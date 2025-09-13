РУС
Новости Фото Визит принца Гарри в Украину
3 079 10

Принц Гарри встретился с украинскими ветеранами в Киеве. ФОТОрепортаж

Принц Гарри во второй раз посетил Украину. В столице он встретился с ветеранами и ветеранками, их семьями, а также представителями The Invictus Games Foundation.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Государственной пограничной службы Украины.

Основатель "Ігр Нескорених", герцог Сассекский, подчеркнул:

Мы будем с вами на этом пути, сколько бы он ни длился".

Соревнования он начал в 2014 году в Лондоне, чтобы дать раненым воинам возможность восстанавливаться через спорт и командный дух.

Среди участников встречи был преподаватель пограничного вуза Виктор Шинкарук - серебряный призер Invictus Games 2018 в Сиднее. Он отметил, что адаптивный спорт в Украине становится важным инструментом физического и психологического восстановления.

Принц Гарри приехал в Украину
+18
Людина!...
13.09.2025 13:38
+9
Гаррі -людина честі. Достойно представляє Великобританію. В свій час сам воював в Афганістані.
13.09.2025 13:51
+7
Коли людина залишається людиною, незважаючи на статуси.
Але до нашого Лідора йому далеко, після візитів потужного Переможця неходячі починають ходити
13.09.2025 13:42
Людина!...
13.09.2025 13:38
Коли людина залишається людиною, незважаючи на статуси.
Але до нашого Лідора йому далеко, після візитів потужного Переможця неходячі починають ходити
13.09.2025 13:42
я вам більше скажу - неходячі починають бачити! А незрячі - ХОДИТИ!!!!
13.09.2025 14:00
Гаррі -людина честі. Достойно представляє Великобританію. В свій час сам воював в Афганістані.
13.09.2025 13:51
Він точно залишиться в історії. І навіть не так як Принц Гаррі, а як засновник Ігор Нескорених. Честь і повага.
13.09.2025 13:59
Він зостанеться в історії і як самий крутий король Великобританії.
13.09.2025 14:05
Він гарний хлопець, але королем він буде тільки якщо переживе батька, старшого брата та трьох племінників. Дуже велика черга, якщо не скоїться щось страшне!
13.09.2025 14:23
Я хз.
Мені в школі ще при ссср вчили що царі, королі і тд це погані люди.
А тут просто наслідний принц корони Великої Британії просто приїхав і поспілкувався.
З військовими країни яка воює уже більше 11 років.
містер трамп просто іде нах як сцикуняра.
13.09.2025 14:19
Забув.
God Save the King.
13.09.2025 14:20
Хороший хлопець,не сноб.
13.09.2025 14:27
 
 