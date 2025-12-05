Зеленський нагородив 45 волонтерів відзнакою "Золоте серце": серед них – Павло Матвієць (посмертно) та Стерненко

Президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера підписав указ про нагородження низки волонтерів відзнакою "Золоте серце".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ голови держави №880/2025 від 4 грудня опубліковано на сайті ОП.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кого нагородили

Цьогоріч "Золотим серцем" було відзначено 45 українських волонтерів.

Зокрема, голова держави відзначив Василя Байдака — український комік організував численні благодійні концерти й тури, з яких 100% прибутку спрямував на армію. Він також залучає свою аудиторію через соцмережі для збору коштів, закуповує дрони, тепловізори, медичні засоби, аптечки, тактичне оснащення та засоби зв’язку для ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три найбільші благодійні фонди України зібрали 106 мільярдів за рік. На що донатили українці?

Крім того, волонтера ГО "СИЛЬНІ БО ВІЛЬНІ" Павла Матвійця з Херсону нагородили посмертно.

Він допомагав жителям Херсонщини, їздив по селах у прифронтових районах і розвозив гуманітарну допомогу. Розбирав завали, виносив будівельне сміття й допомагав відновлювати будівлі після обстрілів.

Загинув 1 січня цього року внаслідок ворожої атаки під час допомоги постраждалим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 11-річного волонтера з Данії Єнса Томсена за допомогу українським дітям. ФОТОрепортаж

Також відзнаку отримав активіст та блогер Сергій Стерненко. Він засновник БО "Благодійний фонд "Спільнота Стерненка"".

Від 2022 року загальна сума коштів, які фонд зібрав для потреб війська, становить близько 6 млрд гривень. Він забезпечив закупівлю та передачу понад 244 тисяч дронів, зокрема, дронів-перехоплювачів російських "Шахедів", для військових підрозділів.

Повний перелік нагороджених відзнакою "Золоте серце" можна переглянути тут.

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно

Що таке відзнака "Золоте серце"?

Президентська відзнака "Золоте серце" була започаткована у 2022 році.

Нею відзначають громадян за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема, під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України та подолання її наслідків, активну громадянську позицію.

Відзнаку вручають щорічно 5 грудня, з нагоди Міжнародного дня волонтерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина (Лагерта) Воронцова. ФОТО