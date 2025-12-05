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Новини Нагороди волонтерам
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Зеленський нагородив 45 волонтерів відзнакою "Золоте серце": серед них – Павло Матвієць (посмертно) та Стерненко

волонтери

Президент Володимир Зеленський з нагоди Міжнародного дня волонтера підписав указ про нагородження низки волонтерів відзнакою "Золоте серце".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний указ голови держави №880/2025 від 4 грудня опубліковано на сайті ОП.

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Кого нагородили

Цьогоріч "Золотим серцем" було відзначено 45 українських волонтерів.

Зокрема, голова держави відзначив Василя Байдака — український комік організував численні благодійні концерти й тури, з яких 100% прибутку спрямував на армію. Він також залучає свою аудиторію через соцмережі для збору коштів, закуповує дрони, тепловізори, медичні засоби, аптечки, тактичне оснащення та засоби зв’язку для ЗСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Три найбільші благодійні фонди України зібрали 106 мільярдів за рік. На що донатили українці?

Крім того, волонтера ГО "СИЛЬНІ БО ВІЛЬНІ" Павла Матвійця з Херсону нагородили посмертно.

Він допомагав жителям Херсонщини, їздив по селах у прифронтових районах і розвозив гуманітарну допомогу. Розбирав завали, виносив будівельне сміття й допомагав відновлювати будівлі після обстрілів.

Загинув 1 січня цього року внаслідок ворожої атаки під час допомоги постраждалим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський нагородив 11-річного волонтера з Данії Єнса Томсена за допомогу українським дітям. ФОТОрепортаж

Також відзнаку отримав активіст та блогер Сергій Стерненко. Він засновник БО "Благодійний фонд "Спільнота Стерненка"".

Від 2022 року загальна сума коштів, які фонд зібрав для потреб війська, становить близько 6 млрд гривень. Він забезпечив закупівлю та передачу понад 244 тисяч дронів, зокрема, дронів-перехоплювачів російських "Шахедів", для військових підрозділів. 

Повний перелік нагороджених відзнакою "Золоте серце" можна переглянути тут.

Також читайте: Зеленський відзначив державними нагородами 162 військовослужбовців, 72 з них – посмертно

Що таке відзнака "Золоте серце"?

  • Президентська відзнака "Золоте серце" була започаткована у 2022 році.
  • Нею відзначають громадян за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема, під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України та подолання її наслідків, активну громадянську позицію.
  • Відзнаку вручають щорічно 5 грудня, з нагоди Міжнародного дня волонтерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На фронті загинула українська захисниця, бойова медикиня та волонтерка Марина (Лагерта) Воронцова. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (28072) нагорода (1369) волонтери (1394) Стерненко Сергій (405)
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Топ коментарі
+9
Враховуючи, скільки мільонів відмив Сірьоня Серня, то дійсно "заслужив"...
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05.12.2025 17:23 Відповісти
+8
Прибула, наш президент!
Стеренко ген прокурор!

Зелені мародери ******* стерненко!
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05.12.2025 17:17 Відповісти
+7
А Порошенка, Біюкова, Бузіло, - ні?

Ну, то хоч додатковими санкціями роздуплиться?
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05.12.2025 17:20 Відповісти
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Має бути стидно брати нагороду з рук цього злодія !
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05.12.2025 17:16 Відповісти
Заспокойся. З твоїх рук ніхто нічого не бере
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05.12.2025 17:34 Відповісти
таке брало у такого
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05.12.2025 17:43 Відповісти
Прибула, наш президент!
Стеренко ген прокурор!

Зелені мародери ******* стерненко!
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05.12.2025 17:17 Відповісти
Заспокойся - вони не пройдуть бо українці, українці оберуть знову когось із євреїв як Зе чи з білорусів як Яныка.
Порошенка і то вибрали помилково тому, що багато хто подумав що він єврей
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05.12.2025 18:25 Відповісти
А Порошенка, Біюкова, Бузіло, - ні?

Ну, то хоч додатковими санкціями роздуплиться?
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05.12.2025 17:20 Відповісти
Враховуючи, скільки мільонів відмив Сірьоня Серня, то дійсно "заслужив"...
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05.12.2025 17:23 Відповісти
Рахувати чужі гроші то наше все. Скільки ти, уксус, сам передав дронів для ЗСУ?
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05.12.2025 17:48 Відповісти
Персонально я? На чотири дрони більше, чим персонально Серня
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05.12.2025 18:03 Відповісти
За Стерненка вподобайка, дякую.
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05.12.2025 17:26 Відповісти
Гадьониш піариться.

Гадьониша геть! Вибори
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05.12.2025 17:30 Відповісти
Зараз тебе вибори в "дії" проведуть.150% за буратінку гарантовано,а може і за путіна.Намалювати можна все що завгодно.
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05.12.2025 17:44 Відповісти
Ти ще не повісився від безвиході? "Борітесь і поборите", казав Пророк!
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05.12.2025 17:56 Відповісти
І якого гадьониша Ваня нам вибере на цей раз?
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05.12.2025 18:05 Відповісти
Меньше бухай різний уксус і дізнаєшся, що дострокові вибори гадьонишу я вимагаю вже з осені 2019го. Вже тоді стало зрозуміло, що ми обрали не кота в мішку, а чорта
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05.12.2025 18:09 Відповісти
"ми обрали чорта"!!!
Це, якраз, ви тупорилі шлунки, чорти і є...
І я не плекаю надіїї, що ви порозумнішали, тому і питаю про чергових "гадьонишов..."
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05.12.2025 18:42 Відповісти
Дурило ти дурне. 70% рейтингу зараз у Залужного. Він перемогає, якщо не в першому турі, то гарантовано у другому
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05.12.2025 18:48 Відповісти
Зрозуміло, Ваня завжди в таборі переможців...
Питання в іншому, як нам відірвати ваше зелене гівно від підошви і скільки десятиліть країна (якщо звичайно вціліє) ловитиме "отходняки" від результатів вашого знесунського вибору?
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05.12.2025 21:15 Відповісти
А як обійшли притулку з його супутниками
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05.12.2025 18:19 Відповісти
Порошенка там звичайно ж нема
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05.12.2025 18:24 Відповісти
Не даремно на сірьожу стерненка сліпий кіллер полював 😄
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05.12.2025 20:10 Відповісти
 
 