Залужный провел встречу с главой МИД Великобритании Купером: обсудили безопасность и справедливый мир

Валерий Залужный провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Великобритании Иветт Купер.

Об этом посол Украины сообщил в Facebook.

"Мы еще раз подтвердили стратегический характер отношений и постоянное развитие взаимодействия между нашими странами. Беседа состоялась на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Поэтому это была возможность донести информацию о вызовах, перед которыми сегодня стоит наша страна, и подчеркнуть роль международной солидарности для устойчивости критической инфраструктуры. Поддержка наших партнеров остается жизненно важной для энергетики Украины в эту тяжелейшую зиму", - говорится в сообщении.

Залужный и Кипер также обсудили ситуацию с безопасностью, перспективы справедливого мира между Украиной и РФ и дальнейшую координацию с международными союзниками для укрепления обороноспособности Украины.

