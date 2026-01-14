РУС
Новости Награждение военных ВСУ
1 407 5

Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным

Награды военных от Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военнослужащим.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указы главы государства №50-53/2026.

Кто получил орден "Золота Зірка"

Звание Героя Украины и орден "Золота Зірка" присвоены:

  • Хижняку Александру Сергеевичу – старшему лейтенанту.
  • Резонову Артему Сергеевичу – младшему сержанту.
  • Котенку Сергею Николаевичу – солдату.
  • Марецкому Александру Олеговичу – солдату.

Встреча с победителями и участниками "Ігор Нескорених"

Также Зеленский встретился с украинскими ветеранами и ветеранами, и отметил их государственными наградами.

Среди награжденных – ветераны и ветеранки АТО/ООС и полномасштабной войны, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Іграх Нескорених в Дюссельдорфе в 2023 году и в Ванкувере и Вистлере в 2025 году.

Они соревновались в велоспорте, сноубординге, беге, плавании, беговых и горных лыжах (сидя), гребле на тренажерах, толкании ядра, метании диска, биатлоне (для людей с нарушениями зрения), баскетболе UNQ и других дисциплинах.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский наградил государственными наградами 607 военнослужащих, из которых 249 - посмертно, за мужество и самоотверженное выполнение воинского долга при защите Украины.

Автор: 

Герой Украины (514) Зеленский Владимир (23365) награда (1884)
Учора Буратіно наркотичний БІдосик звільнив без пояснень ГЕРОЯ УКРАЇНИ , організувавшого розтрощення четвертої частини стратегічної авіації рашки .
Проголосували РИГОСЛУГИ КРЕМЛЯ та БАБЦЯ ЮЛЯ за пару годин до нашестя НАБУ з новим розкриттям баблосхем ....
гнусавонаркотичне Буратіно дає Героя ГЕРОЯМ, а потім за якими ознаками цю людину просто вивалює вз ЗЕленому гівні влади ?
14.01.2026 22:17 Ответить
Те, що вчора здійснили з Малюком у ВРУ, це державний переворот, Оманської продажної групи осіб з Урядового кварталу, на користь ******!!!
14.01.2026 22:39 Ответить
а ті заможні сбушники , як з ними бути ? чи то ≪павутина≫ все перекриває ?
14.01.2026 22:57 Ответить
Артема Шило вам в поміч
14.01.2026 22:59 Ответить
Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Памяаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
14.01.2026 22:37 Ответить
 
 