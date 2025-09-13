Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами у Києві. ФОТОрепортаж

Принц Гаррі вдруге відвідав Україну. У столиці він зустрівся з ветеранами та ветеранками, їхніми родинами, а також представниками The Invictus Games Foundation.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці Державної прикордонної служби України.

Засновник Ігор Нескорених, герцог Сассекський, підкреслив:

Ми будемо з вами на цьому шляху, скільки б він не тривав".

Змагання він започаткував у 2014 році в Лондоні, щоб дати пораненим воїнам можливість відновлюватися через спорт і командний дух.

Серед учасників зустрічі був викладач прикордонного вишу Віктор Шинкарук – срібний призер Invictus Games 2018 у Сіднеї. Він зазначив, що адаптивний спорт в Україні стає важливим інструментом фізичного та психологічного відновлення.

