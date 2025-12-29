РУС
У Залужного опровергли слухи о его увольнении с поста посла в Великобритании: "Ничего не изменилось"

залужний

Медиасоветник посла Украины в Великобритании Валерия Залужного Оксана Тороп заявила, что информация о его якобы намерениях покинуть дипломатическую должность и вернуться в Украину не соответствует действительности.

Об этом Оксана Тороп сказала в комментарии "Украинской правде", передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранее публикация NV со ссылкой на четыре неназванных источника утверждала, что Валерий Залужный готовится покинуть пост посла в Лондоне и объявить об этом 4-5 января.

Медиасоветник подчеркнула, что в деятельности Залужного ничего не изменилось и он продолжает выполнять свои обязанности. "Как всегда, неназванные источники знают все о Залужном и его планах. Но ничего не изменилось. Он и дальше продолжает отстаивать интересы Украины на посту посла в Великобритании", - отметила она.

В материале также напоминают, что это не первый случай опровержения подобных слухов. В частности, в октябре французское издание Intelligence Online писало о возможном формировании так называемого "парламентского списка" Залужного, однако его команда тогда также опровергла эту информацию.

+1
Боже,у секти "кандидата від Підрахуя" зараз істерика почнеться.
29.12.2025 14:29 Ответить
+1
Всі наполеони, а ви - Кутузов.
29.12.2025 14:30 Ответить
+1
"Нічого не змінилося".
Залужний - посол України у Великій Британії.
Зеленський - 🤡 на посаді президента України.
29.12.2025 14:41 Ответить
Про хворого згадали .Інформайійний шум.
29.12.2025 14:24 Ответить
А раптом правда. Що, страшно?
29.12.2025 14:24 Ответить
Страшно від кількості дебілів навколо.Ці новини для них
29.12.2025 14:28 Ответить
Всі наполеони, а ви - Кутузов.
29.12.2025 14:30 Ответить
до 2019р і після таких симтомів не було,на відміну від більшості
29.12.2025 14:34 Ответить
О, та ви вже і діагноз поставили. Вітаю.
29.12.2025 14:35 Ответить
Тобі накуй дебілу.
29.12.2025 14:36 Ответить
І навіть мова не рятує.
29.12.2025 14:37 Ответить
если верить теории Ламброзо, то все наши высокопосадовци мягко говоря не очень)
29.12.2025 14:26 Ответить
"Шаг вперед, два назад"! "Чесли" дал,- Абрамович забрал! Залужный уволился, -Залужный не уволился.
29.12.2025 14:26 Ответить
Боже,у секти "кандидата від Підрахуя" зараз істерика почнеться.
29.12.2025 14:29 Ответить
"Нічого не змінилося".
Залужний - посол України у Великій Британії.
Зеленський - 🤡 на посаді президента України.
29.12.2025 14:41 Ответить
з інваліда залежного, доктора філософії імені підрахуя ківалова такий діпломат, як з зєлупи прізідєнт.
29.12.2025 14:51 Ответить
При цьому інваліді стояли черги в військомати,так просрати це все,це талант, щоб не було ніяких розмов-особисто воював при цьому "наполеоні" у піхоті,у 50 років.
29.12.2025 15:01 Ответить
Нічого з Залужного в якості Гаранта, хто має надію, мабуть, не вийде...Так за владу не борються...З таким бажанням та амбіціями....засунуть ще далі...А була надія.
29.12.2025 15:02 Ответить
 
 