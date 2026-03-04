РУС
Новости Сотрудничество Украины и Великобритании
645 16

Украина и Великобритания запустили работу совместной комиссии по вопросам культуры, - Залужный

Украина и Великобритания будут сотрудничать в вопросах культуры

Украина и Великобритания запустили активную работу совместной комиссии по вопросам культуры.

Об этом сообщил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

По его словам, это стало результатом соглашения между Украиной и Великобританией о 100-летнем партнерстве.

"С вторжением России значение культуры для украинской дипломатии не просто изменилось, а кардинально возросло. Ведь цель РФ в этой войне - уничтожение украинской идентичности, включая ее культуру. Поэтому культурная дипломатия для Украины имеет не только традиционное значение, но и играет стратегическую роль для международной поддержки, противодействия дезинформации и, в конечном итоге, сохранения национальной идентичности", - пояснил Залужный.

По словам дипломата, культурная дипломатия сегодня критически важна для формирования отношения мирового сообщества к Украине.

Читайте также: Залужный провел встречу с главой МИД Великобритании Купером: обсудили безопасность и справедливый мир. ФОТО

"Украинские культурные институты должны постоянно вести информационную работу, объясняя партнерам, что российская культура используется как инструмент пропаганды и поэтому требует критической переоценки. Такую дипломатию нужно сделать частью государственной стратегии безопасности и предоставить ей все реальные возможности, включая финансовые.

Уже сейчас необходимо рассмотреть возможности цифровой культурной дипломатии, включая использование соцсетей, виртуальных архивов, мультимедийных платформ и искусственного интеллекта для продвижения украинской культуры. Так культура и креативные индустрии станут действенным инструментом не только для позитивного имиджа Украины, но и для сохранения международной поддержки, эффективной борьбы с дезинформацией и, в конце концов, победы в самой страшной войне XXI века", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании, - Залужный. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (1412) культура (69) Залужный Валерий (440)
Топ комментарии
+3
нє-нє, зараз будуть висьори, шо замість війни Генерал хєрньою мається
цілком очікувано, як і "сам звільнився", "втік", "дисретація у підрахуя", "здав Чонгар" та далі за списком
показать весь комментарий
04.03.2026 11:48 Ответить
+3
Руснява культур-мультур це жалюгідна калька з західної (за дуже-дуже рідким виключенням).
показать весь комментарий
04.03.2026 11:50 Ответить
+2
Культура у ВБ покраще руснявої буде.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Культура у ВБ покраще руснявої буде.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:45 Ответить
нє-нє, зараз будуть висьори, шо замість війни Генерал хєрньою мається
цілком очікувано, як і "сам звільнився", "втік", "дисретація у підрахуя", "здав Чонгар" та далі за списком
показать весь комментарий
04.03.2026 11:48 Ответить
Руснява культур-мультур це жалюгідна калька з західної (за дуже-дуже рідким виключенням).
показать весь комментарий
04.03.2026 11:50 Ответить
І виключення ті були дві росії тому.
показать весь комментарий
04.03.2026 11:51 Ответить
Виключенням є російські матюки, які нам нав'язують для знищення української культури.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:02 Ответить
А хто тобі нав'язує російські матюки? Невже ФСБ через Телеграм?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:13 Ответить
Тебе матюкатися російськими матюками батьки навчили?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:48 Ответить
треба працювати в напрямку відміни віз...
показать весь комментарий
04.03.2026 11:46 Ответить
Правильно, ******* москалей надо культурно...
показать весь комментарий
04.03.2026 11:55 Ответить
Шалом, шлімазл. Мені завжди подобалися твої корчі. Так що не зупиняйся.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:14 Ответить
це перемога. якраз Британська культурка зараз переживає ісламський ренесанс.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:09 Ответить
"ренесанс" у них там на вулицях. Культурну масу це поки що зачепило мало.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:22 Ответить
Залу.ний до роботи комісії свого любого підрахуя вже залучив чи лише збирається?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:22 Ответить
А КОЛИ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ПОВЕРНЕТЬСЯ (хоча б боком) ДО УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ?
показать весь комментарий
04.03.2026 12:37 Ответить
Пусть найдут золото Полуботка.
показать весь комментарий
04.03.2026 12:41 Ответить
 
 