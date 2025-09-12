Принц Гарри прибыл с визитом в Киев, - The Guardian. ФОТО
Британский принц Гарри прибыл с необъявленным визитом в Киев по приглашению украинского правительства.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Гарри сказал, что хочет сделать "все возможное", чтобы помочь в восстановлении тысяч раненых на войне военнослужащих.
"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - добавил он.
Также принц сказал, что поездка в Киев даст ему возможность пообщаться с ветеранами, а также увидеть некоторые разрушения собственными глазами.
Топ комментарии
+19 Izira
показать весь комментарий12.09.2025 09:16 Ответить Ссылка
+19 AbOriginal_UA
показать весь комментарий12.09.2025 09:16 Ответить Ссылка
+17 Володимир Омельянов
показать весь комментарий12.09.2025 09:24 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Новий - укр.Г (Г'ю)
Але деякі слова не займають: хобі, хокей. Гаррі - як Гарі і Харі.
Тому накрутили- навертіли по-різному.
Виходить, Харі - вже нове правило.
Фсьо. Мізки болять, сенсу у цій новій правилотворчості не бачу, яка часто не дружить із логікою + багато винятків, які для чогось треба завчивати напам'ять.
Хер з ними.
Добре, що Гаррі приїхав
Україні не вистачає таких людей,саме аристократи це фундамент Держави.
саме через дружину не можу сприймати його серйозно
Меган умніца і красавіца.
Мужа собі знайшла - мало що принца, та ще й молодшого за неї.
це багато про що говорить
Ми з нині покійною Королевою і всім її двором солідарні.
Кров не водиця, а Наслідний принц ВБ не сцикун трамп.
God Save the King.
Справжній друг України та Українських Воїнів
Міцного здоров'я та наснаги!
Гаррі та його дружина склали з себе обов'язки старших членів королівської родини.
Головне - не народився у США.