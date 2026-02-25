Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії, - Залужний. ФОТОрепортаж
Перший українських оборонний завод розпочав свою роботу у Великій Британії. Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems.
Про це повідомив посол Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
За словами дипломата, безпілотники компанії давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.
"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань.
Тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - пояснив він.
Так, сказав Залужний, центр інженерної експертизи залишають в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір.
"Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", - підсумував він.
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КАПЕЦЬ людство деграднуло
в другу світову был только телеграф и проводной телефон. лишнего п...ть конечно не надо, но сейчас шарик опутан информационными сетями, спутниками и пр., почти каждый индивидум находится в глобальной информационной сети, хрен что утаишь.
Авторитет, як командуючого військами, у нього не відбереш... Зараз він собі напрацьовує авторитет політика... "ДВА В ОДНОМУ...".
До речі - про "штатну людину" - це тобі куратор, на "Лахті", сказав? Бо за тиждень, після твоєї реєстрації на "Цензорі", ти таким "обізнаним", стать не міг...
А Залужний був проти ? Це фото було зроблено на наступний день після звільнення.
https://glavcom.ua/country/politics/proshchalni-obijmi-zelenskoho-ta-zaluzhnoho-foto-dnja-985226.html Джерело.
тільки навіщо щЕ комусь це треба знати?..
Все те, що про нього зараз пишуть його антагоністи - це спроба спровокувать його на необдумані дії, чи висловлювання. Робиться це для того, щоб його "підловить на слизькому", чи хоча-б, довідаться про напрямок та характер його майбутніх дій - щоб підготуваться...
Але ж це норм, не те, що у ВБ, де зрада-зрадная.
Тепер ясно, де шукать ворогам
я це під цією статтею напишу ще тисячу разів!!!
цензор чому ви видаляєте коментарі?
і чому соваєте всюди залізного лигяря де тільки можна?