У Залужного опровергли слухи о его увольнении с поста посла в Великобритании: "Ничего не изменилось"
Медиасоветник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп заявила, что информация о его якобы намерениях покинуть дипломатическую должность и вернуться в Украину не соответствует действительности.
Об этом Оксана Тороп сказала в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ранее публикация NV со ссылкой на четыре неназванных источника утверждала, что Валерий Залужный готовится покинуть пост посла в Лондоне и объявить об этом 4-5 января.
Медиасоветник подчеркнула, что в деятельности Залужного ничего не изменилось и он продолжает выполнять свои обязанности. "Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", - отметила она.
В материале также напоминают, что это не первый случай опровержения подобных слухов. В частности, в октябре французское издание Intelligence Online писало о возможном формировании так называемого "парламентского списка" Залужного, однако его команда тогда также опровергла эту информацию.
Залужний - посол України у Великій Британії.
