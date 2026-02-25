Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании, - Залужный. ФОТОрепортаж

Первый украинский оборонный завод начал свою работу в Великобритании. Речь идет о производственном комплексе компании Ukrspecsystems.

Об этом сообщил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

По словам дипломата, беспилотники компании давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

"Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений.



Поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", - пояснил он.

Так, сказал Залужный, центр инженерной экспертизы оставляют в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство.



"Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", - подытожил он.

