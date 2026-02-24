Ахіллесова п’ята: Залужний назвав слабке місце, яке Росія знайшла в Україні. ВIДЕО
Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол у Великій Британії Валерій Залужний представив стратегічне бачення трансформації України — під час виступу в Chatham House та у колонці для "Української правди". Йдеться не лише про війну, а про перехід до нової системної моделі безпеки.
Детальний розбір думок Валерія Залужного робить журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.
Дивіться на Цензор.НЕТ.
- Залужний наголошує: війни нового покоління виграють не армії, а цілісні державні системи — з інтегрованими технологіями, економікою, демографічною політикою та союзницькими альянсами.
- Ключовими стають автономні та роботизовані системи, розвиток БПЛА, контроль над ланцюгами постачання мікроелектроніки, а також захист критичної інфраструктури.
- Окрему увагу він приділяє енергетиці як новому фронту війни та необхідності переходу від централізованої радянської моделі до децентралізованої.
- У своїх заявах Залужний також попереджає про ризик "нового Мюнхена" — спроби умиротворення Росії через поступки і зняття санкцій.
- На його переконання, перемога залежить від здатності України швидко перетворитися на інтегровану систему технологій, ринків і безпекових альянсів.
- Виступ у Лондоні став не стільки дипломатичною подією, скільки програмною заявою про те, якою має бути країна після війни.
ізраїль не пережив би і тижня такої війни, як зараз в Україні.
>Ізраїль не є найбезпечнішою країною у світі.
ядерна зброя гарантує, що ніхто не буде окуповувати ізраїль, а маленькі прикордонні конфлікти з сусідами - фігня.
А ще Кротевич казав, що зєлємойський через голову Залужного і всупереч його наказам віддавав свої накази командувачам напрямками.
"При всій повазі до пана Залужного - а є речі, за які я його щиро поважаю, і є проблеми, які я на нього особисто НЕ покладаю (зокрема в частині управління ОСУВ "Таврія" генералом Тарнавським) ..."
На якому напрямку командував Тарнавський і ЧОМУ Кротевич не вважає відповідальним Залужного за події, які там відбувались?
Можна починати дивитись із 30-ої хвилини і до кінця відео.
https://youtu.be/Lq6cRlhwwjM
тобі дисертація пече?
а, давай обговоримо:
звільнення київщини, чернігівщини, сумщини, харківщини та херсону....
Свої "геніальні" здібності Сирський демонструє вже 2 роки після звільнення Залужного.
(цікаво, як швидко цей комент видалять? цензор.yes)
А політична сила буде і гроші знайдуться, не сумнівайтесь...
Але хто почав те дуже негарне? Як кажуть гуцули "Сама свиня рве (дре) міх - сама і квичить...".
Двір Зеленського - придворні зібрані з дитячої пісочниці/шашличної компанії шоубізнесу, їх фанатів, - молодих вовків, - і всяких прилипал для поживитися - нажитися не може терпіти професіоналів: політиків, кар'єрних дипломатів, військових, промисловиків, справжніх менендждерів...
Державна власність - це колгосп, "заниканий" під псевдо АТ. А колгоспна власніснісь нічиє - можна розкрадати. Спільне. Трагедія спільного - трагедія народу.
По вченню Б. Березовського прибутки приватизувати, а збитки націоналізувати. "Групі НафтоГаз України, і всім іншим галузям ... ніяк без комбайнерів широкого профілю, Pardon! Мененджерів широкого профілю, яких все більше і більше, а кар'єрних фахівців, з досвідом роботи у галузі, "у полі", все менше і менше; вони у меншості, у тому слої, який витонюється...
На них і ще утримаються галузі від повної деградації.
Офіси засмічений людьми випадковими, без фахової освіти, без виробничого досвіду, які і складають "подавляющее большинство"; "подавляющее большинство" персоналу з "корочками", не по профілю, з т.зв. корпусу мененджерів-всюдиходів, людей випадкових: блатарів, позвоночників, родичів, і т. п. "рекрутів", яким "у жізні" не повезло - не втовпилися у податкові, митарі та інші більш дохідні "прісутсвія".
Дуже багато сміття.... Забагато кадрового сміття...
А по вченню Сирила Н. Паркинсона, викладеного у його книзі "Закони Паркінсона", одного разу фірма досягає точки неповернення - сміття витісняє залишки кар'єрного персоналу з професійним досвідом, а тих, хто залишається/уцілів заганяють як мишей, під віник".
А тут вибори. Незважаючи на війну продовжили політиканство. Приступали до зачистки потенційних кандидатів: компроментація, переслідування, відкриття кримінальних справ. І ось Залужний. Продовжують... Пробують загнати Залужного під віник...