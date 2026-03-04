Украина и Великобритания запустили работу совместной комиссии по вопросам культуры, - Залужный

Украина и Великобритания запустили активную работу совместной комиссии по вопросам культуры.

Об этом сообщил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

По его словам, это стало результатом соглашения между Украиной и Великобританией о 100-летнем партнерстве.

"С вторжением России значение культуры для украинской дипломатии не просто изменилось, а кардинально возросло. Ведь цель РФ в этой войне - уничтожение украинской идентичности, включая ее культуру. Поэтому культурная дипломатия для Украины имеет не только традиционное значение, но и играет стратегическую роль для международной поддержки, противодействия дезинформации и, в конечном итоге, сохранения национальной идентичности", - пояснил Залужный.

По словам дипломата, культурная дипломатия сегодня критически важна для формирования отношения мирового сообщества к Украине.

Читайте также: Залужный провел встречу с главой МИД Великобритании Купером: обсудили безопасность и справедливый мир. ФОТО

"Украинские культурные институты должны постоянно вести информационную работу, объясняя партнерам, что российская культура используется как инструмент пропаганды и поэтому требует критической переоценки. Такую дипломатию нужно сделать частью государственной стратегии безопасности и предоставить ей все реальные возможности, включая финансовые.

Уже сейчас необходимо рассмотреть возможности цифровой культурной дипломатии, включая использование соцсетей, виртуальных архивов, мультимедийных платформ и искусственного интеллекта для продвижения украинской культуры. Так культура и креативные индустрии станут действенным инструментом не только для позитивного имиджа Украины, но и для сохранения международной поддержки, эффективной борьбы с дезинформацией и, в конце концов, победы в самой страшной войне XXI века", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании, - Залужный. ФОТОрепортаж