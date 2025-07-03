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Новини Фото Нагороди волонтерам
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Зеленський нагородив 11-річного волонтера з Данії Єнса Томсена за допомогу українським дітям. ФОТОрепортаж

У Данії президент Володимир Зеленський відзначив нагородою "Майбутнє України" 11-річного волонтера Єнса Фога Томсена, який збирає гроші для українських дітей.

Про це повідомили у пресслужбі голови держави, інформує Цензор.НЕТ.

Єнс Фог Томсен став першим іноземцем, який отримав цю відзнаку.

"Я дуже вдячний тобі від усіх наших людей, передусім від українських дітей. Ти знаєш, що вони зараз під російськими атаками та намагаються вижити. Адже вони люблять Україну і мають таких друзів. Ти великий друг України. Дякую за рюкзаки, за збір коштів для допомоги українським дітям. Усі наші діти пишаються такими друзями з Данії. Будемо раді бачити тебе в Україні з твоїми батьками", - сказав Зеленський.

Єнс почав допомагати Україні минулого року, коли побачив новини про українських дітей, які втратили дім через російську агресію.

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Зеленський відзначив нагородою 11-річного данця Єнса Томсена
Зеленський відзначив нагородою 11-річного данця Єнса Томсена

Відтоді він виготовляє великодні прикраси – синьо-жовтих курчат із бісеру. Завдяки продажу хлопчик зібрав понад 34 тис. данських крон. За ці гроші Єнс придбав шкільні рюкзаки та приладдя для українських дітей, які постраждали від війни.

Відзнака президента "Майбутнє України" – нова нагорода, яку Володимир Зеленський затвердив указом 29 травня цього року. А вже наступного дня видав перший указ про нагородження 24 дітей.

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Зеленський відзначив нагородою 11-річного данця Єнса Томсена
Зеленський відзначив нагородою 11-річного данця Єнса Томсена
Зеленський відзначив нагородою 11-річного данця Єнса Томсена
Зеленський відзначив нагородою 11-річного данця Єнса Томсена

Автор: 

благодійність (585) Данія (796) діти (5190) Зеленський Володимир (24615) нагорода (1287)


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Топ коментарі
+18
Маленькому данцю з великим серцем щира вдячність за підтримку українських дітей.
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03.07.2025 20:13 Відповісти
+5
в зєлі найкраще получається квіти та ведмедиків китайських плюшевих на могилки носити. дитино,остерігайся цього ідіота обдовбаного наркотою.
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03.07.2025 20:27 Відповісти
+3
а книгу свою подарував?
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03.07.2025 20:18 Відповісти
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Маленькому данцю з великим серцем щира вдячність за підтримку українських дітей.
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03.07.2025 20:13 Відповісти
а книгу свою подарував?
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03.07.2025 20:18 Відповісти
З текстами відосиків? Так малий її просто не підніме.
Вже наступного разу, привезуть вантажівкою.
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03.07.2025 20:32 Відповісти
в зєлі найкраще получається квіти та ведмедиків китайських плюшевих на могилки носити. дитино,остерігайся цього ідіота обдовбаного наркотою.
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03.07.2025 20:27 Відповісти
Дякувати усім святим, що такі діти/люди є у світі! Але...

Маю ложку дьогтю в цей піар найвеличнішого: скільки дітей в США допомагають своїм батькам збирати допомогу для України? А в інших країнах? Мені відомий випадок, коли саме дитина рятувальника організувала збір допомоги, а результатом стала пожежно-рятувальна машина...
Невже все так пагано з рейтингами, а кількість "зашкварів" цієї влади лише збільшується, що інфопростір потрібно забивати навіть таким позитивом? Що там з "позитивом" після розмови двох "нарцисів" у Гаазі? Припинення воєнної підтримки, навіть тієї, яка була виділена "паганим" Байденом? Чи то наслідки "потужно-незламного" візиту найверховнішого завгоспа до Вашингтона? Ото "позитив"!
Може "позитивною" новиною буде довіра до Чернишова зі сплаченою заставою в 120млн, коли колишні співробітники державної охорони мають застави під 400млн? Чи те, що якась "катлєта" на ім'я Коля вільно розгулює вулицями, а розвідник Червінський має з цим "невеличкі" проблеми?
"Друзям - усе! Ворогам - закон" (с)
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03.07.2025 20:28 Відповісти
щось я пропустив у яких це колишніх співробітників удо застави по 400млн?
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03.07.2025 20:54 Відповісти
тих, яких оббріхав *****, зняв постановочне відео ніби вони наприкінці березня 2019-го вивозять кеш з Внуково. І ДБР взяло цей фейк в розробку як істину.
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03.07.2025 21:31 Відповісти
От цікаво, чи попадуть по призначенню ті рюкзаки? Чи між своїми поділять, як завжди?
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03.07.2025 20:32 Відповісти
О! Для ішака роздавати медальки - улюблена справа. Це єдине, що воно вміє. Перепрошую, воно ще може товкти піцюриною по роялю.
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03.07.2025 21:04 Відповісти
Не може,імітація,як і його приЗЕденство!
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03.07.2025 21:09 Відповісти
Честь тобі, славний хлопчику!
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03.07.2025 21:48 Відповісти
 
 