Зеленський зустрівся з Притулою: обговорили підтримку волонтерів та домовилися про співпрацю

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою.

Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Що обговорили

Зеленський подякував за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.

"І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати", - розповів президент.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Фонд "Повернись живим" у партнерстві з "Укрнафта" реалізували спільні проєкти допомоги Збройним силам на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера підписав указ про нагородження низки волонтерів відзнакою "Золоте серце".

