Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военнослужащим.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на указы главы государства №50-53/2026.
Кто получил орден "Золота Зірка"
Звание Героя Украины и орден "Золота Зірка" присвоены:
- Хижняку Александру Сергеевичу – старшему лейтенанту.
- Резонову Артему Сергеевичу – младшему сержанту.
- Котенку Сергею Николаевичу – солдату.
- Марецкому Александру Олеговичу – солдату.
Встреча с победителями и участниками "Ігор Нескорених"
Также Зеленский встретился с украинскими ветеранами и ветеранами, и отметил их государственными наградами.
Среди награжденных – ветераны и ветеранки АТО/ООС и полномасштабной войны, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Іграх Нескорених в Дюссельдорфе в 2023 году и в Ванкувере и Вистлере в 2025 году.
Они соревновались в велоспорте, сноубординге, беге, плавании, беговых и горных лыжах (сидя), гребле на тренажерах, толкании ядра, метании диска, биатлоне (для людей с нарушениями зрения), баскетболе UNQ и других дисциплинах.
Напомним, в конце прошлого года Зеленский наградил государственными наградами 607 военнослужащих, из которых 249 - посмертно, за мужество и самоотверженное выполнение воинского долга при защите Украины.
