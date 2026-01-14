Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военным

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины четырем военнослужащим.

Об этом сообщает указы главы государства №50-53/2026.

Кто получил орден "Золота Зірка"

Звание Героя Украины и орден "Золота Зірка" присвоены:

Хижняку Александру Сергеевичу – старшему лейтенанту.

Резонову Артему Сергеевичу – младшему сержанту.

Котенку Сергею Николаевичу – солдату.

Марецкому Александру Олеговичу – солдату.

Встреча с победителями и участниками "Ігор Нескорених"

Также Зеленский встретился с украинскими ветеранами и ветеранами, и отметил их государственными наградами.

Среди награжденных – ветераны и ветеранки АТО/ООС и полномасштабной войны, которые завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на Іграх Нескорених в Дюссельдорфе в 2023 году и в Ванкувере и Вистлере в 2025 году.

Они соревновались в велоспорте, сноубординге, беге, плавании, беговых и горных лыжах (сидя), гребле на тренажерах, толкании ядра, метании диска, биатлоне (для людей с нарушениями зрения), баскетболе UNQ и других дисциплинах.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский наградил государственными наградами 607 военнослужащих, из которых 249 - посмертно, за мужество и самоотверженное выполнение воинского долга при защите Украины.

