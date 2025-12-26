Зеленський нагородив 607 військовослужбовців, 249 - посмертно
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 607 військовослужбовців, з яких 249 - посмертно, за мужність і самовіддане виконання військового обов’язку під час захисту України.
Відповідні укази №988/2025 та №989/2025 оприлюднені на сайті глави держави, передає Цензор.НЕТ.
У документах зазначається, що нагородження проведено за особисту мужність, проявлену в обороні державного суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Згідно з указами, військовослужбовців нагородили орденами Богдана Хмельницького, Данила Галицького та "За мужність".
Також захисники отримали медалі "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" та "За врятоване життя".
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