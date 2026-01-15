Зеленский встретился с Залужным: Обсудили актуальные дипломатические задачи

Президент Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу.

Что известно

Глава государства сообщил, что обсуждал с послом Украины в Великобритании дипломатические задачи.

"Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей.

Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас – Украину, нашу стойкость", – отметил Зеленский.

Слухи об увольнении Залужного

Напомним, ранее медиа-советник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп заявила, что информация о его якобы намерениях покинуть дипломатическую должность и вернуться в Украину не соответствует действительности.

