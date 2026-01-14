Зеленский наградил государственными наградами победителей и участников "Ігр Нескорених". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими ветеранами и ветеранами – победителями и участниками Ігр Нескорених (Invictus Games) и наградил их государственными наградами.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Пример непокоренной веры

"С непокоренных начинается нация". Вы прекрасно знаете эти важные слова. И не только потому, что это официальный лозунг Invictus Games, а прежде всего потому, что вы являетесь реальным, живым доказательством и подтверждением именно этих слов", – сказал Зеленский.

Президент отметил, что эти люди являются примером непокоренной веры и необычайной силы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский наградил государственными наградами 310 защитников Украины, 155 из них – посмертно

"На войне это была сила вашей мудрости, доблести. Сейчас это сила вашей воли, способность преодолевать все, любые сложности в борьбе за себя, за будущее, за жизнь", – добавил он.

Президент подчеркнул, что Украина чтит всех, кто защитил нашу независимость ценой своего здоровья и жизни.

Присутствующие почтили минутой молчания память погибших украинских воинов.

Смотрите также: Принц Гарри встретился с украинскими ветеранами в Киеве. ФОТОрепортаж

Награды

Зеленский вручил победителям и участникам "Ігор Нескорених" ордена "За заслуги" III степени и "За мужність" III степени.

Среди награжденных – ветераны и ветеранки АТО/ООС и полномасштабной войны, завоевавшие золотые, серебряные и бронзовые медали на Іграх Нескорених в Дюссельдорфе в 2023 году и в Ванкувере и Уистлере в 2025 году. Они соревновались в велоспорте, сноубординге, беге, плавании, беговых и горных лыжах (сидя), гребле на тренажерах, толкании ядра, метании диска, биатлоне (для людей с нарушениями зрения), баскетболе UNQ и других дисциплинах.

Смотрите также: Зеленский вручил государственные награды энергетикам. ФОТОрепортаж

Что такое Ігри Нескорених

Ігри Нескорених (Invictus Games) – это международное мероприятие по адаптивным видам спорта, которое основал принц Гарри, герцог Сассекский, в 2014 году для военнослужащих и ветеранов, имеющих ранения, травмы или болезни. Украина участвует в соревнованиях с 2017 года. За время выступлений на Играх Непокоренных представители нашей страны завоевали более 100 медалей.