РУС
Новости Залужный о выборах
1 779

Залужный об участии в выборах: Сейчас нет никакой возможности даже думать об этом

Залужный о возможном участии в выборах: что он сказал?

Посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что пока у него нет даже возможности думать о возможном участии в выборах.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время выступления в Chatham House.

Подробности

"На сегодняшний день ничего не дает мне никакой возможности даже думать об этом. Потому что ситуация, к сожалению, складывается именно так, как складывается. Заканчивается война, заканчивается военное положение в Украине – хочу обратить внимание, начинайте в своих странах думать над тем, что такое военное положение, очень интересное положение, очень туристическое, а оно, кстати, закончится только тогда, когда закончится восстановление страны – тогда и будем об этом говорить", – подчеркнул экс-главнокомандующий ВСУ.

Он считает "очень плохим, когда вопросы внутренней политики Украины выходят на уровень международного обсуждения" и подчеркнул, что "это должно быть табу".

Читайте: Бойтесь! Ваши будущие "Миндичи, Рокеты, Сигизмунды" уже расписали свои роли, - Мосейчук к Залужному

Интервью Залужного для Associated Press

  • Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
  • Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
  • Президент Зеленский, комментируя интервью Залужного, сказал, что "очень некрасиво" обсуждать такие детали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный хочет стать основным конкурентом Зеленского на выборах. Это отвратительно, - "слуга народа" Богуцкая

Автор: 

выборы (1769) Залужный Валерий (435)
Топ комментарии
+12
Сонцесяйний тільки про це і думає і ночами не спить (без єрмака😥)
23.02.2026 16:13 Ответить
+3
Не вірю
23.02.2026 16:15 Ответить
+3
Здалося, що було в нього просвітління...але ні...
23.02.2026 16:17 Ответить
Добре пане президенте.
чекаємо в буд якому випадку
23.02.2026 16:12 Ответить
Сонцесяйний тільки про це і думає і ночами не спить (без єрмака😥)
23.02.2026 16:13 Ответить
Не вірю
23.02.2026 16:15 Ответить
23.02.2026 16:16 Ответить
Здалося, що було в нього просвітління...але ні...
23.02.2026 16:17 Ответить
Це він був на початку 2000 на московському форумі з дугіним і абристовичем? Тоді без коментарів...
23.02.2026 17:21 Ответить
Так, він. Він ще якось називав Єрмака головним борцем з коррупцією
23.02.2026 17:23 Ответить
Мені нагадав номер файни юкрайни в 2009 році геї-націоналісти подивіться оце про отаких кишенькових ручних націоналістів ( можливо після цього мене забанять але що було того не викинеш, можете глянути, там Притула в сережках у всій красі😂)
23.02.2026 17:27 Ответить
Так, пам'ятаю це скетч-шоу.
23.02.2026 17:42 Ответить
А що сталося, що Залужний заговорив саме зараз?
23.02.2026 16:16 Ответить
"він [воєнний стан], до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни - тоді і будемо про це говорити" - Залужний вітає пожиттєве призеденство Зеленського?
23.02.2026 16:17 Ответить
Гра у вибори, яких не буде?...
23.02.2026 16:30 Ответить
Ось цім і відрізняються "слуги" - вони з самого першого дня при владі ПОСТІЙНО думають, як пережити наступні вибори та залишитись при владі НА ЗАВЖДИ!
23.02.2026 16:19 Ответить
пан генерал батько залужний!
все вірно!
тримайте зе!гніду у вічному страху!
сподіваюсь на ваше майбутнє президенство, але за умови, повної люстрації всього, що було і є до закінчення війни!
розжареним залізом випалити всіх гнид! чиновників, суддів, мєнтів та їх родини!!!
інакше все до сраки!
23.02.2026 16:19 Ответить
Виглядає як недолуга робота двох нетверезих перекладачів: з української на англійську, а потім назад.
23.02.2026 16:20 Ответить
Він вважає "дуже поганим, коли питання внутрішньої політики в України виходить на рівень міжнародного обговорення" Джерело: https://censor.net/ua/n3602021
Щось не зрозумів, а оці заяви "АР" це що було?
23.02.2026 16:56 Ответить
Все правильно сказав, хватить на цьому піаритись з партіями Залужного, Буданова, Білецького, ******** і всіх інших!
23.02.2026 18:21 Ответить
 
 