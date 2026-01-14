2 594 5

Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим

Нагороди військових від Зеленського

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовослужбовцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на укази глави держави №50-53/2026.

Хто отримав орден "Золота Зірка"

Звання Героя України та орден "Золота Зірка" призначено:

  • Хижняку Олександру Сергійовичу – старшому лейтенанту.
  • Резонову Артему Сергійовичу – молодшому сержанту.
  • Котенку Сергію Миколайовичу – солдату.
  • Марецькому Олександру Олеговичу – солдату.

Зустріч із переможцями та учасниками Ігор Нескорених

Також Зеленський зустрівся з українськими ветеранами й ветеранками – і відзначив їх державними нагородами.

Серед нагороджених – ветерани й ветеранки АТО/ООС та повномасштабної війни, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі 2023 року та у Ванкувері й Вістлері 2025 року.

Вони змагалися у велоспорті, сноубордингу, бігу, плаванні, бігових та гірських лижах (сидячи), веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, метанні диска, біатлоні (для людей з вадами зору), баскетболі UNQ та інших дисциплінах.

Нагадаємо, у кінці минулого року Зеленський відзначив державними нагородами 607 військовослужбовців, з яких 249 - посмертно, за мужність і самовіддане виконання військового обов’язку під час захисту України.

Учора Буратіно наркотичний БІдосик звільнив без пояснень ГЕРОЯ УКРАЇНИ , організувавшого розтрощення четвертої частини стратегічної авіації рашки .
Проголосували РИГОСЛУГИ КРЕМЛЯ та БАБЦЯ ЮЛЯ за пару годин до нашестя НАБУ з новим розкриттям баблосхем ....
гнусавонаркотичне Буратіно дає Героя ГЕРОЯМ, а потім за якими ознаками цю людину просто вивалює вз ЗЕленому гівні влади ?
14.01.2026 22:17 Відповісти
Те, що вчора здійснили з Малюком у ВРУ, це державний переворот, Оманської продажної групи осіб з Урядового кварталу, на користь ******!!!
14.01.2026 22:39 Відповісти
а ті заможні сбушники , як з ними бути ? чи то ≪павутина≫ все перекриває ?
14.01.2026 22:57 Відповісти
Пам'ятаймо щоденну ціну Свободи України від москалів з їх концТаборами ГУЛАГУ!!
Памяаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!
14.01.2026 22:37 Відповісти
 
 