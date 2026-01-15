Зеленский встретился с Залужным: Обсудили актуальные дипломатические задачи
Президент Владимир Зеленский и посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провели встречу.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
Глава государства сообщил, что обсуждал с послом Украины в Великобритании дипломатические задачи.
"Встретились с Валерием Залужным. Поблагодарил его за работу в команде Украины. И важно, что мы все вместе защищаем независимость Украины, наши национальные интересы, наших людей.
Обсудили дипломатические задачи, которые актуальны сейчас и могут укрепить всех нас – Украину, нашу стойкость", – отметил Зеленский.
Слухи об увольнении Залужного
- Напомним, ранее медиа-советник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп заявила, что информация о его якобы намерениях покинуть дипломатическую должность и вернуться в Украину не соответствует действительности.
До речі, в до Голобородька' у Вас немає питання, де віз отримав диплом( якщо дійсно отримав)?
Краще б в штурмовики до всранського чим в юристи для жержави
І зразу з насінням соняшниковим в кармані
Не путай "панятія" і демократію, верховенство закону і верховенство "хателок" "любітєлей" донатів за рахунок державного бюджету
Різниця - один аваковський (який живе -"па панятіям"), другий сором'язливий військовий, який вляпався в політику.
Обох грають древні солітери, спокушаючи посадою глисти в свиті.
УСІ перемоги і "хатєлки" ура патріотів не мають сенсів без (по-перше) юридичної оцінки діяльності УСІХ представників так званої еліти (читай - *******) за останні 33+років + плюс політичної оцінки їх діяльності і виключення їх приходи до влади..
Не може український народ допустити до влади чергових глистів з обіцянками _"за всьо харошеє для солітерів" і "складні часи вимагають непростих рішень" для народу.
Чому?
Та тому, що ТАКІ ********* пропонують вирішувати ВЛАСНі гнилі "хатєлки" за рахунок ДЕРЖАВИ.
А гарячковий пошук "молодих глистів" від ОПариша, який НЕ став солітером - це свідоме ігнорування національної політики і суверенітету держави Україна і намагання далі збагачуватись НІЧОГО не пропонуючи для посилення державності.
Хоча навіщо ТАК далеко у на і своїх глистів з ОПаришами вистачає.
Стосовно інсайду: якщо не робилося жодної пропозиції, то це непогано.
Мій коментар про те, що було б добре отримати ту саму пропозицію, яка вас чомусь занепокоює.
До речи, удмурт, ти якось определісь для себе хто ти, Гандон ********* чи оцей як зараз Гондоха.
Ну-ну......
ПРИтуляний - ЩЕ один глистюк з вологими мріями про політику разом кучмівським пін(3д)юком і ТАким собі родичем хобутинником.
віримо??
Баканов був в команді України?А Міндич,а Єрмак? А Галущенко? А Рєзніков,закуповуючи яйця для ЗСУ по 17 грн./шт.?