Фонд "Вернись живым": совместно с "Укрнафтой" реализовали совместные проекты помощи армии на 1,3 млрд грн

Фонд "Вернись живым" в партнерстве с "Укрнафта" реализовали совместные проекты помощи Вооруженным силам на общую сумму более 1,3 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении фонда, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда-то наше сотрудничество началось с бронированной спецтехники, которая усилила наступление 2023 года. И это было только начало многолетней истории, которая продолжается до сих пор: с тех пор вместе передали военным сотни пикапов, восстанавливали бронетехнику, покупали разведывательные БПЛА, тысячи FPV-дронов, много оружия и т.д. Это компетентная, стратегическая помощь даже не на миллионы, а на более чем 1,3 миллиарда гривен", - сообщили в "Вернись живым".

В этом году фонд вместе с компанией реализуют десятки совместных инициатив: от закрытия важных потребностей военных — до проекта по поддержке работы истребителей F-16.

"В этом году у нас было много общих вызовов, некоторые из которых стали прецедентами в мире благотворительной помощи. Вместе передавали автокраны, НРК, средства РЭБ, транспорт, дроны, целые авиационные комплексы и даже симулятор для тренировки артиллеристов. И еще немало треков в работе. Спасибо всей команде компании, в частности Сергею Корецкому, Юрию Ткачуку и Сергею Федоренко за многолетнюю поддержку войска и доверие к Фонду. Поэтому продолжаем менять мир и спасать жизни. Вместе", — сообщили в фонде.

Напомним, 100% "Укрнафты" принадлежит государству в лице НАК "Нафтогаз Украины" и Министерства обороны.

Правительство вернуло в государственную собственность стратегические предприятия осенью 2022 года.

По словам тогдашнего премьер-министра Дениса Шмыгаля, продукция, которую производят стратегические предприятия, критически необходима для Вооруженных сил и энергетического сектора. Они должны обеспечивать оборонные нужды государства.