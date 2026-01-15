РУС
2 331 56

Зеленский встретился со Стерненко: Обсудили законодательную поддержку волонтерства

Зеленский провел встречу со Стерненко: что известно?

Президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером Сергеем Стерненко.

Що відомо?

Что известно?

"Поблагодарил за поддержку нашей армии и усилия по развитию дронной составляющей защиты Украины. Обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами.

Важно, чтобы было максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.

Топ комментарии
+15
Головне шоб фото було рішень 0 сенсу з зустрічі теж. Все для піару обох сторін.
15.01.2026 15:43 Ответить
+14
Хто цьому стерненку ще до сих пір донатить? Так держава ж повинна забезпечувати військових, ау! На четвертий рік війни.. сором на весь світ, поки одне втихаря відправляє двушки до москви, простим солдатам на передку не вистачає навіть грілок.
15.01.2026 15:43 Ответить
+13
а з ПП коли зустріч?
15.01.2026 15:41 Ответить
а з ПП коли зустріч?
15.01.2026 15:41 Ответить
неначасі
15.01.2026 16:13 Ответить
А це з якого дива? 😲 Для Зєлєнского вАлАнтьори - ті, які збирають на ЗСУ чужі (людські) гроші, частину з яких витрачають на себе. ПП вкладає свої. Для зєльоних це - дурість. Тому ПП - не правильний вАлАнтьор, тобто він - волонтер.
15.01.2026 16:31 Ответить
хз, може б санкції зняв з громадянина України, шоби ПП мав змогу кратно збільшити поміч війську
15.01.2026 16:32 Ответить
ПП діє через фонди, своїх грошей він не витрачає.
15.01.2026 16:47 Ответить
Головне шоб фото було рішень 0 сенсу з зустрічі теж. Все для піару обох сторін.
15.01.2026 15:43 Ответить
дійсно,щоб почути волонтерів до яких саме ближче люди і військові зеля з ким мав зустрітись??Нехай краще раз зустрінеться з Стерненком ніж сто раз з всякими совковими воєначальниками і тупими керівниками!*** ще лайкають такі висери...
15.01.2026 16:08 Ответить
Зеленському посрати на ту інформацію. Він тою інформацією сраку підтирає в нього тих доповідей три шафи. Хотів би якусь гіга інформацію зібрав би всіх волонтерів і провів би нормальну нараду. А не оце от в кабінетику відполірованому в стилі путіна. Зробили один одному послугу.
15.01.2026 16:58 Ответить
Чистий і прозорий струмінь: "пригодний"!😬
15.01.2026 17:01 Ответить
закрий фортку на рахунок "фоток" та "піару"! погортай архів цього сайту за 2014-2019 роки - подивишся "майстер-клас" з піару та фоткам!
15.01.2026 16:09 Ответить
Не грюкайте кватиркою, хатній волонтер-адміністратор!😁
15.01.2026 16:33 Ответить
Хто цьому стерненку ще до сих пір донатить? Так держава ж повинна забезпечувати військових, ау! На четвертий рік війни.. сором на весь світ, поки одне втихаря відправляє двушки до москви, простим солдатам на передку не вистачає навіть грілок.
15.01.2026 15:43 Ответить
Не твоє свинособаче діло, хто кому і на що донатить, лапоть! Відповзи.
15.01.2026 15:49 Ответить
І де воно? У ПП дійсно результат є і він щось передає на фронт а у цього зеленого лизуна в окулярах без діоптрій, що воно передало? А зрозумів, ти просто кінчена зелена ботва.
15.01.2026 15:51 Ответить
Ти бот-балабол, він тільки нашій одній бртгаді передав тисячі фпв, і не тільки фпв. Відповзи, сказав тобі.
15.01.2026 16:05 Ответить
Шахрайство - це кримінальний злочин.
15.01.2026 16:10 Ответить
Я доначу. І Стерненку теж. Ви, якшо не бажаєте це робити, то сидіть собі тихенько; ніхто вас не примушує.
15.01.2026 15:58 Ответить
вася з водокачки іди гуляй.Тупий кацапський бот!
15.01.2026 16:09 Ответить
Ну то ж зєлєнскій і донатить і навіть в армію не бере сірожу
15.01.2026 16:11 Ответить
Вчора був Притульський, а сьогодні Зелененко
15.01.2026 15:48 Ответить
Відмазаний ухилес зустрівся зі своїм 4-разовим гуру. Дуже важлива новина.
15.01.2026 15:49 Ответить
Від ПП було багато чого, пересувна баня , дрони, дрони, майстерні...а від цих двох доходяг що? Від одного потужні відосики поносом йдуть, від іншого мені запам'яталося лише те що його хотіли вбити (це як невловимий Джо, нахер нікому не треба) і піар , піар.
15.01.2026 15:49 Ответить
Так, поганий Стерненко; перед вами не звітує що, куди, коли та скільки відправляти. Здається, вам Сергій у гачі насрав, чи ви тут просто на зарплаті?
15.01.2026 16:17 Ответить
Стерненко для лаптів як часник на вампіра))
15.01.2026 15:50 Ответить
Що він передав конкретно, крім зеленого піару навколо себе - абсолютно нічого, як і зі супутником придулі, де він?
15.01.2026 15:53 Ответить
Зенітні та ФПВ дрони
15.01.2026 16:03 Ответить
завтра зустріч з лачєном. Нових слуг формує.
15.01.2026 15:53 Ответить
Зустрілися два кловуна щоб попіарити і облизати друг друга , а придуля де? супутником зайнятий? ПП хоч реально справою зайнятий а ці?
15.01.2026 15:54 Ответить
Венедіктову забув запросити ))
15.01.2026 15:56 Ответить
А з людьми, з народом безпосередньо ніколи не спілкувався за всі роки президентства.
15.01.2026 15:56 Ответить
от помалу і виповзають козачки🤡 кишенькові ...майТЕ на увазі ,запам'ятовуйте їх , це вороги України і вам ...ви будете ніким і звати вас буде ніяк ,як шо допоможете зеленському знову ...
15.01.2026 15:56 Ответить
Вибори, вибори. Кандидати - підори!
15.01.2026 16:00 Ответить
А Стерненко не спитав преЗедента, коли притягнуть до відповідальності всіх, хто фабрикував його справу, справу Riffmaster-Андрія Антоненко !?
15.01.2026 16:00 Ответить
Вчора преЗедент виділив частину свого дорогоцінного часу персонально Притулі.
Сьогодні персонально Стерненку.
Завтра буде персональний прийом для Чмута?
Їх можна було запросити на одну, спільну зустріч. Але ...

Або у преЗедента навалом вільного часу, або він робить цим особам якісь пропозиції, які краще робити без свідків.
15.01.2026 16:04 Ответить
Не те й не друге. Просто піар. По одному - його буде більше ніж разом.
15.01.2026 16:11 Ответить
УУУУУУУ.... Урсятина тут.
15.01.2026 16:10 Ответить
Зеленський робить кадрові перетасовки і зустрічається із впливовими людьми з одною-єдиною метою - де підтасовки, а де виторгувати підтримку на майбутніх виборах. Щоб пролонгувати своє паразитування у владі, добити і дорозграбувати Україну.
15.01.2026 16:10 Ответить
Яка різниця з ким 🤡 зробив чергове фото?!
Результати завжди однаково негативні для України.

В Зеленського не запланована зустріч з Святим Петром?
15.01.2026 16:11 Ответить
якщо верещать раша-підори та адепти однієї секти, значить президент робить все правильно!
15.01.2026 16:14 Ответить
Яка потужна зустріч, мабуть стерненку запропонує якийсь портфель у своєму кварталі
15.01.2026 16:15 Ответить
Може планують створити Міністерство волонтерства? Пора вже, бо волонтерять безконтрольно від ОПи! Дехто навіть під санкціями! (сарказм)
15.01.2026 16:41 Ответить
Важлива зустріч що тут скажеш
15.01.2026 16:17 Ответить
До речі, його прокурорша (венедіктова) хотіла https://www.radiosvoboda.org/a/news-venediktova-sternenko/30537640.html посадити Стерненка. І думаю, він (зеленський) був не проти...
15.01.2026 16:20 Ответить
Порошенківську падаль аж плющить! Бо чесний барига-волонтер-мільярдер фотографується на фоні закупленого за гроші своєї пастви не задля піару, а просто так, для сімейного архіву ))))
15.01.2026 16:20 Ответить
А чому президент цікавиться законодавчою підтримкою волонтерів? «Здраствуйтє, царь»?
15.01.2026 16:21 Ответить
Та херіє волонтерство - сам раніше донатив в рази більше, ніж зараз, пенсія не гумова. І з огляду на міндічів з "двушечкой на маскву" щось воно якось того - а чи треба? От чесно - аби не зять, який ще якось бронюється, та їбітьс@ ви тут конем
15.01.2026 16:23 Ответить
То так. Донатю, стабільно, лише на "Справу громад" та на збори, які оголошують на "Прямому". Мабуть я "порохобот", або як тут дехто каже "порохоскот". Але мені глибоко наср..ти на думку "зелебобіків" та "зеботів" подляка. )
Курси валют та ціни в крамницях змагаються - хто кого пережене. Кожного дня ставлять рекорди!
15.01.2026 16:54 Ответить
те що з ними поодинці зустрічається свідчить що робив пропозиції...таки **** до виборів готується
15.01.2026 16:26 Ответить
Добре що написали. Зараз почне відбілювати найвеличнішого лідера, навіть до гадалки не ходи.
15.01.2026 16:32 Ответить
 
 