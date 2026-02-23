Залужний про участь у виборах: Зараз немає ніякої можливості навіть думати про це

Посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що наразі у нього немає навіть можливості думати про можливу участь у виборах.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час виступу у Chatham House.

Подробиці

"Станом на сьогоднішній день нічого не дає мені ніякої можливості навіть думати про це. Тому що ситуація, на жаль, складається саме так, як складається. Закінчується війна, закінчується воєнний стан в Україні – хочу звернути увагу, починайте у своїх країнах думати над тим, що таке воєнний стан, дуже цікавий стан, дуже туристичний, а він, до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни - тоді і будемо про це говорити", - наголосив ексголовнокомандувач ЗСУ.

Він вважає "дуже поганим, коли питання внутрішньої політики в України виходить на рівень міжнародного обговорення" і наголосив, що "це має бути табу".

Інтерв’ю Залужного для Associated Press

  • Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
  • Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.
  • Президент Зеленський, коментуючи інтерв'ю Залужного, сказав, що "дуже негарно" обговорювати такі деталі.

Топ коментарі
Добре пане президенте.
чекаємо в буд якому випадку
23.02.2026 16:12 Відповісти
Сонцесяйний тільки про це і думає і ночами не спить (без єрмака😥)
23.02.2026 16:13 Відповісти
Не вірю
23.02.2026 16:15 Відповісти
23.02.2026 16:16 Відповісти
Здалося, що було в нього просвітління...але ні...
23.02.2026 16:17 Відповісти
Це він був на початку 2000 на московському форумі з дугіним і абристовичем? Тоді без коментарів...
23.02.2026 17:21 Відповісти
Так, він. Він ще якось називав Єрмака головним борцем з коррупцією
23.02.2026 17:23 Відповісти
Мені нагадав номер файни юкрайни в 2009 році геї-націоналісти подивіться оце про отаких кишенькових ручних націоналістів ( можливо після цього мене забанять але що було того не викинеш, можете глянути, там Притула в сережках у всій красі😂)
23.02.2026 17:27 Відповісти
Так, пам'ятаю це скетч-шоу.
23.02.2026 17:42 Відповісти
А що сталося, що Залужний заговорив саме зараз?
23.02.2026 16:16 Відповісти
"він [воєнний стан], до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни - тоді і будемо про це говорити" - Залужний вітає пожиттєве призеденство Зеленського?
23.02.2026 16:17 Відповісти
Гра у вибори, яких не буде?...
23.02.2026 16:30 Відповісти
Ось цім і відрізняються "слуги" - вони з самого першого дня при владі ПОСТІЙНО думають, як пережити наступні вибори та залишитись при владі НА ЗАВЖДИ!
23.02.2026 16:19 Відповісти
пан генерал батько залужний!
все вірно!
тримайте зе!гніду у вічному страху!
сподіваюсь на ваше майбутнє президенство, але за умови, повної люстрації всього, що було і є до закінчення війни!
розжареним залізом випалити всіх гнид! чиновників, суддів, мєнтів та їх родини!!!
інакше все до сраки!
23.02.2026 16:19 Відповісти
Виглядає як недолуга робота двох нетверезих перекладачів: з української на англійську, а потім назад.
23.02.2026 16:20 Відповісти
Він вважає "дуже поганим, коли питання внутрішньої політики в України виходить на рівень міжнародного обговорення" Джерело: https://censor.net/ua/n3602021
Щось не зрозумів, а оці заяви "АР" це що було?
23.02.2026 16:56 Відповісти
Все правильно сказав, хватить на цьому піаритись з партіями Залужного, Буданова, Білецького, ******** і всіх інших!
23.02.2026 18:21 Відповісти
 
 