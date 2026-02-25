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Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії, - Залужний. ФОТОрепортаж

Перший українських оборонний завод розпочав свою роботу у Великій Британії. Йдеться про виробничий комплекс компанії Ukrspecsystems.

Про це повідомив посол Валерій Залужний, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За словами дипломата, безпілотники компанії давно довели свою ефективність в умовах високотехнологічної війни.

Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії

"Україна воює в умовах постійних ракетних ударів, руйнування інфраструктури та загрози для виробництв. А наші інженери створюють рішення, які народжуються безпосередньо з досвіду фронту. Вони вдосконалюють системи не за підсумками теоретичних досліджень, а за результатами реальних бойових застосувань.

Тому запуск виробництва у Великій Британії має глибоку стратегічну логіку. Це не перенесення центру тяжіння з України. Це розширення наших спільних спроможностей та створення другого контуру стійкості, який гарантує безперервність виробництва", - пояснив він.

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Так, сказав Залужний, центр інженерної експертизи залишають в Україні, а виробництво інтегрують у британський оборонний простір.

"Ми створюємо нову якість партнерства, коли союзники не лише підтримують одне одного, а й формують спільну промислову базу безпеки", - підсумував він.

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Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії
Перший український оборонний завод розпочав роботу у Великій Британії

Автор: 

Велика Британія (5968) завод (1151) Залужний Валерій (803)
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Топ коментарі
+27
Велика подяка послу України у Великій Британії Залужному і нашим самим надійним друзям - британцям. Там завод буде робити те, що потрібно і головне, що міндічів там і духу не буде і кцапські ракети не знищать лінію та не спалять докакзи по вкраденому з оборони. А ЗСУ отримають необхідне і не браковане.
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25.02.2026 13:45 Відповісти
+17
нахіба було звільняти Генерала Залужного?!
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25.02.2026 13:48 Відповісти
+7
Чесно. Уявляю як в другу світову

- ми почали виготовляти інноваційні літаки - точна адреса тут
- а ми почали робити безшумні підлодки - комплектуючі по цій адресі

КАПЕЦЬ людство деграднуло
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25.02.2026 13:45 Відповісти
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Чесно. Уявляю як в другу світову

- ми почали виготовляти інноваційні літаки - точна адреса тут
- а ми почали робити безшумні підлодки - комплектуючі по цій адресі

КАПЕЦЬ людство деграднуло
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25.02.2026 13:45 Відповісти
"Уявляю як в другу світову"

в другу світову был только телеграф и проводной телефон. лишнего п...ть конечно не надо, но сейчас шарик опутан информационными сетями, спутниками и пр., почти каждый индивидум находится в глобальной информационной сети, хрен что утаишь.
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25.02.2026 13:54 Відповісти
а хто тобі сказав, що саме за тією адресою будуть збирати те і те? хто тобі сказав адресу і деталі? навіть якщо знати адресу?))) там CCTV більше, ніж тараканів у тебе в хаті, ти туди на кілометр не підійдеш без DBS check. І доречі, з ЮК раха не особливо то і хоче жартувати - це та країна, яку вона боїться і поважає. бо ЮК - послідовна, прагматична, відповідає за слова, тримає світовий банківський сектор. А ще також має бімбу, авіацію і флот, який на ізі зачмирить іржаві рештки рахівських корит.
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25.02.2026 15:29 Відповісти
Я другу світову у дитинстві уявляв як картинку з фільму "вєлікая отєчєствєнная " ... тобто коли там було анімоване зображення наступу фронтів , то я так і розумів що від Чорного моря до *********** ладоги одночасно цепом у атаку ішли солдати , тому ніяк не міг зрозуміти чому немає окопів , виритих через всю країну (( Потім я підріс , а з часом постарів і тепер тобі скажу що війна нічим глобально не різниться що та , що нинішня . Хіба що стала швидшою у нанесенні ударів та жорстокішою . До чого це я написав оці свої дитячі спогади ? Та до того, що ти свої дитячі враження про "секретність " часів другої світової переносиш калькою на реалії суспільства інформаційних технологій , у якому китайці , передравши масковий старшип, цілком можливо можуть випередити його у польоті на Місяць (( Не можливо у наш час приховати завод , можна спробувати його захистити , та й то як показують реалії , не все виходить так як цього прагнеш ((( P.S. Тобі для роздумів - кацапи клепають шахеди у алабузі , ти знаєш точні координати , об'єми ,графіки .Єдине що тобі заважає знищити цей завод - відсутність можливості зробити це не на папері , а у реальності . Чим ситуація з Британією різниться від описаною в алабузі ?
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25.02.2026 21:12 Відповісти
Велика подяка послу України у Великій Британії Залужному і нашим самим надійним друзям - британцям. Там завод буде робити те, що потрібно і головне, що міндічів там і духу не буде і кцапські ракети не знищать лінію та не спалять докакзи по вкраденому з оборони. А ЗСУ отримають необхідне і не браковане.
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25.02.2026 13:45 Відповісти
І ДБР не прийде з вимогами здати точну адресу виробництва (+ геолокацію,після чого прилітає кацапське лайно)...
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25.02.2026 17:00 Відповісти
нахіба було звільняти Генерала Залужного?!
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25.02.2026 13:48 Відповісти
Щоб звільнить йому час, для організації передвиборної боротьби, за крісло Президента...
Авторитет, як командуючого військами, у нього не відбереш... Зараз він собі напрацьовує авторитет політика... "ДВА В ОДНОМУ...".
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25.02.2026 14:02 Відповісти
Роздуми помилкові.
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25.02.2026 14:40 Відповісти
Доведи...
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25.02.2026 15:10 Відповісти
Доводити щось *штатній* людині, яка ніколи не визнає своїх помилок чи навмисно спотворює факти, вважаю пустою тратою часу та зусиль. Ви самі все знаєте і розумієте.
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25.02.2026 15:41 Відповісти
Ясно... Відповідь зрозуміла. Ти - звичайний пустопорожній балабол- "накидатель гімна, на вентилятор....".
До речі - про "штатну людину" - це тобі куратор, на "Лахті", сказав? Бо за тиждень, після твоєї реєстрації на "Цензорі", ти таким "обізнаним", стать не міг...
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25.02.2026 15:57 Відповісти
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25.02.2026 18:22 Відповісти
Доведи...
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25.02.2026 15:08 Відповісти
Для того щоб наші захисники не могли ******* московитів як до звільненя Залужного,хіба це не зрозуміло.
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25.02.2026 18:53 Відповісти
"нахіба було звільняти Генерала Залужного?!"
А Залужний був проти ? Це фото було зроблено на наступний день після звільнення.

https://glavcom.ua/country/politics/proshchalni-obijmi-zelenskoho-ta-zaluzhnoho-foto-dnja-985226.html Джерело.
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25.02.2026 19:47 Відповісти
Чого б ракети не виготовляти за кордоном - шоб не казати - ракет нема - все вже спиджено до нас і спалено кацапами
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25.02.2026 13:49 Відповісти
Зелені довб**би покусали всіх. Одне з-поперед одного розказують, де що робиться в оборонці.
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25.02.2026 13:52 Відповісти
«Прібарахлілся» - щось дивно знайоме. Ви не з ОПи, часом?
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25.02.2026 14:06 Відповісти
..мабуть близькі радіють цИм вашим успіхам..
тільки навіщо щЕ комусь це треба знати?..
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25.02.2026 14:09 Відповісти
У вас підгузок на голові! Прибарахлілісь?🤨
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25.02.2026 14:16 Відповісти
Добре
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25.02.2026 14:05 Відповісти
Точно можно сказать одно: медиаприсутствие генерала в отставке значительно увеличилось.
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25.02.2026 14:13 Відповісти
Обьєктів показиваєт чи субьєктівноє мнєніє?🧐
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25.02.2026 14:22 Відповісти
Як мені пояснювали люди, що служили при Залужному, в часи, коли він командував, він - "МОВЧУН". До планування операцій допускався необхідний мінімум людей... Тому вони і були такими ефективними. Хтось з відомих політиків колись сказав - "Якби мій капелюх знав, про що я думаю - я-б, його, спалив...". Це саме про Залужного...
Все те, що про нього зараз пишуть його антагоністи - це спроба спровокувать його на необдумані дії, чи висловлювання. Робиться це для того, щоб його "підловить на слизькому", чи хоча-б, довідаться про напрямок та характер його майбутніх дій - щоб підготуваться...
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25.02.2026 16:21 Відповісти
Цікаво шо там нароблять індуси та пакістанці.
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25.02.2026 14:27 Відповісти
Ішакєди на росії.
Але ж це норм, не те, що у ВБ, де зрада-зрадная.
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25.02.2026 15:25 Відповісти
Краще ніж те що виробляють нашвеберні кацапи з набутилкіної засрашки.
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25.02.2026 19:28 Відповісти
Секті "геніального" полководця раджу перечитати його гучні заяви від 12.02.2022 року.. Може трохи протверезієте. ПС. Там також відзначився улюбленець зеленого гнома носитель яєць Шмигаль.
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25.02.2026 16:26 Відповісти
Ну а ти чого піаришся?
Тепер ясно, де шукать ворогам
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25.02.2026 17:19 Відповісти
Релокація у Великобританію, то, звісно, гарна справа. Для власників компанії-виробника та Великобританії. Не впевнений, що підприєсмтво, що є резидентом податкової та митної території Великобританії може називатися "українським підприємством".
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25.02.2026 17:44 Відповісти
джинса
я це під цією статтею напишу ще тисячу разів!!!
цензор чому ви видаляєте коментарі?
і чому соваєте всюди залізного лигяря де тільки можна?
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26.02.2026 10:40 Відповісти
 
 