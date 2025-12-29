У Залужного спростували чутки про його звільнення з посади посла у Британії: "Нічого не змінилося"

Медіарадниця посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп заявила, що інформація про його нібито наміри залишити дипломатичну посаду та повернутися в Україну не відповідає дійсності.

Про це Оксана Тороп сказала в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Як зазначається, раніше публікація NV, яка з посиланням на чотири неназвані джерела стверджувала, що Валерій Залужний готується залишити посаду посла у Лондоні та оголосити про це 4-5 січня.

Медіарадниця наголосила, що в діяльності Залужного нічого не змінилося і він продовжує виконувати свої обов’язки."Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", - зазначила вона.

У матеріалі також нагадують, що це не перший випадок спростування подібних чуток. Зокрема, у жовтні французьке видання Intelligence Online писало про можливе формування так званого "парламентського списку" Залужного, однак його команда тоді також заперечила цю інформацію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський, Залужний і Буданов - фаворити українців на можливих президентських виборах, - опитування. ФОТО