РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6825 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Великобритании
7 861 39

Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании, - Залужный. ФОТОрепортаж

Первый украинский оборонный завод начал свою работу в Великобритании. Речь идет о производственном комплексе компании Ukrspecsystems.

Об этом сообщил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

По словам дипломата, беспилотники компании давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.

Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании

"Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений.

Поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", - пояснил он.

Читайте: Залужный об участии в выборах: Сейчас нет никакой возможности даже думать об этом

Так, сказал Залужный, центр инженерной экспертизы оставляют в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство.

"Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", - подытожил он.

Смотрите также: Ахиллесова пята: Залужный назвал слабое место, которое Россия нашла в Украине. ВИДЕО

Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании
Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании

Автор: 

Великобритания (1405) завод (74) Залужный Валерий (439)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+27
Велика подяка послу України у Великій Британії Залужному і нашим самим надійним друзям - британцям. Там завод буде робити те, що потрібно і головне, що міндічів там і духу не буде і кцапські ракети не знищать лінію та не спалять докакзи по вкраденому з оборони. А ЗСУ отримають необхідне і не браковане.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:45 Ответить
+17
нахіба було звільняти Генерала Залужного?!
показать весь комментарий
25.02.2026 13:48 Ответить
+7
Чесно. Уявляю як в другу світову

- ми почали виготовляти інноваційні літаки - точна адреса тут
- а ми почали робити безшумні підлодки - комплектуючі по цій адресі

КАПЕЦЬ людство деграднуло
показать весь комментарий
25.02.2026 13:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чесно. Уявляю як в другу світову

- ми почали виготовляти інноваційні літаки - точна адреса тут
- а ми почали робити безшумні підлодки - комплектуючі по цій адресі

КАПЕЦЬ людство деграднуло
показать весь комментарий
25.02.2026 13:45 Ответить
"Уявляю як в другу світову"

в другу світову был только телеграф и проводной телефон. лишнего п...ть конечно не надо, но сейчас шарик опутан информационными сетями, спутниками и пр., почти каждый индивидум находится в глобальной информационной сети, хрен что утаишь.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:54 Ответить
а хто тобі сказав, що саме за тією адресою будуть збирати те і те? хто тобі сказав адресу і деталі? навіть якщо знати адресу?))) там CCTV більше, ніж тараканів у тебе в хаті, ти туди на кілометр не підійдеш без DBS check. І доречі, з ЮК раха не особливо то і хоче жартувати - це та країна, яку вона боїться і поважає. бо ЮК - послідовна, прагматична, відповідає за слова, тримає світовий банківський сектор. А ще також має бімбу, авіацію і флот, який на ізі зачмирить іржаві рештки рахівських корит.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:29 Ответить
Я другу світову у дитинстві уявляв як картинку з фільму "вєлікая отєчєствєнная " ... тобто коли там було анімоване зображення наступу фронтів , то я так і розумів що від Чорного моря до *********** ладоги одночасно цепом у атаку ішли солдати , тому ніяк не міг зрозуміти чому немає окопів , виритих через всю країну (( Потім я підріс , а з часом постарів і тепер тобі скажу що війна нічим глобально не різниться що та , що нинішня . Хіба що стала швидшою у нанесенні ударів та жорстокішою . До чого це я написав оці свої дитячі спогади ? Та до того, що ти свої дитячі враження про "секретність " часів другої світової переносиш калькою на реалії суспільства інформаційних технологій , у якому китайці , передравши масковий старшип, цілком можливо можуть випередити його у польоті на Місяць (( Не можливо у наш час приховати завод , можна спробувати його захистити , та й то як показують реалії , не все виходить так як цього прагнеш ((( P.S. Тобі для роздумів - кацапи клепають шахеди у алабузі , ти знаєш точні координати , об'єми ,графіки .Єдине що тобі заважає знищити цей завод - відсутність можливості зробити це не на папері , а у реальності . Чим ситуація з Британією різниться від описаною в алабузі ?
показать весь комментарий
25.02.2026 21:12 Ответить
Велика подяка послу України у Великій Британії Залужному і нашим самим надійним друзям - британцям. Там завод буде робити те, що потрібно і головне, що міндічів там і духу не буде і кцапські ракети не знищать лінію та не спалять докакзи по вкраденому з оборони. А ЗСУ отримають необхідне і не браковане.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:45 Ответить
І ДБР не прийде з вимогами здати точну адресу виробництва (+ геолокацію,після чого прилітає кацапське лайно)...
показать весь комментарий
25.02.2026 17:00 Ответить
нахіба було звільняти Генерала Залужного?!
показать весь комментарий
25.02.2026 13:48 Ответить
Щоб звільнить йому час, для організації передвиборної боротьби, за крісло Президента...
Авторитет, як командуючого військами, у нього не відбереш... Зараз він собі напрацьовує авторитет політика... "ДВА В ОДНОМУ...".
показать весь комментарий
25.02.2026 14:02 Ответить
Роздуми помилкові.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:40 Ответить
Доведи...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:10 Ответить
Доводити щось *штатній* людині, яка ніколи не визнає своїх помилок чи навмисно спотворює факти, вважаю пустою тратою часу та зусиль. Ви самі все знаєте і розумієте.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:41 Ответить
Ясно... Відповідь зрозуміла. Ти - звичайний пустопорожній балабол- "накидатель гімна, на вентилятор....".
До речі - про "штатну людину" - це тобі куратор, на "Лахті", сказав? Бо за тиждень, після твоєї реєстрації на "Цензорі", ти таким "обізнаним", стать не міг...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:57 Ответить
показать весь комментарий
25.02.2026 18:22 Ответить
Все, що робить зараз Залужний - втрачає свій авторитет, бо повівся на шетунів на вухо, які його у своїх цілях використувують а він цього не розуміє.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:57 Ответить
Доведи...
показать весь комментарий
25.02.2026 15:08 Ответить
Для того щоб наші захисники не могли ******* московитів як до звільненя Залужного,хіба це не зрозуміло.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:53 Ответить
"нахіба було звільняти Генерала Залужного?!"
А Залужний був проти ? Це фото було зроблено на наступний день після звільнення.

https://glavcom.ua/country/politics/proshchalni-obijmi-zelenskoho-ta-zaluzhnoho-foto-dnja-985226.html Джерело.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:47 Ответить
Чого б ракети не виготовляти за кордоном - шоб не казати - ракет нема - все вже спиджено до нас і спалено кацапами
показать весь комментарий
25.02.2026 13:49 Ответить
Зелені довб**би покусали всіх. Одне з-поперед одного розказують, де що робиться в оборонці.
показать весь комментарий
25.02.2026 13:52 Ответить
«Прібарахлілся» - щось дивно знайоме. Ви не з ОПи, часом?
показать весь комментарий
25.02.2026 14:06 Ответить
..мабуть близькі радіють цИм вашим успіхам..
тільки навіщо щЕ комусь це треба знати?..
показать весь комментарий
25.02.2026 14:09 Ответить
У вас підгузок на голові! Прибарахлілісь?🤨
показать весь комментарий
25.02.2026 14:16 Ответить
Добре
показать весь комментарий
25.02.2026 14:05 Ответить
Точно можно сказать одно: медиаприсутствие генерала в отставке значительно увеличилось.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:13 Ответить
Обьєктів показиваєт чи субьєктівноє мнєніє?🧐
показать весь комментарий
25.02.2026 14:22 Ответить
Як мені пояснювали люди, що служили при Залужному, в часи, коли він командував, він - "МОВЧУН". До планування операцій допускався необхідний мінімум людей... Тому вони і були такими ефективними. Хтось з відомих політиків колись сказав - "Якби мій капелюх знав, про що я думаю - я-б, його, спалив...". Це саме про Залужного...
Все те, що про нього зараз пишуть його антагоністи - це спроба спровокувать його на необдумані дії, чи висловлювання. Робиться це для того, щоб його "підловить на слизькому", чи хоча-б, довідаться про напрямок та характер його майбутніх дій - щоб підготуваться...
показать весь комментарий
25.02.2026 16:21 Ответить
Цікаво шо там нароблять індуси та пакістанці.
показать весь комментарий
25.02.2026 14:27 Ответить
Ішакєди на росії.
Але ж це норм, не те, що у ВБ, де зрада-зрадная.
показать весь комментарий
25.02.2026 15:25 Ответить
Краще ніж те що виробляють нашвеберні кацапи з набутилкіної засрашки.
показать весь комментарий
25.02.2026 19:28 Ответить
Секті "геніального" полководця раджу перечитати його гучні заяви від 12.02.2022 року.. Може трохи протверезієте. ПС. Там також відзначився улюбленець зеленого гнома носитель яєць Шмигаль.
показать весь комментарий
25.02.2026 16:26 Ответить
Ну а ти чого піаришся?
Тепер ясно, де шукать ворогам
показать весь комментарий
25.02.2026 17:19 Ответить
Релокація у Великобританію, то, звісно, гарна справа. Для власників компанії-виробника та Великобританії. Не впевнений, що підприєсмтво, що є резидентом податкової та митної території Великобританії може називатися "українським підприємством".
показать весь комментарий
25.02.2026 17:44 Ответить
 
 