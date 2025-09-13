Принц Гарри встретился с украинскими ветеранами в Киеве. ФОТОрепортаж

Принц Гарри во второй раз посетил Украину. В столице он встретился с ветеранами и ветеранками, их семьями, а также представителями The Invictus Games Foundation.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице Государственной пограничной службы Украины.

Основатель "Ігр Нескорених", герцог Сассекский, подчеркнул:

Мы будем с вами на этом пути, сколько бы он ни длился".

Соревнования он начал в 2014 году в Лондоне, чтобы дать раненым воинам возможность восстанавливаться через спорт и командный дух.

Среди участников встречи был преподаватель пограничного вуза Виктор Шинкарук - серебряный призер Invictus Games 2018 в Сиднее. Он отметил, что адаптивный спорт в Украине становится важным инструментом физического и психологического восстановления.

