У Залужного спростували чутки про його звільнення з посади посла у Британії: "Нічого не змінилося"
Медіарадниця посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп заявила, що інформація про його нібито наміри залишити дипломатичну посаду та повернутися в Україну не відповідає дійсності.
Про це Оксана Тороп сказала в коментарі "Українській правді", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, раніше публікація NV, яка з посиланням на чотири неназвані джерела стверджувала, що Валерій Залужний готується залишити посаду посла у Лондоні та оголосити про це 4-5 січня.
Медіарадниця наголосила, що в діяльності Залужного нічого не змінилося і він продовжує виконувати свої обов’язки."Як завжди неназвані джерела знають все про Залужного і його плани. Але нічого не змінилося. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії", - зазначила вона.
У матеріалі також нагадують, що це не перший випадок спростування подібних чуток. Зокрема, у жовтні французьке видання Intelligence Online писало про можливе формування так званого "парламентського списку" Залужного, однак його команда тоді також заперечила цю інформацію.
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Залужний - посол України у Великій Британії.
Зеленський - 🤡 на посаді президента України.