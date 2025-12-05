Зеленский наградил 45 волонтеров знаком отличия "Золоте серце": среди них - Павел Матвиец (посмертно) и Стерненко

Президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера подписал указ о награждении ряда волонтеров знаком отличия "Золоте серце".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ главы государства №880/2025 от 4 декабря опубликован на сайте ОП.

Кого наградили

В этом году "Золотим серцем" были отмечены 45 украинских волонтеров.

В частности, глава государства отметил Василия Байдака — украинский комик организовал многочисленные благотворительные концерты и туры, 100% прибыли от которых направил на нужды армии. Он также привлекает свою аудиторию через соцсети для сбора средств, закупает дроны, тепловизоры, медицинские средства, аптечки, тактическое оснащение и средства связи для ВСУ.

Кроме того, волонтера ОО "Сильні, бо вільні" Павла Матвийца из Херсона наградили посмертно.

Он помогал жителям Херсонщины, ездил по селам в прифронтовых районах и развозил гуманитарную помощь. Разбирал завалы, выносил строительный мусор и помогал восстанавливать здания после обстрелов.

Погиб 1 января этого года в результате вражеской атаки во время оказания помощи пострадавшим.

Также награду получил активист и блогер Сергей Стерненко. Он является основателем БО "Благотворительный фонд "Спільнота Стерненка".

С 2022 года общая сумма средств, которые фонд собрал для нужд войска, составляет около 6 млрд гривен. Он обеспечил закупку и передачу более 244 тысяч дронов, в частности, дронов-перехватчиков российских "шахедов", для военных подразделений.

Полный список награжденных знаком отличия "Золоте серце" можно посмотреть здесь.

Что такое награда "Золоте серце"?

Президентская награда "Золоте серце" была учреждена в 2022 году.

Ею награждают граждан за весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности, при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины и преодолении ее последствий, активную гражданскую позицию.

Награда вручается ежегодно 5 декабря, по случаю Международного дня волонтеров.

