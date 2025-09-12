Принц Гаррі прибув із візитом до Києва, - The Guardian. ФОТО

Британський принц Гаррі прибув із неоголошеним візитом до Києва на запрошення українського уряду.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

Гаррі сказав, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти у відновленні тисяч поранених на війні військовослужбовців.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - додав він.

Також принц сказав, що поїздка до Києва дасть йому можливість поспілкуватися з ветеранами, а також побачити деякі руйнування на власні очі.

Фото: The Guardian