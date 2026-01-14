2 820 67
Зеленский встретился с Притулой: обсудили поддержку волонтеров и договорились о сотрудничестве
Президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.
Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Что обсудили
Зеленский поблагодарил за помощь Вооруженным Силам Украины, нашей защите и стойкости.
"И именно об этом говорили с Сергеем – как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и саму привычку украинцев объединяться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать", – рассказал президент.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что Фонд "Вернись живым" в партнерстве с "Укрнафта" реализовали совместные проекты помощи Вооруженным силам на общую сумму более 1,3 млрд грн.
- В декабре 2025 года президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера подписал указ о награждении ряда волонтеров знаком отличия "Золотое сердце".
Путч. Русский - нах*й:
🥀Поки Порошенко готує чергову партію допомоги фронту, а ЗСУ виходять з Сіверська - Притулі вибачте нема про що поговорити крім "однієї політичної сили", яка знову там щось не робить як хоче Притула.
І де тільки поділось те "не на часі", да?
Ні про Міндічєй, ні про стан фронту, ні про 100 мільйонів на "марафон" (в той самий день, коли нам вибивають енергетику, а президент говорить про недостатню кількість дронів-перехоплювачів), ні про якісь "одноразові вибори" не знаходиться оцінок - муляє тільки "одна політична сила", яка вже все всім 100 разів довела і має вже 6 років однозначну державницьку позицію. Я б відповів ще різкіше хто там кому що тисне, але на відміну від Притули обмежений статусом військовослужбовця (як і тисячі колег з "однієї політичної сили").
Живуть деякі поважні волонтери ніби на якомусь окремому спутніку, і час від часу воюють не в ту сторону, задовбали.
📝Валерій Прозапас
Якби держава ефективно працювала, якби наявні ресурси не розкрадались, а витрачались на потреби ЗСУ, то ніякі волонтери і не потрібні були б... Але "лідер", навряд чи визнає, що його зе-команда, "5-6 менеджерів" винуваті в цьому...
а волонтери - лише симптом хвороби, держава не робить все, що треба для війська.
- У тебе довідка що ти не спідозний є?
- Да
- Можеш викинути.
Тільки цікаво інше: Вакарчука в компанію підтягнуть?
я не здамся без бою...
Ми передали на Славянськ .
А всі ви ≪іскатєлі зради≫ що ви зробили перш ніж обсирати того ж Притулу ?