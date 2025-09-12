РУС
Новости Фото Визит принца Гарри в Украину
5 876 38

Принц Гарри прибыл с визитом в Киев, - The Guardian. ФОТО

Британский принц Гарри прибыл с необъявленным визитом в Киев по приглашению украинского правительства.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Гарри сказал, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч раненых на войне военнослужащих.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - добавил он.

Также принц сказал, что поездка в Киев даст ему возможность пообщаться с ветеранами, а также увидеть некоторые разрушения собственными глазами.

Также читайте: Глава МИД Британии Купер посетит Киев и объявит о пакете помощи Украине на более $190 млн

Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом
Фото: The Guardian
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом
Фото: The Guardian

Автор: 

Великобритания (5117) визит (3162) принц (33)
Топ комментарии
+19
Хері підтримує нас. Розумний він хлопчик, завжди таким був.
12.09.2025 09:16 Ответить
12.09.2025 09:16 Ответить
+19
Наші вітання, Гаррі !
12.09.2025 09:16 Ответить
12.09.2025 09:16 Ответить
+17
Поважна людина той хто не боїтся армії, будучи принцом Великобританії він відслужив в британській армії ,на відміну від наших ухилянтів насамперед дітей високопосадовців.
12.09.2025 09:24 Ответить
12.09.2025 09:24 Ответить
Хері підтримує нас. Розумний він хлопчик, завжди таким був.
12.09.2025 09:16 Ответить
12.09.2025 09:16 Ответить
Нова транслітерація так чудово звучить. Особливо в чоловічих іменах
12.09.2025 09:46 Ответить
12.09.2025 09:46 Ответить
Якраз це правильна, а оця, що "офіційна", де замість існуючого в українській звука "х" всюди замінюють на "г" - повний ідіотизм.
12.09.2025 10:14 Ответить
12.09.2025 10:14 Ответить
Невже це змінили? Щось в лісі здохло? Мене настільки дратувало, коли ці ж журналісти, спортивні коментатори покірно вимовляють імена, прізвища на "H" (не лише англійські) як "Г", невже вони вітаються "Hi" як "гай"?
12.09.2025 10:42 Ответить
12.09.2025 10:42 Ответить
Старий трансліт - укр.Х (Х'юстон)
Новий - укр.Г (Г'ю)

Але деякі слова не займають: хобі, хокей. Гаррі - як Гарі і Харі.

Тому накрутили- навертіли по-різному.
Виходить, Харі - вже нове правило.

Фсьо. Мізки болять, сенсу у цій новій правилотворчості не бачу, яка часто не дружить із логікою + багато винятків, які для чогось треба завчивати напам'ять.

Хер з ними.
Добре, що Гаррі приїхав
12.09.2025 11:06 Ответить
12.09.2025 11:06 Ответить
Наші вітання, Гаррі !
12.09.2025 09:16 Ответить
12.09.2025 09:16 Ответить
Гаррі молоток. Один із небагатьох справжніх чоловіків серед всіх цих бариг і слизняків.
12.09.2025 09:18 Ответить
12.09.2025 09:18 Ответить
Так, ця справжність закодована в ДНК, що передалася від Діани...
12.09.2025 10:08 Ответить
12.09.2025 10:08 Ответить
Welcome to Ukraine
Україні не вистачає таких людей,саме аристократи це фундамент Держави.
12.09.2025 09:22 Ответить
12.09.2025 09:22 Ответить
Справжні аристократи - без зайвої пихи! А коли в аристократичну верству населення почали потрапляти невігласи і всякий охлос, тоді і монархії почали руйнуватися, бо опиратися на тупий охлос просто неможливо...
12.09.2025 10:11 Ответить
12.09.2025 10:11 Ответить
Як добре коли гарне фото не зіпсоване харьою кацапського крота.
12.09.2025 09:23 Ответить
12.09.2025 09:23 Ответить
Поважна людина той хто не боїтся армії, будучи принцом Великобританії він відслужив в британській армії ,на відміну від наших ухилянтів насамперед дітей високопосадовців.
12.09.2025 09:24 Ответить
12.09.2025 09:24 Ответить
але одружився вкрай невдало
саме через дружину не можу сприймати його серйозно
12.09.2025 09:32 Ответить
12.09.2025 09:32 Ответить
Ты Ксюша наверное себя женой ринца Гарри видела?! Увы, у него другие вкусы! И заметь, он имеет на жто право!
12.09.2025 09:51 Ответить
12.09.2025 09:51 Ответить
Та на здоров'я. Мені до його вподобань байдуже. Лише цікавить реальний статус і результат від його візиту. Адже він фактично ніхто, завдячуючи своїй дружині.. Заробляє гроші на скандалах і інтерв'ю.
12.09.2025 10:03 Ответить
12.09.2025 10:03 Ответить
Почему принца Гарри должно интересовать ваше мнение и вам подобным? Он живёт как считает нужным и с кем нужно! Он же не обсуждает и не осуждает личную жизнь граждан королевства! А вашу так и тем более!
12.09.2025 10:39 Ответить
12.09.2025 10:39 Ответить
Ти заздриш.
Меган умніца і красавіца.
Мужа собі знайшла - мало що принца, та ще й молодшого за неї.
12.09.2025 09:58 Ответить
12.09.2025 09:58 Ответить
Вона одна зі знаменитостей яку найбільше ненавидять у світі.
це багато про що говорить
Ми з нині покійною Королевою і всім її двором солідарні.
12.09.2025 10:01 Ответить
12.09.2025 10:01 Ответить
Ви, ваша сяйність? Королева по-вашому тоді лицемірно робила вигляд, що прихильна до Меган?
12.09.2025 10:15 Ответить
12.09.2025 10:15 Ответить
Королева за все довге життя нічого не зробила. Якби її замінили на копію із музею Тюссо з якої через динамик промовляв штучний інтелект на тему текучого момента, жодна світова чи британська подія ні на йоту не змінилася б.
12.09.2025 12:18 Ответить
12.09.2025 12:18 Ответить
Ну у нас навіть Верховний головнокомандувач не служив. Не служив аж чотири рази.
12.09.2025 09:36 Ответить
12.09.2025 09:36 Ответить
Ого!
Кров не водиця, а Наслідний принц ВБ не сцикун трамп.
God Save the King.
12.09.2025 09:25 Ответить
12.09.2025 09:25 Ответить
Щира дяка шанованому Гаррі за допомогу нашим пораненим воякам та всебічну підтримку
Справжній друг України та Українських Воїнів
Міцного здоров'я та наснаги!
12.09.2025 09:29 Ответить
12.09.2025 09:29 Ответить
Хіба він і досі принц ? Вони ж відмовились від британських регалій
12.09.2025 09:31 Ответить
12.09.2025 09:31 Ответить
Да, он: Його Королівська Високість герцог Сассекський, граф Дамбартон, барон Кілкіл.
Гаррі та його дружина склали з себе обов'язки старших членів королівської родини.
12.09.2025 09:40 Ответить
12.09.2025 09:40 Ответить
Отказаться и быть лишенным официально, две большие разницы. Из той информации, что про него есть в открытом доступе, хотя он не использует " Его Королевское Высочество" это не значит что он перестал быть принцем.
12.09.2025 09:40 Ответить
12.09.2025 09:40 Ответить
Гарі офіцер! Від повісткок не ухолявся !
12.09.2025 09:31 Ответить
12.09.2025 09:31 Ответить
А наші "принци"! - розбіглися!
12.09.2025 09:36 Ответить
12.09.2025 09:36 Ответить
Зря вы так! Наши принцы в Англию поехали! Тоже с визитами!
12.09.2025 09:57 Ответить
12.09.2025 09:57 Ответить
Може настане час, коли і Гаррі стане президентом... США? Не даремно ж туди переїхали з Меган. Гарний був би. Благослови, Господи!
12.09.2025 10:18 Ответить
12.09.2025 10:18 Ответить
Він дуже теоретично може стати королем Велікобрітанії (правда, для цього він повинен пережити свого батька, старшого брата та трьох племінників), але президентом США він не стане ніколи, бо він не народився у Штатах і не є громадянином Штатів.
Головне - не народився у США.
12.09.2025 11:02 Ответить
12.09.2025 11:02 Ответить
А син його теж у США не народився? Може доня Лілібет (як прабабуся) зможе? Тоді їм краще переїхати в іншу країну, де нема таких жорстких законів...
12.09.2025 11:10 Ответить
12.09.2025 11:10 Ответить
Щиро вітаємо в Україні!
12.09.2025 11:25 Ответить
12.09.2025 11:25 Ответить
Бо сам служив та двічі був на війні у Афгані. Це не якийсь членограй з України, котрого обрала більшість українців.
12.09.2025 11:57 Ответить
12.09.2025 11:57 Ответить
Чудова королівська родина. Бабуся Гаррі Єлізавета Друга і батько Чарльз прихильно ставляться до України.
12.09.2025 12:21 Ответить
12.09.2025 12:21 Ответить
Недивно, що рашисти з ненавістю ставляться до Британської Корони.
12.09.2025 12:23 Ответить
12.09.2025 12:23 Ответить
 
 