Зеленський нагородив 607 військовослужбовців, 249 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 607 військовослужбовців, з яких 249 - посмертно, за мужність і самовіддане виконання військового обов’язку під час захисту України.

Відповідні укази №988/2025 та №989/2025 оприлюднені на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.

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У документах зазначається, що нагородження проведено за особисту мужність, проявлену в обороні державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Згідно з указами, військовослужбовців нагородили орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність".

Також захисники отримали медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".

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