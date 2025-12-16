Фонд "Повернись живим": разом з "Укрнафта" реалізували спільні проєкти допомоги війську на 1,3 млрд грн

Фонд "Повернись живим" у партнерстві з "Укрнафта" реалізували спільні проєкти допомоги Збройним силам на загальну суму понад 1,3 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні фонду, інформує Цензор.НЕТ.

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"Колись наша співпраця почалась з броньованої спецтехніки, яка посилила наступ 2023 року. І це був тільки початок багаторічної історії, яка триває і досі: з того часу разом передали військовим сотні пікапів, відновлювали бронетехніку, купляли розвідувальні БпЛА, тисячі FPV-дронів, багато зброї тощо. Це компетентна, стратегічна допомога навіть не на мільйони, а на понад 1,3 мільярда гривень", - повідомили в "Повернись живим".

Цього року фонд разом з компанією реалізують десятки спільних ініціатив: від закриття важливих потреб військових — до проєкту з підтримки роботи винищувачів F-16.

"В цьому році в нас було багато спільних викликів, деякі з яких стали прецедентами у світі благодійної допомоги. Разом передавали автокрани, НРК, засоби РЕБ, транспорт, дрони, цілі авіаційні комплекси й навіть симулятор для тренування артилеристів. І ще чимало треків в роботі. Дякуємо усій команді компанії, зокрема Сергію Корецькому, Юрію Ткачуку та Сергію Федоренку за багаторічну підтримку війська й довіру до Фонду. Тож, продовжуємо змінювати світ і рятувати життя. Разом", - повідомили в фонді.

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Нагадаємо, 100% "Укрнафти" належить державі в особі НАК "Нафтогаз України" та Міністерства оборони.

Уряд повернув у держвласність стратегічні підприємства восени 2022 року.

За словами на той час прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, продукція, яку виготовляють стратегічні підприємства, критично необхідна для Збройних сил та енергетичного сектору. Вони мають забезпечувати оборонні потреби держави.