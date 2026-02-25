Первый украинский оборонный завод начал работу в Великобритании, - Залужный. ФОТОрепортаж
Первый украинский оборонный завод начал свою работу в Великобритании. Речь идет о производственном комплексе компании Ukrspecsystems.
Об этом сообщил посол Валерий Залужный, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
По словам дипломата, беспилотники компании давно доказали свою эффективность в условиях высокотехнологичной войны.
"Украина воюет в условиях постоянных ракетных ударов, разрушения инфраструктуры и угрозы для производств. А наши инженеры создают решения, которые рождаются непосредственно из опыта фронта. Они совершенствуют системы не по итогам теоретических исследований, а по результатам реальных боевых применений.
Поэтому запуск производства в Великобритании имеет глубокую стратегическую логику. Это не перенос центра тяжести из Украины. Это расширение наших совместных возможностей и создание второго контура устойчивости, который гарантирует непрерывность производства", - пояснил он.
Так, сказал Залужный, центр инженерной экспертизы оставляют в Украине, а производство интегрируют в британское оборонное пространство.
"Мы создаем новое качество партнерства, когда союзники не только поддерживают друг друга, но и формируют общую промышленную базу безопасности", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- ми почали виготовляти інноваційні літаки - точна адреса тут
- а ми почали робити безшумні підлодки - комплектуючі по цій адресі
КАПЕЦЬ людство деграднуло
в другу світову был только телеграф и проводной телефон. лишнего п...ть конечно не надо, но сейчас шарик опутан информационными сетями, спутниками и пр., почти каждый индивидум находится в глобальной информационной сети, хрен что утаишь.
Авторитет, як командуючого військами, у нього не відбереш... Зараз він собі напрацьовує авторитет політика... "ДВА В ОДНОМУ...".
До речі - про "штатну людину" - це тобі куратор, на "Лахті", сказав? Бо за тиждень, після твоєї реєстрації на "Цензорі", ти таким "обізнаним", стать не міг...
А Залужний був проти ? Це фото було зроблено на наступний день після звільнення.
https://glavcom.ua/country/politics/proshchalni-obijmi-zelenskoho-ta-zaluzhnoho-foto-dnja-985226.html Джерело.
тільки навіщо щЕ комусь це треба знати?..
Все те, що про нього зараз пишуть його антагоністи - це спроба спровокувать його на необдумані дії, чи висловлювання. Робиться це для того, щоб його "підловить на слизькому", чи хоча-б, довідаться про напрямок та характер його майбутніх дій - щоб підготуваться...
Але ж це норм, не те, що у ВБ, де зрада-зрадная.
Тепер ясно, де шукать ворогам