Зеленский встретился со Стерненко: Обсудили законодательную поддержку волонтерства
Президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером Сергеем Стерненко.
Что известно?
"Поблагодарил за поддержку нашей армии и усилия по развитию дронной составляющей защиты Украины. Обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами.
Важно, чтобы было максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.
Сьогодні персонально Стерненку.
Завтра буде персональний прийом для Чмута?
Їх можна було запросити на одну, спільну зустріч. Але ...
Або у преЗедента навалом вільного часу, або він робить цим особам якісь пропозиції, які краще робити без свідків.
Результати завжди однаково негативні для України.
В Зеленського не запланована зустріч з Святим Петром?
Курси валют та ціни в крамницях змагаються - хто кого пережене. Кожного дня ставлять рекорди!