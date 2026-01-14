Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовим
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України чотирьом військовослужбовцям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на укази глави держави №50-53/2026.
Хто отримав орден "Золота Зірка"
Звання Героя України та орден "Золота Зірка" призначено:
- Хижняку Олександру Сергійовичу – старшому лейтенанту.
- Резонову Артему Сергійовичу – молодшому сержанту.
- Котенку Сергію Миколайовичу – солдату.
- Марецькому Олександру Олеговичу – солдату.
Зустріч із переможцями та учасниками Ігор Нескорених
Також Зеленський зустрівся з українськими ветеранами й ветеранками – і відзначив їх державними нагородами.
Серед нагороджених – ветерани й ветеранки АТО/ООС та повномасштабної війни, які здобули золоті, срібні та бронзові медалі на Іграх Нескорених у Дюссельдорфі 2023 року та у Ванкувері й Вістлері 2025 року.
Вони змагалися у велоспорті, сноубордингу, бігу, плаванні, бігових та гірських лижах (сидячи), веслуванні на тренажерах, штовханні ядра, метанні диска, біатлоні (для людей з вадами зору), баскетболі UNQ та інших дисциплінах.
Нагадаємо, у кінці минулого року Зеленський відзначив державними нагородами 607 військовослужбовців, з яких 249 - посмертно, за мужність і самовіддане виконання військового обов’язку під час захисту України.
Проголосували РИГОСЛУГИ КРЕМЛЯ та БАБЦЯ ЮЛЯ за пару годин до нашестя НАБУ з новим розкриттям баблосхем ....
гнусавонаркотичне Буратіно дає Героя ГЕРОЯМ, а потім за якими ознаками цю людину просто вивалює вз ЗЕленому гівні влади ?
Памяаймо і слова Симона Петлюри, особливо актуальні сьогодні, «Нам не страшні московські воші - нам страшні українські гниди».
Слава Україні!!