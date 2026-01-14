РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13613 посетителей онлайн
Новости Волонтеры для армии
2 820 67

Зеленский встретился с Притулой: обсудили поддержку волонтеров и договорились о сотрудничестве

Зеленский встретился с Сергеем Притулой

Президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что обсудили

Зеленский поблагодарил за помощь Вооруженным Силам Украины, нашей защите и стойкости.

"И именно об этом говорили с Сергеем – как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и саму привычку украинцев объединяться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать", – рассказал президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил государственными наградами победителей и участников Игр Непокоренных. ВИДЕО

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что Фонд "Вернись живым" в партнерстве с "Укрнафта" реализовали совместные проекты помощи Вооруженным силам на общую сумму более 1,3 млрд грн.
  • В декабре 2025 года президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера подписал указ о награждении ряда волонтеров знаком отличия "Золотое сердце".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для волонтеров упростили регистрацию и открыли онлайн-доступ к данным

Автор: 

Зеленский Владимир (23365) волонтеры (2681) Притула Сергей (85)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+29
Зелененьке притулятко
показать весь комментарий
14.01.2026 17:56 Ответить
+23
Два крадії домовляються, як ще більше насрати в голови людям і ще більше вкрасти)))
показать весь комментарий
14.01.2026 17:56 Ответить
+22
Два дибіла- оце сила.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зелененьке притулятко
показать весь комментарий
14.01.2026 17:56 Ответить
Притула + Зеленський = Притульський
показать весь комментарий
14.01.2026 18:04 Ответить
ЗеТула
показать весь комментарий
14.01.2026 18:18 Ответить
Притуленський
показать весь комментарий
14.01.2026 18:31 Ответить
зелуптул
показать весь комментарий
14.01.2026 19:08 Ответить
Судячи з останніх "тєлодвіженій" наполеона він серйозно розраховує на переобрання... Або на якийсь інший, незаконний спосіб залишитись "павєлітілєм міндічєй".
показать весь комментарий
14.01.2026 18:12 Ответить
Та ясно що підтягує піарників для свого захмарного рейтингу
показать весь комментарий
14.01.2026 18:22 Ответить
Два дибіла- оце сила.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:56 Ответить
Два крадії домовляються, як ще більше насрати в голови людям і ще більше вкрасти)))
показать весь комментарий
14.01.2026 17:56 Ответить
Ой, не людям, а зебидлу. Люди ніколи не довіряли цим всім клоунам, хто хоча би присів срати з щеневтіком на однму гектарі.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:04 Ответить
Сюр какой то.
показать весь комментарий
14.01.2026 17:59 Ответить
"... обговорили підтримку волонтерів та домовилися ..." - повний 3.14здець!
показать весь комментарий
14.01.2026 18:09 Ответить
Хто з них виграв на конкурсі "розсміши коміка"?
показать весь комментарий
14.01.2026 17:59 Ответить
Кошовий 😸
показать весь комментарий
14.01.2026 18:06 Ответить
а з ПП зустрітися, який реально тягне усе до війська, нема бажання?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:00 Ответить
І про що вони з ним говоритимуть?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:02 Ответить
за військо та державу
показать весь комментарий
14.01.2026 18:02 Ответить
Отож!
показать весь комментарий
14.01.2026 18:04 Ответить
Бггг... вони розмовляють "на разних язиках".
показать весь комментарий
14.01.2026 18:08 Ответить
Певно, на цій сторінці форуму заблукав прихожанин секти "Другого пришестя Шоколадного" 🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 19:09 Ответить

Путч. Русский - нах*й:
🥀Поки Порошенко готує чергову партію допомоги фронту, а ЗСУ виходять з Сіверська - Притулі вибачте нема про що поговорити крім "однієї політичної сили", яка знову там щось не робить як хоче Притула.
І де тільки поділось те "не на часі", да?
Ні про Міндічєй, ні про стан фронту, ні про 100 мільйонів на "марафон" (в той самий день, коли нам вибивають енергетику, а президент говорить про недостатню кількість дронів-перехоплювачів), ні про якісь "одноразові вибори" не знаходиться оцінок - муляє тільки "одна політична сила", яка вже все всім 100 разів довела і має вже 6 років однозначну державницьку позицію. Я б відповів ще різкіше хто там кому що тисне, але на відміну від Притули обмежений статусом військовослужбовця (як і тисячі колег з "однієї політичної сили").
Живуть деякі поважні волонтери ніби на якомусь окремому спутніку, і час від часу воюють не в ту сторону, задовбали.
📝Валерій Прозапас


показать весь комментарий
14.01.2026 19:26 Ответить
Супутник буде на орбіті нарешті?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:00 Ответить
Вже до кінця цього року буде 1 мільйон супутників!
показать весь комментарий
14.01.2026 18:31 Ответить
Зеленський подякував за допомогу Збройним Силам України, нашому захисту та стійкості.

Якби держава ефективно працювала, якби наявні ресурси не розкрадались, а витрачались на потреби ЗСУ, то ніякі волонтери і не потрібні були б... Але "лідер", навряд чи визнає, що його зе-команда, "5-6 менеджерів" винуваті в цьому...
показать весь комментарий
14.01.2026 18:01 Ответить
держава витрачає мільярди гривень на ремонти гаражів та сосни, хоча мала б поставляти для війська все, що треба

а волонтери - лише симптом хвороби, держава не робить все, що треба для війська.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:03 Ответить
випадково лайк тобі поставив. йди бомбу атомну роби. хоча б корпус вже зробив?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:12 Ответить
холуй притула приповз до Оманської Гниди
показать весь комментарий
14.01.2026 18:03 Ответить
Перший придворний волонтер вже є.Хто наступним буде?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:06 Ответить
Стерненко.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:07 Ответить
А він вже був на аудієнції?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:10 Ответить
А як же Стерненко? Хіба не він перший придворний волонтер? Чи Притула обʼїхав його на кривій козі?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:07 Ответить
Облетів на супутнику
показать весь комментарий
14.01.2026 18:27 Ответить
Е*утся два клоуна. Один іншого запитує:
- У тебе довідка що ти не спідозний є?
- Да
- Можеш викинути.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:06 Ответить
Подготовка к выборам. Общее построение технических кандидатов. Раздача маленьких и обещание больших пряников...
показать весь комментарий
14.01.2026 18:06 Ответить
Погодження передвиборчих обіцянок і виборчих списків?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:08 Ответить
Притула, шо там з оптовими цінами на бронемашини? Все дорожчають?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:10 Ответить
Куди подівалися розумні притомні люди. Шоу клоун шмени намагаються керувати країною.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:14 Ответить
Українці мовчать,виходить все подобається.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:28 Ответить
Так
показать весь комментарий
14.01.2026 18:32 Ответить
Зібралися обговорити, кого можна в першу десятку спільної партії поставити.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:16 Ответить
А Миндича с Цукерманами тоже возьмут ?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:16 Ответить
Це ж ядро ідеологічне! Авжеж!
показать весь комментарий
14.01.2026 18:35 Ответить
ЗЕконтачився притула...
показать весь комментарий
14.01.2026 18:17 Ответить
Навіщо нам ця інформація? А ще ввечері голобородько погладить домашню собачку...
показать весь комментарий
14.01.2026 18:18 Ответить
Сходняк крадія та шахрая.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:21 Ответить
Кіпріоти
показать весь комментарий
14.01.2026 18:23 Ответить
Сказав, що "супутниками" треба ділитися з найпотужнішим
показать весь комментарий
14.01.2026 18:24 Ответить
Дмовились про співпоацю на вибори.
Тільки цікаво інше: Вакарчука в компанію підтягнуть?
показать весь комментарий
14.01.2026 18:24 Ответить
Неа, бо той знову збіжить
я не здамся без бою...
показать весь комментарий
14.01.2026 18:37 Ответить
Не здасться без бою 😸
показать весь комментарий
14.01.2026 18:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L6qi8l2z0qI
показать весь комментарий
14.01.2026 18:32 Ответить
Придулу назначать Главволонтером
показать весь комментарий
14.01.2026 18:37 Ответить
Кукушка хваліт пітуха за то, что хваліт он кукушку. Отак і будуть "волонтери-притулені" співать оди найпотужнішому.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:37 Ответить
Формується системна опозиція на майбутні вибори.
показать весь комментарий
14.01.2026 18:39 Ответить
Потужна подія!Притула справжній патріот та людина світового масштабу .
показать весь комментарий
14.01.2026 18:55 Ответить
це добре ,тепер 100% знаємо ,шо притула зрадник українців , і йому довіри нема ...
показать весь комментарий
14.01.2026 18:59 Ответить
фофа а чому б тобі не запросити в кабінет ПЕТРА ПОРОШЕНКА ВІН ЗАКУПИВ ДЛЯ ЗСУ НА 6 МІЛЬЯРДІВ ГРН РАЗОМ З ..ФОНДОМ.. а той ..фонд.. на .99.9% це гроші ПЕТРА --- ти ж варнякав що ми всі президенти . ПЕТРО був п.ятий чи ти забув скільки справ відкрив проти ПОРОШЕНКА в судах . там унітази забились з 19 року в тих судах куди адвокати ті ..справи.. змивають
показать весь комментарий
14.01.2026 19:10 Ответить
Вчора запропонували бензиновий генератор хлопцям на Краматорському напрямку . Відмовились . Тому що за день до цього отримали від фонду Притули не один , а потрібну кількість . А лишнього нам не треба , така була відповідь .
Ми передали на Славянськ .
А всі ви ≪іскатєлі зради≫ що ви зробили перш ніж обсирати того ж Притулу ?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:11 Ответить
скільки грошей фонд притули витратив на ті генератори?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:14 Ответить
а я звідки знаю ? головне що наші захисники отримали те що їм було потрібно . І питання я ставив інше . Що ви зробили перш ніж комусь і щось предявляти ?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:19 Ответить
zельоний холуй притула зі свого карману виклав. zебот?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:14 Ответить
ну не з твого то факт , махлай .
показать весь комментарий
14.01.2026 19:20 Ответить
я ж не zебіл. а приповзом холуя притули до Оманської ZеГниди це підтвердило.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:23 Ответить
ще раз . Чим ти незебіл допоміг , а не хто Притула ?
показать весь комментарий
14.01.2026 19:27 Ответить
Притула для Зєлєнського "в дошку свій" зять мадам Сопєльнік, а сестра дружини одружена з Хомутінніком. Його діти не українці...
показать весь комментарий
14.01.2026 19:11 Ответить
а є якісь проблеми у цих придворних волонтерів? доходи падають? нічого страшного, зельона пліснява з бюджета виділить їм мішок грошей.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:15 Ответить
Пагаварілі па душам і Зе турбувало питання, наскільки Притула збирається балотуватися у президенти? Якщо буде, то треба йому зараз дати посаду і потім його підставити.
показать весь комментарий
14.01.2026 19:24 Ответить
 
 