Зеленський нагородив 11-річного волонтера з Данії Єнса Томсена за допомогу українським дітям. ФОТОрепортаж
У Данії президент Володимир Зеленський відзначив нагородою "Майбутнє України" 11-річного волонтера Єнса Фога Томсена, який збирає гроші для українських дітей.
Про це повідомили у пресслужбі голови держави, інформує Цензор.НЕТ.
Єнс Фог Томсен став першим іноземцем, який отримав цю відзнаку.
"Я дуже вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити. Адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України. Дякую за рюкзаки, за збір коштів для допомоги українським дітям. Усі наші діти пишаються такими друзями з Данії. Будемо раді бачити тебе в Україні з твоїми батьками", - сказав Зеленський.
Єнс почав допомагати Україні минулого року, коли побачив новини про українських дітей, які втратили дім через російську агресію.
Відтоді він виготовляє великодні прикраси – синьо-жовтих курчат із бісеру. Завдяки продажу хлопчик зібрав понад 34 тис. данських крон. За ці гроші Єнс придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.
Відзнака президента "Майбутнє України" – нова нагорода, яку Володимир Зеленський затвердив указом 29 травня цього року. А вже наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.
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Маю ложку дьогтю в цей піар найвеличнішого: скільки дітей в США допомагають своїм батькам збирати допомогу для України? А в інших країнах? Мені відомий випадок, коли саме дитина рятувальника організувала збір допомоги, а результатом стала пожежно-рятувальна машина...
Невже все так пагано з рейтингами, а кількість "зашкварів" цієї влади лише збільшується, що інфопростір потрібно забивати навіть таким позитивом? Що там з "позитивом" після розмови двох "нарцисів" у Гаазі? Припинення воєнної підтримки, навіть тієї, яка була виділена "паганим" Байденом? Чи то наслідки "потужно-незламного" візиту найверховнішого завгоспа до Вашингтона? Ото "позитив"!
Може "позитивною" новиною буде довіра до Чернишова зі сплаченою заставою в 120млн, коли колишні співробітники державної охорони мають застави під 400млн? Чи те, що якась "катлєта" на ім'я Коля вільно розгулює вулицями, а розвідник Червінський має з цим "невеличкі" проблеми?
"Друзям - усе! Ворогам - закон" (с)