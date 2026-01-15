РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13128 посетителей онлайн
Новости Встреча Зеленского и Залужного
2 931 90

Зеленский встретился с Залужным: Обсудили актуальные дипломатические задачи

Зеленский и Залужный

Президент Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Глава государства сообщил, что обсуждал с послом Украины в Великобритании дипломатические задачи.

"Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей.

Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас – Украину, нашу стойкость", – отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился со Стерненко: Обсудили законодательную поддержку волонтерства

Слухи об увольнении Залужного

  • Напомним, ранее медиа-советник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп заявила, что информация о его якобы намерениях покинуть дипломатическую должность и вернуться в Украину не соответствует действительности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным

Автор: 

Зеленский Владимир (23374) Залужный Валерий (707)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+16
Залужний після зустрічі довго відмивав руки від зеленого гімнюка
показать весь комментарий
15.01.2026 18:47 Ответить
+15
Пошла жара. Выборами уже не просто пахнет, уже тхнет вовсю.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:46 Ответить
+10
Зебіл хоче лишитись при владі. Бо в перший же день виборів його арештують
показать весь комментарий
15.01.2026 18:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пошла жара. Выборами уже не просто пахнет, уже тхнет вовсю.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:46 Ответить
Залужний після зустрічі довго відмивав руки від зеленого гімнюка
показать весь комментарий
15.01.2026 18:47 Ответить
Ага і побіг дисертацію захищати до Ківалова.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:50 Ответить
а ти випадково не з одеси?
показать весь комментарий
15.01.2026 18:52 Ответить
Я-ні,а ми хіба дітей хрестили,чи пили "на бруденшафт"?
показать весь комментарий
15.01.2026 18:54 Ответить
слава богу. бо щось гімном зе малороським адєсітьським повіяло. піду вікно закрию.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:59 Ответить
Якщо тобі гівном повіяло,то ти просто обісрався і навіть не зрозумів цього.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:18 Ответить
відповідь сцикуна шкільного віку а не форумчанина Цензор . нет.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:21 Ответить
"нє плач, дєвчьонка..."
показать весь комментарий
15.01.2026 19:27 Ответить
ну мені твої сексуальні ігри зі своєю самкою не цікаві.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:29 Ответить
які "сексуальні ігри",повзи підмийся,обісране.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:32 Ответить
не нервуйся школярику. ти ще зустрінеш свого парнішку на електросамокатові.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:37 Ответить
обісране лайно,то ти ще й "па парнішкам",тьху,гидота.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:41 Ответить
ну а хто ти? змирись..... ти так себе повів. і моє ставлення до тебе ніколи не зміниться
показать весь комментарий
15.01.2026 19:44 Ответить
шкода тебе,так і загнешся в свойому лайні, обісраний.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:55 Ответить
дякую. переймайся за свого бой френда.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:58 Ответить
і знову ти про свою,наболілу гомосятину,обісраний, дуже тебе шкода.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:02 Ответить
А де ще в Україні можна захистити дисертації з грифами? Назвіть виші. А Одеська академія не українська? Всі випускники тієї академії вороги України і всі викладачі також?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:00 Ответить
ну ви що! він не розуміє що ще є люди які при совку конченому закінчили вузи на росії. він їх прирівняє до кацапів.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:09 Ответить
Елементарно. Академія СБ України. Питання?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:17 Ответить
Та Ви шо. Навіть не знав, що є такі спеціалісти і ліцензії в академії СБУ, для захисту таких дисертацій, яку захистив Залужний. Можливо ще можна захистити в Трускавецькій ''академії'' де захищали свої дисертації 'слуги'' і сам Голобородько?
До речі, в до Голобородька' у Вас немає питання, де віз отримав диплом( якщо дійсно отримав)?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:26 Ответить
Та трахав це зелене чмо...
показать весь комментарий
15.01.2026 19:48 Ответить
Ясне діло,а Ківалов -найпатріотичніший патріот України, це навіть не обговорюється.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:21 Ответить
Ні, найратріотичніші регіонали єрмак, татаров, демченко, шурма, подоляка, портнов, Смірнов та інші, які призначені Голобородько в ОПу. А ще ванька баканов, клінічні, Наумова та інші і ще вілкул, що призначений керівником військово- цивільної адміністрації великого міста Кривий Ріг.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:31 Ответить
Вілкул-сам себе "назначив", але яким чином все це,відміняє той факт,що Ківалов він же "підрах..." є найпатріотичнішим патріотом України?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:36 Ответить
Вілкул сам себе ''назначив''? А це як? Я чомусь думав і був впевнений, що керівників військово- цивільних адміністрацій призначає президент?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:43 Ответить
Є обласна військово-цивільна адміністрація,яку призначив президент,а Вілкул,є так званим "головою ради оборони міста", яку для нього і вигадали.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:54 Ответить
А чому такий ''справедливий'' пан, який дуже ''добре'' розбирається в дисертаціях військових не побачив, що головком Сирський закінчував військовий виш на росії? То мабуть краще за Одеський український виш?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:50 Ответить
Пан вважає мене шанувальником Сирського? Запевняю пана,що він м'яко кажучи -помиляється.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:58 Ответить
не ківайВАЙВАЙ
Краще б в штурмовики до всранського чим в юристи для жержави
І зразу з насінням соняшниковим в кармані
Не путай "панятія" і демократію, верховенство закону і верховенство "хателок" "любітєлей" донатів за рахунок державного бюджету
показать весь комментарий
15.01.2026 19:31 Ответить
а чем тебе диссертация не нравится?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:29 Ответить
Муженко не подав руки четирежди ухилянту.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:12 Ответить
Віримо, віримо найвеличнішому, дав указівки, як діяти, враховуючи свій агромний досвід дипломатії
показать весь комментарий
15.01.2026 18:48 Ответить
Зебіл хоче лишитись при владі. Бо в перший же день виборів його арештують
показать весь комментарий
15.01.2026 18:49 Ответить
Хто його арештує,"гражданін посол"?
показать весь комментарий
15.01.2026 18:52 Ответить
А в Україні крім ''гражданіна посла'' вже нікого не залишилося?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:01 Ответить
В силових структурах розтавлені свої люди майже за 7 років.Потужні зусилля в цьому напрямку спостерігалися після 2022р,коли ішак зрозумів,що доведеться відповідати.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:09 Ответить
Спочатку - відп...здять, а потім гівнюка розтопчать у зелене гівно!
показать весь комментарий
15.01.2026 18:53 Ответить
Хто???
показать весь комментарий
15.01.2026 18:55 Ответить
Тутешня "дуже бойова" бригада форумниїх тролів
показать весь комментарий
15.01.2026 19:00 Ответить
Шановний, в про кого?. В мене посаджених людей, більше ніж мені років. Навіть намагався по ст.447ККУ. Справу забрали. Але я копію ******* до архіва.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:10 Ответить
візьмемо двох генералів,Залужного та білецького. ви кому надасте перевагу?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:11 Ответить
Треба бути дебілом,щоб когось з них вибирати.2019р зовсім нічому не навчив!!!
показать весь комментарий
15.01.2026 19:14 Ответить
Люди з розумом обох пошлють нах ,це не стосується тих 73%
показать весь комментарий
15.01.2026 19:15 Ответить
дякую за відповідь.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:16 Ответить
- соромюсь спитати - і кого ж люди , з рештою , оберуть ?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:21 Ответить
Залужного з великою вірогідністю,якщо буде балатуватись і знову 5 років по писті .Граблі наше всьо
показать весь комментарий
15.01.2026 19:37 Ответить
Чому я маю обирати з двох "дженералів"?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:25 Ответить
бо я хочу перевірити ваш рівень патріотизму та досвіченності. але ви маєте право мені не відповідати і набути статус малолітнього пісюна.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:28 Ответить
з якого такого переляку,якесь обісране лайно,вирішило перевіряти рівень мого патріотизму?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:30 Ответить
дякую. більше нічого не потрібно.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:33 Ответить
бережіть себе.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:37 Ответить
навзаєм. мені прикро кожног разу викреслювти зі свого життя істот які вважають себе людьми. це я про вас. всього найкращого.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:39 Ответить
Особисто я вибирав би з цих двох генералів Залужного. Він довів свою відданість Україні і ЗСУ своїми діями. Непогано воює і Білецький, але до 2019 року був помічений зі своїм оточенням киданням іграшкових свинок біля адміністрації президента. Того президента, який також довів свою відданість Україні. А генерал Білецький на мій погляд тоді доводив відданість Коломойському,та це рівнозначно що Голобородько.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:38 Ответить
в мене є прапор України підписаний Залужним. я його поважаю. як людину та військового. бєлєжцького не поважав та ніколи не буду . це гімно зелене.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:41 Ответить
Це вибір між гіффнюком, якого пхають до влади, і гіффнюком, який преться до влади -Спільне - їх використовують, гидко тхне, відсутність ПРОукраїнської позиції (навіть намагання її озвучити).
Різниця - один аваковський (який живе -"па панятіям"), другий сором'язливий військовий, який вляпався в політику.
Обох грають древні солітери, спокушаючи посадою глисти в свиті.
УСІ перемоги і "хатєлки" ура патріотів не мають сенсів без (по-перше) юридичної оцінки діяльності УСІХ представників так званої еліти (читай - *******) за останні 33+років + плюс політичної оцінки їх діяльності і виключення їх приходи до влади..
Не може український народ допустити до влади чергових глистів з обіцянками _"за всьо харошеє для солітерів" і "складні часи вимагають непростих рішень" для народу.
Чому?
Та тому, що ТАКІ ********* пропонують вирішувати ВЛАСНі гнилі "хатєлки" за рахунок ДЕРЖАВИ.
А гарячковий пошук "молодих глистів" від ОПариша, який НЕ став солітером - це свідоме ігнорування національної політики і суверенітету держави Україна і намагання далі збагачуватись НІЧОГО не пропонуючи для посилення державності.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:52 Ответить
в кожного додіка своя методіка.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:56 Ответить
Я ТАК розумію - це цитата, яка претендує на рівень Арістотеля чи простого хлопця трампа??
Хоча навіщо ТАК далеко у на і своїх глистів з ОПаришами вистачає.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:06 Ответить
ця цитата обнуляє рівень борзоти . всі ми не вічні....
показать весь комментарий
15.01.2026 20:09 Ответить
Банкова буде закидана молотовим, в перший день відміни військового стану!
показать весь комментарий
15.01.2026 19:11 Ответить
Свириденко спати сьогодні не буде.... Як і інша Юля до 9.00 завтра
показать весь комментарий
15.01.2026 18:50 Ответить
Якщо Залужний трохи виправив стан здоровʼя, то було добре, якщо він отримав всім очевидну пропозицію верховного...
показать весь комментарий
15.01.2026 18:51 Ответить
Хто такі "всі", яким щось там очевидно?
показать весь комментарий
15.01.2026 18:54 Ответить
Список з інформацією, яка вас цікавить, готується до друку. Слідкуйте за публікаціями ЗМІ.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:58 Ответить
Ким готується? За якими публікаціями яких змі слідкувати? А хочеш інсайд - жодної пропозиції ніхто не робив, посол продовжує бути послом.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:18 Ответить
Спокійно Щодо підготовки і друку списків "всіх" - це був легкий сарказм .
Стосовно інсайду: якщо не робилося жодної пропозиції, то це непогано.
Мій коментар про те, що було б добре отримати ту саму пропозицію, яка вас чомусь занепокоює.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:49 Ответить
Зейло хоче заручитися підтримкою всіх, навіть тих кого колись принизив, не здивуюся якщо робить це з допомогою погроз та шантажу. Огидний ницй нарцис.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:57 Ответить
Поц просив Генерала шоб він не шов на вибори.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:57 Ответить
І генерал погодився в обмін на можливість надалі чілити в Лондоні.
показать весь комментарий
15.01.2026 18:59 Ответить
Оооо, бачу zеленим тролям методичку підкинуло керівництво.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:10 Ответить
Це все, на що ти здатний? Просто від безсилля пукнути закакану заготовку?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:20 Ответить
Я в чом то не правий, убоге? Тоді документально підтвердь свій перший висер шодо Генерала..
показать весь комментарий
15.01.2026 19:23 Ответить
Обісцяний зольдат кажу піди хряпни бурячихи
показать весь комментарий
15.01.2026 19:32 Ответить
Гандоха, ти знов визирнув з круглого отвору у підлозі Параши?
До речи, удмурт, ти якось определісь для себе хто ти, Гандон ********* чи оцей як зараз Гондоха.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:36 Ответить
Воно три в одному.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:41 Ответить
Обісцяний не тужся а то обсереш свій бойовий диван
показать весь комментарий
15.01.2026 19:49 Ответить
Хробак, трахнутий у сраку на дивані, поради свому тупому татусю -хробаку надавай а не людям.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:45 Ответить
Пердутій кажуть ти смокчеш краще своєї мамаші
показать весь комментарий
15.01.2026 19:50 Ответить
Агов, то де документальне підтвердження твого висеру шодо Генерала?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:40 Ответить
Обісцяний..Не дуйся всерешся
показать весь комментарий
15.01.2026 19:52 Ответить
Квартальний клоун бандюк Зеленський пробує потрохи виторговувати собі амністію після закінчення каденції і приходу нової влади...
Ну-ну......
показать весь комментарий
15.01.2026 18:58 Ответить
В інших послів немає завдань і нема чого обговорювати? Чому саме із Залужним вирішив поговорити? Зондує ґрунт?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:01 Ответить
Голобородько зустрівся з реальним кандидатом в президенти України( якщо вибори відбудуться). Міг пропонувати якусь вищу посаду, щоб прибрати конкурента( як Буданова). А міг погрожувати, що в разі реєстрації кандидатури через підручні органи порушить справу і заарештує. Можливо просив мовчати і не розголошувати зрадницькі наміри підписання ''миру''. Відчуваю точно, що Голобородько це робив не на користь України, а виключно для себе.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:08 Ответить
Якщо погодився на зустріч - УЖЕ гіффнюк.
ПРИтуляний - ЩЕ один глистюк з вологими мріями про політику разом кучмівським пін(3д)юком і ТАким собі родичем хобутинником.
віримо??
показать весь комментарий
15.01.2026 19:11 Ответить
А як посол України не міг погодитися на зустріч з президентом України? Мені здається, що гіфффнюк не посол, в той, хто після 5 років президентства залишився на посаді і веде Україну в прірву.
показать весь комментарий
15.01.2026 19:18 Ответить
"Подякував за роботу в команді України".
Баканов був в команді України?А Міндич,а Єрмак? А Галущенко? А Рєзніков,закуповуючи яйця для ЗСУ по 17 грн./шт.?
показать весь комментарий
15.01.2026 19:12 Ответить
Щеневтік відлизував генералу)))
показать весь комментарий
15.01.2026 20:01 Ответить
 
 