залужний вирішив прийняти пропозицію і перечекати шитшторм.
Бо якщо після зєлі буде хтось набагато більш адекватний, він може повернути Залужного на стару посаду.
А якщо Залужного зовсім не стане, тоді - що?
Тільки якщо зєля впреться, то Залужного і кандидатом не зареєструють.
Формально - підстави є. Він вже скоро два роки як не мешкає на території України.
особа Посла/консула за фактом є носієм території України
є судова практика та рішення вс з цього приводу
цю муйню кацапи вигадали, а в жопі дехто підхопив, хоча потім зрузумів, шо лоханувся
Подивимось. Виборами поки хіба що в жОПі пахне.
хз, як на мене, це також патріотизм
його брити та німці поставили перед фактом - або Генерал посол в Об'єднаному Короловістві, або тебе нахєр, у т.ч. твою "комуналочку" на Бейкер-Стріт
амери їх підтримали у цьому
якби воля зєлі, то він би Генерала вигнав з ЗСУ як Марчелло, Шапталу, Кривоноса та інших генералів
Ніхто ж не заважає підписати "стамбул" просто сьогодні, і дременути до мами Ріми.
зєлю настращали дуже сильно, рішнення він прийняв за Генерала виключно з обсьору
щось тут не так, це не просто бажання услужити зєлі та рішальє
зара подивимося, шо цей "кандидат" в абу-дабі нарішає
Тому не слід скиглити раніше часу.
Є про що хвилюватись просто зараз.
Тільки на Залужного діжку котити не слід.
Раптом таки змусять зєлю його кандидатом зробити?
не читали, за шо пишу?
Он Макогон нижче накришив.
Давай, свінарнік, бєй гвозді послєднімі мікроскопамі, ахахах!
В першу чергу інтереси Європи, США і московії. От вони і торгують собі цей "мир"