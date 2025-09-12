Принц Гарри прибыл с визитом в Киев, - The Guardian. ФОТО

Британский принц Гарри прибыл с необъявленным визитом в Киев по приглашению украинского правительства.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Гарри сказал, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч раненых на войне военнослужащих.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - добавил он.

Также принц сказал, что поездка в Киев даст ему возможность пообщаться с ветеранами, а также увидеть некоторые разрушения собственными глазами.

Фото: The Guardian