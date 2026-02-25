Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії, - Залужний. ФОТОрепортаж

Перший українських оборонний завод розпочав свою роботу у Великій Британії. Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems.

Про це повідомив посол Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами дипломата, безпілотники компанії давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань.



Тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - пояснив він.

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Так, сказав Залужний, центр інженерної експертизи залишають в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір.



"Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", - підсумував він.

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