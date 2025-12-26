Зеленский наградил 607 военнослужащих, 249 - посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами 607 военнослужащих, из которых 249 - посмертно, за мужество и самоотверженное выполнение воинского долга при защите Украины.

Соответствующие указы №988/2025 и №989/2025 обнародованы на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

В документах отмечается, что награждение проведено за личное мужество, проявленное в обороне государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Согласно указам, военнослужащие награждены орденами Богдана Хмельницкого, Данила Галицкого и "За мужність".

Также защитники получили медали "За військову службу Україні", "Захиснику Вітчизни" и "За врятоване життя".

