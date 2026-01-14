7 362 112
Зеленський зустрівся з Притулою: обговорили підтримку волонтерів та домовилися про співпрацю
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із волонтером та громадським діячем Сергієм Притулою.
Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Що обговорили
Зеленський подякував за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.
"І саме про це говорили із Сергієм – як додатково підтримати українських волонтерів, волонтерські фонди та саму звичку українців гуртуватися заради вирішення спільних національних завдань. Домовилися співпрацювати", - розповів президент.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що Фонд "Повернись живим" у партнерстві з "Укрнафта" реалізували спільні проєкти допомоги Збройним силам на загальну суму понад 1,3 млрд грн.
- У грудні 2025 року президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера підписав указ про нагородження низки волонтерів відзнакою "Золоте серце".
Топ коментарі
+45 Besya #602532
показати весь коментар14.01.2026 17:56 Відповісти Посилання
+35 Olga A #374484
показати весь коментар14.01.2026 17:56 Відповісти Посилання
+35 Wild MadDog
показати весь коментар14.01.2026 18:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
