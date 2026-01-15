Зеленський зустрівся із Залужним: Обговорили актуальні дипломатичні завдання
Президент Володимир Зеленський і посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провели зустріч.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Глава держави повідомив, що обговорював з послом України у Великій Британії дипломатичні завдання.
"Зустрілися з Валерієм Залужним. Подякував йому за роботу в команді України. І важливо, що ми всі разом захищаємо незалежність України, наші національні інтереси, наших людей.
Обговорили дипломатичні завдання, які актуальні зараз та можуть посилити всіх нас – Україну, нашу стійкість", - зазначив Зеленський.
Чутки про звільнення Залужного
- Нагадаємо, раніше медіарадниця посла України у Великій Британії Валерія Залужного Оксана Тороп заявила, що інформація про його нібито наміри залишити дипломатичну посаду та повернутися в Україну не відповідає дійсності.
