Зеленський зустрівся із Залужним: Обговорили актуальні дипломатичні завдання

Президент Володимир Зеленський і посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч.

Про це він повідомив у соцмережах.

Глава держави повідомив, що обговорював з послом України у Великій Британії дипломатичні завдання.

"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей.

Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість", - зазначив Зеленський.

Чутки про звільнення Залужного

Нагадаємо, раніше медіарадниця посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп заявила, що інформація про його нібито наміри залишити дипломатичну посаду та повернутися в Україну не відповідає дійсності.

