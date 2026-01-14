Зеленский встретился с Притулой: обсудили поддержку волонтеров и договорились о сотрудничестве

Президент Владимир Зеленский провел встречу с волонтером и общественным деятелем Сергеем Притулой.

Об этом глава государства сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Что обсудили

Зеленский поблагодарил за помощь Вооруженным Силам Украины, нашей защите и стойкости.

"И именно об этом говорили с Сергеем – как дополнительно поддержать украинских волонтеров, волонтерские фонды и саму привычку украинцев объединяться ради решения общих национальных задач. Договорились сотрудничать", – рассказал президент.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Фонд "Вернись живым" в партнерстве с "Укрнафта" реализовали совместные проекты помощи Вооруженным силам на общую сумму более 1,3 млрд грн.

В декабре 2025 года президент Владимир Зеленский по случаю Международного дня волонтера подписал указ о награждении ряда волонтеров знаком отличия "Золотое сердце".

