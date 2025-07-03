Зеленский наградил 11-летнего волонтера из Дании Йенса Томсена за помощь украинским детям. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Дании президент Владимир Зеленский отметил наградой "Будущее Украины" 11-летнего волонтера Йенса Фога Томсена, который собирает деньги для украинских детей.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
Йенс Фог Томсен стал первым иностранцем, который получил эту награду.
"Я очень благодарен тебе от всех наших людей, прежде всего от украинских детей. Ты знаешь, что они сейчас под российскими атаками и пытаются выжить. Ведь они любят Украину и имеют таких друзей. Ты большой друг Украины. Спасибо за рюкзаки, за сбор средств для помощи украинским детям. Все наши дети гордятся такими друзьями из Дании. Будем рады видеть тебя в Украине с твоими родителями", - сказал Зеленский.
Йенс начал помогать Украине в прошлом году, когда увидел новости об украинских детях, которые потеряли дом из-за российской агрессии.
С тех пор он изготавливает пасхальные украшения - сине-желтых цыплят из бисера. Благодаря продаже мальчик собрал более 34 тыс. датских крон. За эти деньги Йенс приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны.
Отличие президента "Будущее Украины" - новая награда, которую Владимир Зеленский утвердил указом 29 мая этого года. А уже на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.
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Вже наступного разу, привезуть вантажівкою.
Маю ложку дьогтю в цей піар найвеличнішого: скільки дітей в США допомагають своїм батькам збирати допомогу для України? А в інших країнах? Мені відомий випадок, коли саме дитина рятувальника організувала збір допомоги, а результатом стала пожежно-рятувальна машина...
Невже все так пагано з рейтингами, а кількість "зашкварів" цієї влади лише збільшується, що інфопростір потрібно забивати навіть таким позитивом? Що там з "позитивом" після розмови двох "нарцисів" у Гаазі? Припинення воєнної підтримки, навіть тієї, яка була виділена "паганим" Байденом? Чи то наслідки "потужно-незламного" візиту найверховнішого завгоспа до Вашингтона? Ото "позитив"!
Може "позитивною" новиною буде довіра до Чернишова зі сплаченою заставою в 120млн, коли колишні співробітники державної охорони мають застави під 400млн? Чи те, що якась "катлєта" на ім'я Коля вільно розгулює вулицями, а розвідник Червінський має з цим "невеличкі" проблеми?
"Друзям - усе! Ворогам - закон" (с)
Потрібно ще громадянина США нагородити.
Ну хоча б для того щоб у Доні спалахнула срака від думки що у пересічного громадянина є нагорода а вЕлИчавого трапа немає.