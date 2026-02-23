Залужний про участь у виборах: Зараз немає ніякої можливості навіть думати про це
Посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що наразі у нього немає навіть можливості думати про можливу участь у виборах.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав під час виступу у Chatham House.
Подробиці
"Станом на сьогоднішній день нічого не дає мені ніякої можливості навіть думати про це. Тому що ситуація, на жаль, складається саме так, як складається. Закінчується війна, закінчується воєнний стан в Україні – хочу звернути увагу, починайте у своїх країнах думати над тим, що таке воєнний стан, дуже цікавий стан, дуже туристичний, а він, до речі, закінчиться лише тоді, коли закінчиться відбудова країни - тоді і будемо про це говорити", - наголосив ексголовнокомандувач ЗСУ.
Він вважає "дуже поганим, коли питання внутрішньої політики в України виходить на рівень міжнародного обговорення" і наголосив, що "це має бути табу".
Інтерв’ю Залужного для Associated Press
- Нагадаємо, що колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний дав інтерв'ю Associated Press, у якому вперше розповів про обшук СБУ у командному пункті у 2022 році, про політичні амбіції, а також про розбіжності з президентом Володимиром Зеленським, зокрема, щодо контрнаступу.
- Як розповів Залужний, контрнаступ у 2023 році провалився, бо Зеленський та посадовці не виділили ресурсів.
- Президент Зеленський, коментуючи інтерв'ю Залужного, сказав, що "дуже негарно" обговорювати такі деталі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
чекаємо в буд якому випадку
все вірно!
тримайте зе!гніду у вічному страху!
сподіваюсь на ваше майбутнє президенство, але за умови, повної люстрації всього, що було і є до закінчення війни!
розжареним залізом випалити всіх гнид! чиновників, суддів, мєнтів та їх родини!!!
інакше все до сраки!
Щось не зрозумів, а оці заяви "АР" це що було?