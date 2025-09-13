УКР
Візит принца Гаррі до України
2 299 10

Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами у Києві. ФОТОрепортаж

Принц Гаррі вдруге відвідав Україну. У столиці він зустрівся з ветеранами та ветеранками, їхніми родинами, а також представниками The Invictus Games Foundation.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України.

Засновник Ігор Нескорених, герцог Сассекський, підкреслив:

Ми будемо з вами на цьому шляху, скільки б він не тривав".

Змагання він започаткував у 2014 році в Лондоні, щоб дати пораненим воїнам можливість відновлюватися через спорт і командний дух.

Серед учасників зустрічі був викладач прикордонного вишу Віктор Шинкарук – срібний призер Invictus Games 2018 у Сіднеї. Він зазначив, що адаптивний спорт в Україні стає важливим інструментом фізичного та психологічного відновлення.

Також дивіться: Принц Гаррі прибув із візитом до Києва, - The Guardian. ФОТО

Принц Гаррі приїхав до України
принц (16) Ігри Інвіктус (78)
+13
Людина!...
13.09.2025 13:38 Відповісти
+7
Гаррі -людина честі. Достойно представляє Великобританію. В свій час сам воював в Афганістані.
13.09.2025 13:51 Відповісти
+5
Коли людина залишається людиною, незважаючи на статуси.
Але до нашого Лідора йому далеко, після візитів потужного Переможця неходячі починають ходити
13.09.2025 13:42 Відповісти
Людина!...
13.09.2025 13:38 Відповісти
Коли людина залишається людиною, незважаючи на статуси.
Але до нашого Лідора йому далеко, після візитів потужного Переможця неходячі починають ходити
13.09.2025 13:42 Відповісти
я вам більше скажу - неходячі починають бачити! А незрячі - ХОДИТИ!!!!
13.09.2025 14:00 Відповісти
Гаррі -людина честі. Достойно представляє Великобританію. В свій час сам воював в Афганістані.
13.09.2025 13:51 Відповісти
Він точно залишиться в історії. І навіть не так як Принц Гаррі, а як засновник Ігор Нескорених. Честь і повага.
13.09.2025 13:59 Відповісти
Він зостанеться в історії і як самий крутий король Великобританії.
13.09.2025 14:05 Відповісти
Він гарний хлопець, але королем він буде тільки якщо переживе батька, старшого брата та трьох племінників. Дуже велика черга, якщо не скоїться щось страшне!
13.09.2025 14:23 Відповісти
Я хз.
Мені в школі ще при ссср вчили що царі, королі і тд це погані люди.
А тут просто наслідний принц корони Великої Британії просто приїхав і поспілкувався.
З військовими країни яка воює уже більше 11 років.
містер трамп просто іде нах як сцикуняра.
13.09.2025 14:19 Відповісти
Забув.
God Save the King.
13.09.2025 14:20 Відповісти
Хороший хлопець,не сноб.
13.09.2025 14:27 Відповісти
 
 