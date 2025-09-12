УКР
Принц Гаррі прибув із візитом до Києва, - The Guardian. ФОТО

Британський принц Гаррі прибув із неоголошеним візитом до Києва на запрошення українського уряду.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Гаррі сказав, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні тисяч поранених на війні військовослужбовців.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - додав він.

Також принц сказав, що поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами, а також побачити деякі руйнування на власні очі.

Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом
Фото: The Guardian
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом
Фото: The Guardian

+15
Наші вітання, Гаррі !
12.09.2025 09:16 Відповісти
+13
Поважна людина той хто не боїтся армії, будучи принцом Великобританії він відслужив в британській армії ,на відміну від наших ухилянтів насамперед дітей високопосадовців.
12.09.2025 09:24 Відповісти
+12
Гаррі молоток. Один із небагатьох справжніх чоловіків серед всіх цих бариг і слизняків.
12.09.2025 09:18 Відповісти
Хері підтримує нас. Розумний він хлопчик, завжди таким був.
12.09.2025 09:16 Відповісти
Нова транслітерація так чудово звучить. Особливо в чоловічих іменах
12.09.2025 09:46 Відповісти
Якраз це правильна, а оця, що "офіційна", де замість існуючого в українській звука "х" всюди замінюють на "г" - повний ідіотизм.
12.09.2025 10:14 Відповісти
Старий трансліт - Гаррі.
Новий - Харрі (Хері - у тексті).

Yurii - якщо хочете повністю писати ім'я.

Це не для доколупатися, просто по темі, нічо особистого)
12.09.2025 10:21 Відповісти
12.09.2025 09:16 Відповісти
12.09.2025 09:18 Відповісти
Так, ця справжність закодована в ДНК, що передалася від Діани...
показати весь коментар
12.09.2025 10:08 Відповісти
Welcome to Ukraine
Україні не вистачає таких людей,саме аристократи це фундамент Держави.
12.09.2025 09:22 Відповісти
Справжні аристократи - без зайвої пихи! А коли в аристократичну верству населення почали потрапляти невігласи і всякий охлос, тоді і монархії почали руйнуватися, бо опиратися на тупий охлос просто неможливо...
показати весь коментар
Як добре коли гарне фото не зіпсоване харьою кацапського крота.
12.09.2025 09:23 Відповісти
12.09.2025 09:24 Відповісти
але одружився вкрай невдало
саме через дружину не можу сприймати його серйозно
12.09.2025 09:32 Відповісти
Ты Ксюша наверное себя женой ринца Гарри видела?! Увы, у него другие вкусы! И заметь, он имеет на жто право!
12.09.2025 09:51 Відповісти
Та на здоров'я. Мені до його вподобань байдуже. Лише цікавить реальний статус і результат від його візиту. Адже він фактично ніхто, завдячуючи своїй дружині.. Заробляє гроші на скандалах і інтерв'ю.
12.09.2025 10:03 Відповісти
Ти заздриш.
Меган умніца і красавіца.
Мужа собі знайшла - мало що принца, та ще й молодшого за неї.
12.09.2025 09:58 Відповісти
Вона одна зі знаменитостей яку найбільше ненавидять у світі.
це багато про що говорить
Ми з нині покійною Королевою і всім її двором солідарні.
12.09.2025 10:01 Відповісти
Ви, ваша сяйність? Королева по-вашому тоді лицемірно робила вигляд, що прихильна до Меган?
12.09.2025 10:15 Відповісти
Ну у нас навіть Верховний головнокомандувач не служив. Не служив аж чотири рази.
12.09.2025 09:36 Відповісти
Ого!
Кров не водиця, а Наслідний принц ВБ не сцикун трамп.
God Save the King.
12.09.2025 09:25 Відповісти
Щира дяка шанованому Гаррі за допомогу нашим пораненим воякам та всебічну підтримку
Справжній друг України та Українських Воїнів
Міцного здоров'я та наснаги!
12.09.2025 09:29 Відповісти
Хіба він і досі принц ? Вони ж відмовились від британських регалій
12.09.2025 09:31 Відповісти
Да, он: Його Королівська Високість герцог Сассекський, граф Дамбартон, барон Кілкіл.
Гаррі та його дружина склали з себе обов'язки старших членів королівської родини.
12.09.2025 09:40 Відповісти
Отказаться и быть лишенным официально, две большие разницы. Из той информации, что про него есть в открытом доступе, хотя он не использует " Его Королевское Высочество" это не значит что он перестал быть принцем.
12.09.2025 09:40 Відповісти
Гарі офіцер! Від повісткок не ухолявся !
12.09.2025 09:31 Відповісти
А наші "принци"! - розбіглися!
12.09.2025 09:36 Відповісти
Зря вы так! Наши принцы в Англию поехали! Тоже с визитами!
12.09.2025 09:57 Відповісти
Може настане час, коли і Гаррі стане президентом... США? Не даремно ж туди переїхали з Меган. Гарний був би. Благослови, Господи!
12.09.2025 10:18 Відповісти
 
 