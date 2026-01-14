УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11715 відвідувачів онлайн
Новини Волонтери для армії
7 362 112

Зеленський зустрівся з Притулою: обговорили підтримку волонтерів та домовилися про співпрацю

Зеленський зустрівся з Сергієм Притулою

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що обговорили

Зеленський подякував за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.

"І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати", - розповів президент.

Що передувало

  • Раніше повідомлялося, що Фонд "Повернись живим" у партнерстві з "Укрнафта" реалізували спільні проєкти допомоги Збройним силам на загальну суму понад 1,3 млрд грн.
  • У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера підписав указ про нагородження низки волонтерів відзнакою "Золоте серце".

Автор: 

Зеленський Володимир (27545) волонтери (1381) Притула Сергій (92)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+45
Зелененьке притулятко
показати весь коментар
14.01.2026 17:56 Відповісти
+35
Два крадії домовляються, як ще більше насрати в голови людям і ще більше вкрасти)))
показати весь коментар
14.01.2026 17:56 Відповісти
+35
а з ПП зустрітися, який реально тягне усе до війська, нема бажання?
показати весь коментар
14.01.2026 18:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пагаварілі па душам і Зе турбувало питання, наскільки Притула збирається балотуватися у президенти? Якщо буде, то треба йому зараз дати посаду і потім його підставити.
показати весь коментар
14.01.2026 19:24 Відповісти
Притула це креатура Пінчука. Нам хочуть знову підсунути продажного і розпіареного манкурта.
показати весь коментар
15.01.2026 09:30 Відповісти
Десь щось подібне вже є.
показати весь коментар
14.01.2026 19:32 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 20:19 Відповісти
Ще один для списку ЗЄ на вибори.
показати весь коментар
14.01.2026 20:26 Відповісти
договорились две аферюги нак ********* народ дальше
показати весь коментар
14.01.2026 20:56 Відповісти
Зять чучми, жид Пінчуркрякало січку тримав,чи Хорошковському доручив?
показати весь коментар
14.01.2026 21:14 Відповісти
Сподіваюсь, у українців вистачить розуму не проголосувати за чергового клоуна
показати весь коментар
15.01.2026 00:11 Відповісти
‼️Російські гроші та батько у Міноборони РФ: хто готує наукові висновки до українських законопроєктів

https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-aparat-verkhovna-rada-salmina-pravfond/33646202.html
показати весь коментар
15.01.2026 05:24 Відповісти
