Зеленский наградил 11-летнего волонтера из Дании Йенса Томсена за помощь украинским детям. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Дании президент Владимир Зеленский отметил наградой "Будущее Украины" 11-летнего волонтера Йенса Фога Томсена, который собирает деньги для украинских детей.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Йенс Фог Томсен стал первым иностранцем, который получил эту награду.

"Я очень благодарен тебе от всех наших людей, прежде всего от украинских детей. Ты знаешь, что они сейчас под российскими атаками и пытаются выжить. Ведь они любят Украину и имеют таких друзей. Ты большой друг Украины. Спасибо за рюкзаки, за сбор средств для помощи украинским детям. Все наши дети гордятся такими друзьями из Дании. Будем рады видеть тебя в Украине с твоими родителями", - сказал Зеленский.

Йенс начал помогать Украине в прошлом году, когда увидел новости об украинских детях, которые потеряли дом из-за российской агрессии.

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С тех пор он изготавливает пасхальные украшения - сине-желтых цыплят из бисера. Благодаря продаже мальчик собрал более 34 тыс. датских крон. За эти деньги Йенс приобрел школьные рюкзаки и принадлежности для украинских детей, пострадавших от войны.

Отличие президента "Будущее Украины" - новая награда, которую Владимир Зеленский утвердил указом 29 мая этого года. А уже на следующий день издал первый указ о награждении 24 детей.

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