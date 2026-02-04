Залужный провел встречу с главой МИД Великобритании Купером: обсудили безопасность и справедливый мир

Валерий Залужный провел встречу с госсекретарем по иностранным делам Великобритании Иветт Купер.

Об этом посол Украины сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Подробності

"Мы еще раз подтвердили стратегический характер отношений и постоянное развитие взаимодействия между нашими странами. Беседа состоялась на фоне постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины.

Поэтому это была возможность донести информацию о вызовах, перед которыми сегодня стоит наша страна, и подчеркнуть роль международной солидарности для устойчивости критической инфраструктуры. Поддержка наших партнеров остается жизненно важной для энергетики Украины в эту тяжелейшую зиму", - говорится в сообщении.

Залужный и Кипер также обсудили ситуацию с безопасностью, перспективы справедливого мира между Украиной и РФ и дальнейшую координацию с международными союзниками для укрепления обороноспособности Украины.

Та для мене вся вертикаль влади проклята з моменту незалежності, були правда випадки " просвітлення" у народу, одними з таких не ідеальними, але все-таки більш народними Ющенко та Порошенко. За Чорновола чув тільки хороше, але не застав був ще малим зовсім.
04.02.2026 09:31 Ответить
Зірку смерті простіше дістати, нащо Китаю воювати з росією коли він все що потрібно і так отримує
04.02.2026 09:39 Ответить
Легше не стало, ваша правда, та щодо Залужного хоч камінням мене закидайте, чомусь є підозра і дуже велика, як противаг Зеленському можливо, та чи не запасний це варіант того ж Зеленського.
04.02.2026 09:42 Ответить
Через дружбу з Китаєм в Британії буде найсправедливіший мир, і на Україну вистачить 😸😸🤡🤡🤡
04.02.2026 09:17 Ответить
у другу світову союзником був совок, але чи був вибір, так само і зараз з Китаєм.
04.02.2026 09:25 Ответить
Ви серйозно Китай вибір? Що відкрито говорить про всеосяжну дружбу та партнерство з росією.
04.02.2026 09:27 Ответить
сралін теж піднімав бокал за здоров'я фюрера...
04.02.2026 09:31 Ответить
Путін маньяк але не дібіл, нажаль, і як Гітлер проти Сталіна ( Китаю) не полізе.
04.02.2026 09:33 Ответить
а як що до варіанту Китай проти параши
04.02.2026 09:38 Ответить
Зірку смерті простіше дістати, нащо Китаю воювати з росією коли він все що потрібно і так отримує
04.02.2026 09:39 Ответить
все отримують? в умовах коли параша та США вже цілуються в засос!?
04.02.2026 09:43 Ответить
Не видно щоб Китай це бентежило.
04.02.2026 09:45 Ответить
може треба дивитись уважнішє
04.02.2026 09:49 Ответить
Дивлюсь і не пригадую кому пішла на користь дружба з комуністичним режимом.
04.02.2026 09:50 Ответить
а хто казав за дружбу, та в загалі це понятьтя не для відносин між країнами, це можна назвати партнерство за ради миру.
04.02.2026 09:59 Ответить
Китай партер заради миру?
04.02.2026 10:01 Ответить
Тому, що Китай є джерелом більшості нинішніх війн.
04.02.2026 10:12 Ответить
США є не меньшим джерелом, але ні кто не соромиться називати їх партнерами, а нагадайте де саме воюють китайці?
04.02.2026 10:25 Ответить
Можна приклади конкретних війн, джерелом яких зараз є США?
04.02.2026 10:28 Ответить
Ту зараз тупо озвучив наратив ***** та Сі.

Тобто, з тобою все ясно остаточно.
04.02.2026 11:48 Ответить
Ну і отримали холодну війну та 50 років локальних війн по всьому Світу.
04.02.2026 09:37 Ответить
"холодна війна" це конкуренція без якої нема розвитку
04.02.2026 09:47 Ответить
Довбойоби можуть те ж саме сказати про нинішню війну.
"Конкуренція" з мільйонами вбитих та зруйнованими країнами.
04.02.2026 09:59 Ответить
Довбойоби можуть плутать нинішню війну з холодною
04.02.2026 10:03 Ответить
Під час холодної війни таких війн були десятки.

Один В'єтнам чого вартує...
04.02.2026 10:10 Ответить
нажаль війни на цій планеті ні коли не зупинялись, принайні поки існує людство
04.02.2026 10:19 Ответить
А от це демагогія.

Китай спонсорує саме ті режими та країни, які зараз чинять конфлікти та війни.

Холодна війна, як і зараз - протистояння та антагонізм двох систем. Китай - представник людожерської системи, яку реанімували замість того, щоб добити.
04.02.2026 10:23 Ответить
Китайці єдина країна яка має вплив на московію, пуйла та зацікавлена в розвалі на окремі території.
Але наші "потужні" євреї зробили все, щоб китай не був зацікавлений у припиненні війни в Україні
04.02.2026 11:44 Ответить
Хочу почути про стратегічний геній сирка. За той період, коли він не під командуванням Залужного.
04.02.2026 09:29 Ответить
Та для мене вся вертикаль влади проклята з моменту незалежності, були правда випадки " просвітлення" у народу, одними з таких не ідеальними, але все-таки більш народними Ющенко та Порошенко. За Чорновола чув тільки хороше, але не застав був ще малим зовсім.
04.02.2026 09:31 Ответить
Не треба чекати на ідеальних, треба обирати кращих з наявних.
Якщо на вибори у другий тур вийде Залужний і зєля, за кого проголосуєте?
04.02.2026 09:33 Ответить
Ні за кого, буду сподіватися що Ляшко чи Порошенко дотягнуть до другого туру, а з цих нізакого, проблема виборів нинішніх уявних, що по суті, для мене то будуть вибори без вибору.
04.02.2026 09:36 Ответить
Коли Трампа обирали, МАГА/русняві боти розганяли серед прогресивної молоді думку "оба кандідата уроди, потому на вибори нє ходітє".
Результат бачимо.
Коли ви відмовляєтесь обирати, обирають за вас.
Причому обирають найнахабніші та найбрудніші. Обирають самих себе.
А ви потім пишаєтесь, що свого часу не увійшли до 73%.
Легше, правда, від цього особливо не стає.
04.02.2026 09:39 Ответить
Легше не стало, ваша правда, та щодо Залужного хоч камінням мене закидайте, чомусь є підозра і дуже велика, як противаг Зеленському можливо, та чи не запасний це варіант того ж Зеленського.
04.02.2026 09:42 Ответить
Я кажу як противагу. А про запасний варіант... Якби це так було, він би його в UK не відправляв. Он Буданова в жОПу відправив, бо той за рейтингами був найближчий до зєлі після Залужного. Ото дійсно на запасний схоже.
04.02.2026 09:46 Ответить
Ну і Британії занадто ласе " покарання" , в якусь бананову республіку я б ще повірив. А так " конкурента" випхав в центр політичного та фінансового життя. Таке собі
04.02.2026 09:48 Ответить
Не знаю, чому так.
Враховуючи чутки, що Залужного поставили командувати ЗСУ з подачі Заходу, зєля не міг от так плюнути в обличчя своїм зараз головним спонсорам.
04.02.2026 09:50 Ответить
Поживемо побачимо, в будь-якому випадку, ваші коментарі поважаю, бо мало кометаторів котрі в змозі донести свою позицію без образ. У всякому разі ми з вами точно в одному човні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦😎😎😎
04.02.2026 09:53 Ответить
Тільки публічно плювати в нього не слід.
У нього є свої недоліки і помилки (не буду тут перераховувати на радість русні).
Але він точно кращий за зєлю.
А на вибори його не пустять. Якщо пустять, я сильно здивуюсь.
І вибір буде залежати від наявних кандидатів.
Зараз це все - вилами по воді.
А от проти Залужного русня працює міцно: помста за "Кієв нє за трі дня" та Ізюмсько-Херсонську операцію.
04.02.2026 09:58 Ответить
підари люто ненавидять Генерала насамперед за те, що він Патріот України
як і Шаптала, Марченко, Кривонос
04.02.2026 10:00 Ответить
Патріотизм - то слизьке питання, у нас всі слуги у вишиванках.
Але був грамотним і цілеспрямованим, це так.
04.02.2026 10:02 Ответить
то блазні, навіть нема за шоговорити, завтра натягнуть на себе косоворотку
на вашу думку Степан Бандера, Василь Стус, Сімон Петлюра патріоти України?
чи вони теж слизькі?
04.02.2026 10:05 Ответить
Я кажу про тепер.
Патріотизм зараз не зовсім те, що раніше.
Раніше багато хто за ідею. Зараз здебільшого мотивація на фронті "треба дати русні ***** на Донбасі, щоб вони до мене додому не прийшли".
Не ідеалістично, але раціонально.
04.02.2026 10:09 Ответить
у вас є сумніви у патріотизмі Генерала?
маєте сумніви щодо патріотизму його реальних друзів Шаптали, Кривоноса, Марченка?
може не відповідати, питання риторичні, бо у своїх попередніх дописах вже відповіли, читав
04.02.2026 10:12 Ответить
Я не люблю, коли люди виставляють патріотизм на показ.
Залужний не виставляє.
Він - досить раціональна людина.
Сказали йти з посади командувача - пішов.
"Гарячий" би у пляшку поліз - і навіть послом би не став.
Залужний вирішив прийняти пропозицію і перечекати шитшторм.
Бо якщо після зєлі буде хтось набагато більш адекватний, він може повернути Залужного на стару посаду.
А якщо Залужного зовсім не стане, тоді - що?
04.02.2026 10:15 Ответить
варіант, шо Захід вирішив навчити Генерала як свого фаворита мистецтву політики, у т.ч. зовнішньої, не розглядаєте?
04.02.2026 10:17 Ответить
І таке може бути цілком.
Тільки якщо зєля впреться, то Залужного і кандидатом не зареєструють.
Формально - підстави є. Він вже скоро два роки як не мешкає на території України.
04.02.2026 10:22 Ответить
маячня, Посольство України це територія України
особа Посла/консула за фактом є носієм території України
є судова практика та рішення вс з цього приводу
цю муйню кацапи вигадали, а в жопі дехто підхопив, хоча потім зрузумів, шо лоханувся
04.02.2026 10:27 Ответить
Добре. Тільки все одно маю сумнів, що зєля піде на такий ризик.
Подивимось. Виборами поки хіба що в жОПі пахне.
04.02.2026 10:30 Ответить
коли у 14-ому мобілізували до ЗСУ хлопаків з Донеччини, Луганщини, Запоріжчини, то вони, воюючи проти підарів на Донбасі, прямо тоді нам казали: "нах всрався нам ваш той Майдан, ви дебіли, роздраконили країну, але ми цих підарів сюди до себе не пропустимо, будемо їх їпашити в нуль, бо це наш дім, наша земля"
хз, як на мене, це також патріотизм
04.02.2026 10:15 Ответить
у зелі не було вибору, від слова зовсім
його брити та німці поставили перед фактом - або Генерал посол в Об'єднаному Короловістві, або тебе нахєр, у т.ч. твою "комуналочку" на Бейкер-Стріт
амери їх підтримали у цьому
якби воля зєлі, то він би Генерала вигнав з ЗСУ як Марчелло, Шапталу, Кривоноса та інших генералів
04.02.2026 09:58 Ответить
Хоча, вибір є завжди.
Ніхто ж не заважає підписати "стамбул" просто сьогодні, і дременути до мами Ріми.
04.02.2026 09:59 Ответить
був би вибір, Генерал послом би не поїхав
зєлю настращали дуже сильно, рішнення він прийняв за Генерала виключно з обсьору
04.02.2026 10:01 Ответить
Тоді буде Притула. Або абдристович. Він же погрожував, що якщо не буде президентом, то Україні *******. Ну, доведеться тепер голосувати за нього, вибору немає.
04.02.2026 09:40 Ответить
буданов, запасний - білецький
04.02.2026 09:59 Ответить
Краще вже Буданов, бо про Білецького чув від дотичної до нього людини, що його ні в якому разі в політику не можна.
04.02.2026 10:01 Ответить
хз, не подобається його позиція за вагнергейт та Романа Червінського
щось тут не так, це не просто бажання услужити зєлі та рішальє
04.02.2026 10:03 Ответить
Це я кажу на випадок, якщо треба буде обирати між зєлєй і будангой. Але такий варіант їбав я в рот і в носа.
04.02.2026 10:08 Ответить
тоді нам хана
зара подивимося, шо цей "кандидат" в абу-дабі нарішає
04.02.2026 10:09 Ответить
Ще вибори ніхто не призначав.
Тому не слід скиглити раніше часу.
Є про що хвилюватись просто зараз.
Тільки на Залужного діжку котити не слід.
Раптом таки змусять зєлю його кандидатом зробити?
04.02.2026 10:11 Ответить
хто на Генерала батон кришить?
не читали, за шо пишу?
04.02.2026 10:16 Ответить
То не до вас, взагалі.
Он Макогон нижче накришив.
04.02.2026 10:21 Ответить
Ні про що. Зустрілись, пофоткались, попили чаю.
04.02.2026 09:48 Ответить
Будь ласка докладніше про справедливий. Справедливо було б генералу якого більшість вважає військовим генієм повернутися на стікаючи кров'ю батьківщину й очолити хоча би корпус довівши свою незамінність та геніальність стратега.
04.02.2026 10:10 Ответить
Та нащо ці напівзаходи? Автомат і посадку штурмувати.
Давай, свінарнік, бєй гвозді послєднімі мікроскопамі, ахахах!
04.02.2026 10:12 Ответить
стікаючу кров'ю Батьківщину Генерал повноцінно забезпечує фінансами, зброєю, бк та усіма іншими необхідними для вживання та протистояння підарам ресурсами
04.02.2026 10:33 Ответить
Дивні претензії, Залужний зустрів повномасштабку. Те, що потім виявилося, що інвалід , ну що поробиш..
04.02.2026 11:47 Ответить
.Дебіл млять. Справедливе енергетичне перемир'я ми вже побачили. Який може бути з рашистами справедливий мір коли вони окупували нашу землю і вбили стільки людей? В кримінальному кодексі немає слова справеливість. А є слово закон і міжнародне право. Бо справедливість у кожного своя, даже в людоїдів і педофілів. І хто сильніший того ''справедливість'' і буде. Як казав один розумний чоловік, як не знаєш як робити то роби по закону.
04.02.2026 10:15 Ответить
У дебілів поле діяльності обмежується кухнею та форумом.
05.02.2026 00:39 Ответить
Результати - Кієв нє за трі дня і Херсон з Ізюмом.
04.02.2026 10:43 Ответить
Поясніть мені, що таке "справедливий мир"? В чому справедливість, якщо злодію залишається вкрадене, а сам він не покараний?
04.02.2026 11:30 Ответить
Справежливий мир - це мир без інтересів України.
В першу чергу інтереси Європи, США і московії. От вони і торгують собі цей "мир"
04.02.2026 11:49 Ответить
 
 