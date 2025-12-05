РУС
Новости Награды волонтерам
1 089 20

Зеленский наградил 45 волонтеров знаком отличия "Золоте серце": среди них - Павел Матвиец (посмертно) и Стерненко

волонтери

Президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера подписал указ о награждении ряда волонтеров знаком отличия "Золоте серце".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующий указ главы государства №880/2025 от 4 декабря опубликован на сайте ОП.

Кого наградили

В этом году "Золотим серцем" были отмечены 45 украинских волонтеров.

В частности, глава государства отметил Василия Байдака — украинский комик организовал многочисленные благотворительные концерты и туры, 100% прибыли от которых направил на нужды армии. Он также привлекает свою аудиторию через соцсети для сбора средств, закупает дроны, тепловизоры, медицинские средства, аптечки, тактическое оснащение и средства связи для ВСУ.

Кроме того, волонтера ОО "Сильні, бо вільні" Павла Матвийца из Херсона наградили посмертно.

Он помогал жителям Херсонщины, ездил по селам в прифронтовых районах и развозил гуманитарную помощь. Разбирал завалы, выносил строительный мусор и помогал восстанавливать здания после обстрелов.

Погиб 1 января этого года в результате вражеской атаки во время оказания помощи пострадавшим.

Также награду получил активист и блогер Сергей Стерненко. Он является основателем БО "Благотворительный фонд "Спільнота Стерненка".

С 2022 года общая сумма средств, которые фонд собрал для нужд войска, составляет около 6 млрд гривен. Он обеспечил закупку и передачу более 244 тысяч дронов, в частности, дронов-перехватчиков российских "шахедов", для военных подразделений. 

Полный список награжденных знаком отличия "Золоте серце" можно посмотреть здесь.

Что такое награда "Золоте серце"?

  • Президентская награда "Золоте серце" была учреждена в 2022 году.
  • Ею награждают граждан за весомый личный вклад в оказание волонтерской помощи и развитие волонтерского движения, в частности, при осуществлении мероприятий по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией РФ против Украины и преодолении ее последствий, активную гражданскую позицию.
  • Награда вручается ежегодно 5 декабря, по случаю Международного дня волонтеров.

Зеленский Владимир награда волонтеры Стерненко Сергей
+5
Прибула, наш президент!
Стеренко ген прокурор!

Зелені мародери ******* стерненко!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:17 Ответить
+5
Враховуючи, скільки мільонів відмив Сірьоня Серня, то дійсно "заслужив"...
показать весь комментарий
05.12.2025 17:23 Ответить
+4
Має бути стидно брати нагороду з рук цього злодія !
показать весь комментарий
05.12.2025 17:16 Ответить
Має бути стидно брати нагороду з рук цього злодія !
показать весь комментарий
05.12.2025 17:16 Ответить
Заспокойся. З твоїх рук ніхто нічого не бере
показать весь комментарий
05.12.2025 17:34 Ответить
таке брало у такого
показать весь комментарий
05.12.2025 17:43 Ответить
Прибула, наш президент!
Стеренко ген прокурор!

Зелені мародери ******* стерненко!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:17 Ответить
Заспокойся - вони не пройдуть бо українці, українці оберуть знову когось із євреїв як Зе чи з білорусів як Яныка.
Порошенка і то вибрали помилково тому, що багато хто подумав що він єврей
показать весь комментарий
05.12.2025 18:25 Ответить
А Порошенка, Біюкова, Бузіло, - ні?

Ну, то хоч додатковими санкціями роздуплиться?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:20 Ответить
Враховуючи, скільки мільонів відмив Сірьоня Серня, то дійсно "заслужив"...
показать весь комментарий
05.12.2025 17:23 Ответить
Рахувати чужі гроші то наше все. Скільки ти, уксус, сам передав дронів для ЗСУ?
показать весь комментарий
05.12.2025 17:48 Ответить
Персонально я? На чотири дрони більше, чим персонально Серня
показать весь комментарий
05.12.2025 18:03 Ответить
За Стерненка вподобайка, дякую.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:26 Ответить
Гадьониш піариться.

Гадьониша геть! Вибори
показать весь комментарий
05.12.2025 17:30 Ответить
Зараз тебе вибори в "дії" проведуть.150% за буратінку гарантовано,а може і за путіна.Намалювати можна все що завгодно.
показать весь комментарий
05.12.2025 17:44 Ответить
Ти ще не повісився від безвиході? "Борітесь і поборите", казав Пророк!
показать весь комментарий
05.12.2025 17:56 Ответить
І якого гадьониша Ваня нам вибере на цей раз?
показать весь комментарий
05.12.2025 18:05 Ответить
Меньше бухай різний уксус і дізнаєшся, що дострокові вибори гадьонишу я вимагаю вже з осені 2019го. Вже тоді стало зрозуміло, що ми обрали не кота в мішку, а чорта
показать весь комментарий
05.12.2025 18:09 Ответить
"ми обрали чорта"!!!
Це, якраз, ви тупорилі шлунки, чорти і є...
І я не плекаю надіїї, що ви порозумнішали, тому і питаю про чергових "гадьонишов..."
показать весь комментарий
05.12.2025 18:42 Ответить
Дурило ти дурне. 70% рейтингу зараз у Залужного. Він перемогає, якщо не в першому турі, то гарантовано у другому
показать весь комментарий
05.12.2025 18:48 Ответить
А як обійшли притулку з його супутниками
показать весь комментарий
05.12.2025 18:19 Ответить
Порошенка там звичайно ж нема
показать весь комментарий
05.12.2025 18:24 Ответить
 
 