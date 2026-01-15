Зеленский встретился со Стерненко: Обсудили законодательную поддержку волонтерства

Президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером Сергеем Стерненко.

Что известно?

"Поблагодарил за поддержку нашей армии и усилия по развитию дронной составляющей защиты Украины. Обсудили актуальные вопросы волонтерства, законодательную поддержку волонтерства и конкретную работу с бригадами.

Важно, чтобы было максимум реальной информации со всех уровней. Договорились сотрудничать", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.

