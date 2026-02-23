Залужный об участии в выборах: Сейчас нет никакой возможности даже думать об этом
Посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что пока у него нет даже возможности думать о возможном участии в выборах.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал во время выступления в Chatham House.
Подробности
"На сегодняшний день ничего не дает мне никакой возможности даже думать об этом. Потому что ситуация, к сожалению, складывается именно так, как складывается. Заканчивается война, заканчивается военное положение в Украине – хочу обратить внимание, начинайте в своих странах думать над тем, что такое военное положение, очень интересное положение, очень туристическое, а оно, кстати, закончится только тогда, когда закончится восстановление страны – тогда и будем об этом говорить", – подчеркнул экс-главнокомандующий ВСУ.
Он считает "очень плохим, когда вопросы внутренней политики Украины выходят на уровень международного обсуждения" и подчеркнул, что "это должно быть табу".
Интервью Залужного для Associated Press
- Напомним, что бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный дал интервью Associated Press, в котором впервые рассказал об обыске СБУ в командном пункте в 2022 году, о политических амбициях, а также о разногласиях с президентом Владимиром Зеленским, в частности, относительно контрнаступления.
- Как рассказал Залужный, контрнаступление в 2023 году провалилось, потому что Зеленский и чиновники не выделили ресурсы.
- Президент Зеленский, комментируя интервью Залужного, сказал, что "очень некрасиво" обсуждать такие детали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
чекаємо в буд якому випадку
все вірно!
тримайте зе!гніду у вічному страху!
сподіваюсь на ваше майбутнє президенство, але за умови, повної люстрації всього, що було і є до закінчення війни!
розжареним залізом випалити всіх гнид! чиновників, суддів, мєнтів та їх родини!!!
інакше все до сраки!
Щось не зрозумів, а оці заяви "АР" це що було?