Зеленський зустрівся зі Стерненком: Обговорили законодавчу підтримку волонтерства

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером Сергієм Стерненком.

Що відомо?

"Подякував за підтримку нашої армії та зусилля з розвитку дронової складової захисту України. Обговорили актуальні питання щодо волонтерства, законодавчу підтримку волонтерства та конкретну роботу з бригадами.

Важливо, щоб був максимум реальної інформації з усіх рівнів. Домовилися співпрацювати", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою.

