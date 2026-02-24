Ахіллесова п’ята: Залужний назвав слабке місце, яке Росія знайшла в Україні. ВIДЕО

Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол у Великій Британії Валерій Залужний представив стратегічне бачення трансформації України — під час виступу в Chatham House та у колонці для "Української правди". Йдеться не лише про війну, а про перехід до нової системної моделі безпеки.

Детальний розбір думок Валерія Залужного робить журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

  • Залужний наголошує: війни нового покоління виграють не армії, а цілісні державні системи — з інтегрованими технологіями, економікою, демографічною політикою та союзницькими альянсами.
  • Ключовими стають автономні та роботизовані системи, розвиток БПЛА, контроль над ланцюгами постачання мікроелектроніки, а також захист критичної інфраструктури.
  • Окрему увагу він приділяє енергетиці як новому фронту війни та необхідності переходу від централізованої радянської моделі до децентралізованої.
  • У своїх заявах Залужний також попереджає про ризик "нового Мюнхена" — спроби умиротворення Росії через поступки і зняття санкцій.
  • На його переконання, перемога залежить від здатності України швидко перетворитися на інтегровану систему технологій, ринків і безпекових альянсів.
  • Виступ у Лондоні став не стільки дипломатичною подією, скільки програмною заявою про те, якою має бути країна після війни.

Автор: 

Залужний Валерій (803) Данилюк-Ярмолаєва Марина (462)
Топ коментарі
+32
Історія вчить, що проти Залужного давно вже працює подоляківська ботоферма, ще з тих пір, як зелене чмо його звільнило.
24.02.2026 21:30 Відповісти
+23
Во всяком случае, порядочный. При нём мендичи мешками доллары в Израиль вывозить точно не будут. Слышал немного его английский.. ну что сказать- ту би- ор нот ту би-... Но я бы за него как за президента точно проголосовал.. английский ещё подучит..)
24.02.2026 21:17 Відповісти
+18
Слабке місце це Зеленський та ідіоти, які його обрали.
24.02.2026 21:27 Відповісти
В Україні війна лише 12 років триває, а в Ізраїлі вже майже 80 років. Ти, дурню, мало що знаєш.
24.02.2026 22:06 Відповісти
2св тривала ще менше, ти мабуть вважаєш, що всі війни - рівні, і однакової інтенсивності

ізраїль не пережив би і тижня такої війни, як зараз в Україні.
24.02.2026 22:13 Відповісти
По інтенсивності війни в Ізраїлі були не менші, наприклад, та ж Шестиденна війна. І втрати Ізраїлю за всі війни хоча і є менші в абсолютному значенні, були для нього суттєвими. У будь-якому випадку, Ізраїль не є найбезпечнішою країною у світі.
24.02.2026 22:21 Відповісти
Шестиденна війна - фігня, порівняно з цією війною.

>Ізраїль не є найбезпечнішою країною у світі.

ядерна зброя гарантує, що ніхто не буде окуповувати ізраїль, а маленькі прикордонні конфлікти з сусідами - фігня.
24.02.2026 22:28 Відповісти
Ідіоте, за всі роки, під час війни та атак на Ізраїль ядерна зброя не застосовувалась. Ядерна зброя не вберігає Ізраїль ні від ракетних атак, ні від наземних війн. Вона може бути використана хіба що у відповідь після ядерного удару по Ізраїлю.
24.02.2026 22:58 Відповісти
ідіоте, ізраїль готував ЯЗ до використання під час останніх великих нападів, вчи матчастину і не кукарікай.
24.02.2026 23:14 Відповісти
Тупий ти виродку! Те, що готував Ізраїль, ніхто не знає. Навіть немає достовірних підтверджень, що Ізраїль володіє ядерною зброєю. Є факт того, що Ізраїль не застосував ядерну при жодному воєнному конфлікті. А що там він готував чи не готував, ці казки можеш розповідати своєму батькові та діду в одній персоні.
24.02.2026 23:53 Відповісти
Даун, це навіть в вікіпедії є, як і покази Mordechai Vanunu, читай: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_weapons_and_Israel
25.02.2026 00:00 Відповісти
Тупий ти дегенерат!!! Ти хоч би через гугл-перекладач переклав статтю, на яку ти посилаєшся, якщо англійської не знаєш. Там же перше речення: "Israel is widely believed to possess nuclear weapons."... Це перекладається як: "Широко поширена думка, що Ізраїль володіє ядерною зброєю."... Тобто, це не твердження, не факт, це просто хтось так думає.
25.02.2026 00:06 Відповісти
Ви канєшно бидло. Вчіться говорити з незнайомими людьми. І вже ж мабуть не підросток...
27.02.2026 20:11 Відповісти
справжній українець. ніколи не вгодиш.
24.02.2026 21:16 Відповісти
А це точно. Нам не вгодить ніхто. Змішаємо з гівном-як Порошенко змішали. А потім-чотири роки бойні..
24.02.2026 21:20 Відповісти
в Тредс зараз без ножа не ходжу. Одічалиє зеленушники кидаються із провладною парнографією. Три винуватці у всьому - Порошенко; Залужний і Кличко.
24.02.2026 21:22 Відповісти
Ви знаєте, я ношу теж ножичок..
24.02.2026 22:15 Відповісти
Б.Кротевича почитайте, він розповів який казкар Заслужений і конкретно про контрнаступ. Якщо не знаєте хто такий- даю напрямок Азов.
24.02.2026 21:38 Відповісти
Кротевич якраз позитивно оцінює Залужного, казав, що з ним можно було нормально спілкуватись, обговорювати спірні питання. На відміну він Сирського.
А ще Кротевич казав, що зєлємойський через голову Залужного і всупереч його наказам віддавав свої накази командувачам напрямками.
25.02.2026 00:52 Відповісти
Самі мабуть придумали, чи газет начиталися. Що думає Кротевич читайте на його телеграм, а усе інше це ваші особисті мріїї
25.02.2026 09:57 Відповісти
Кротевич:
"При всій повазі до пана Залужного - а є речі, за які я його щиро поважаю, і є проблеми, які я на нього особисто НЕ покладаю (зокрема в частині управління ОСУВ "Таврія" генералом Тарнавським) ..."

На якому напрямку командував Тарнавський і ЧОМУ Кротевич не вважає відповідальним Залужного за події, які там відбувались?
25.02.2026 11:08 Відповісти
Інтерв'ю, пряма мова Кротевича-Тавра, і про Сирського, і про Залужного, і про Тарнавського, і про Драпатого.

Можна починати дивитись із 30-ої хвилини і до кінця відео.

https://youtu.be/Lq6cRlhwwjM
25.02.2026 12:57 Відповісти
Самі мабуть придумали, чи газет начиталися. Що думає Кротевич читайте на його телеграм, а усе інше це ваші особисті мрії- У КОРОТКЕВИЧА ТЕЖ МРІЇ.МОЖЛИВО ЧИЇСЬ І КИМОСЬ ДЛЯ ЧОГОСЬ ЙОМУ НАВІЯНІ???Х/ЗН
25.02.2026 11:10 Відповісти
Відео, а не чужий переказ, з 1год. 20 хв. безпосередньо про Залужного і вгодного Сирському і Зеленському Тарнавського.

https://youtu.be/Lq6cRlhwwjM
25.02.2026 13:03 Відповісти
Залужний був Головкомом, над ним був Верховний, так що не валіть з хворої голови на здорову. І не треба робити вигляд, що забули про те, що основна найкривавіша частина операції в Кринках проводилася тоді, коли фактично Залужний вже не був Головкомом. І ще раз повторю - Залужний був проти цієї операції, він вважав, що вона не давала ніяких вигод в тій ситуації, що була на фронті. Але деякі "стратеги" дуже хотіли отримати Потужні Перемоги без Залужного.
25.02.2026 00:03 Відповісти
Валера.. может слыхали-"каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны".. ото ж
25.02.2026 11:25 Відповісти
Почитай уважніше звіт Валерія Залужного котрий розповів пресі що останній контрнаступ зірвав ОФІС ОП не було фінансування це все було під керівництвом Ермака у відповідь цей ******* відповів що не треба було це обговорювати з пресою.
25.02.2026 00:28 Відповісти
От якраз цю казку Залужного особисто Б.Кротевич і розложив по полицях.і про техніку в про особливий склад і про то як докладували що наступу пвздець, а їм давай до останнього військового. Я з його описа зробив висновок- Зулужний кар'єрист який прогнетьсч під любого, аби тепло було.
25.02.2026 10:02 Відповісти
яка цікава вєточка від кацапів чи зелених холуїв малоросів.
тобі дисертація пече?
а, давай обговоримо:
звільнення київщини, чернігівщини, сумщини, харківщини та херсону....
24.02.2026 21:22 Відповісти
Давай!Звільнили,бо кацапи не захопили і не окопались,закінчилась горючка,колони техніки стали,частина поламалась.У нас танків стало більше чим до 2022р війни!!!
24.02.2026 21:38 Відповісти
В чому там геніальність проявилась великого полководця.А контрнаступ-бездарно втрачена техніка і люди,це все,що потрібно знати про геніальність
24.02.2026 21:41 Відповісти
так в цьому і є геніальність полководця - ловити і нищити ворога на його прорахунках.
25.02.2026 01:02 Відповісти
зараз вас забанять. На святе покусилися
25.02.2026 02:24 Відповісти
Так пишуть, що цими операціями керував Сирський.
24.02.2026 21:53 Відповісти
Хто пише, опариши ОПи петрови-іванови?
Свої "геніальні" здібності Сирський демонструє вже 2 роки після звільнення Залужного.
25.02.2026 01:00 Відповісти
На заборі ху# пишуть але забор від цього ним не стає
25.02.2026 06:06 Відповісти
Зеленський і корупція.
24.02.2026 21:10 Відповісти
Ахіллесова п'ята України - це водорозділ між свинарчуками Порошенка і міндічами Зеленського: там прірва....
24.02.2026 21:11 Відповісти
потрібна альтернатива, бо і ті, і ті - лайно

(цікаво, як швидко цей комент видалять? цензор.yes)
24.02.2026 21:15 Відповісти
та йдіть уже спатки - завтра вранці взнаєте результат!
24.02.2026 21:26 Відповісти
Сьогодні не санітарний день!😁
24.02.2026 21:27 Відповісти
Кого ти бачиш, як альтернативу Порошенку? прізвище.
24.02.2026 21:41 Відповісти
я ще не бачив людину, якій я би хотів довірити президентський пост
24.02.2026 21:47 Відповісти
А між Зеленським та Порошенком без третього варіанта, то кого би вибрав і чому?
24.02.2026 21:58 Відповісти
Порошенка, бо він (наче) не єврей, і не наробив стільки антиукраїнської фігні, скільки зебіл зміг наробити.
24.02.2026 22:01 Відповісти
Тобто ти вважаєш, що ЄС та ОПЗЖ мають практично однакову політичну платформу...?
24.02.2026 22:01 Відповісти
Словесна еквілібристика...
24.02.2026 23:05 Відповісти
24.02.2026 21:17 Відповісти
Та всі і так знають як звуть це слабке місце. Воно ж і порожнє, але безмежно пихате.
24.02.2026 21:16 Відповісти
Слабке місце це Зеленський та ідіоти, які його обрали.
24.02.2026 21:27 Відповісти
демографічною політикою це що?Розшифровую нікого не випускать за кордон не жінок не дітей
24.02.2026 21:28 Відповісти
Для захисту держави,для достатньої обороноздатності вистачить 100(сто) анжуманій сирського
24.02.2026 21:37 Відповісти
Можете лаятися, сичити, щось там киздіти, але я особисто вірю в Залізного. Він реально у 2022-ому врятував Україну. ІМХО.
24.02.2026 22:01 Відповісти
Віра не потребує доказів...але явно йде "розкрутка", бо без політичної сили, без грошей заповнити інформаційний простір...Порошенка з його мільярдами, з партією з того простору практично викинули...і хто розкручує - невідомо...
24.02.2026 22:42 Відповісти
Йде "розкрутка"? То й добре.
А політична сила буде і гроші знайдуться, не сумнівайтесь...
24.02.2026 23:20 Відповісти
Так я ж про те, що розкручувати може лише політична сила з грошима...
25.02.2026 00:07 Відповісти
Знову роздрай. США ставлять на Буданова, Великобританія на Залужного. Цікаво жити стало.
24.02.2026 23:32 Відповісти
Хто про це каже, чи де написано? чи це така твоя особиста думка?
25.02.2026 00:08 Відповісти
Може Великобританія і США по різному бачать закінчення війни в Україні та її післявоєнний устрій і місце на політичній карті. Що хоче Трамп він вже неодноразово розповів а дещо й реалізував, як копалини, під час війни , тому зовсім не дивно що Буданов і Умєров в їх орбіті, своє бачення висловила й Великобританія , тому й там Залужний. Залишилося взнати що виберуть українці.
25.02.2026 06:16 Відповісти
Якщо Амери з бритами між собою за Українські ресурси сторгуються, то одного з кандидатів відмиють, а іншого навпаки забруднюють, і Українці потім як не будь самі оберуть кого треба, а ні кого завгодно. Тут інше цікаво, чи не з'явиться тріщина у західній демократії через Україну?
25.02.2026 06:30 Відповісти
Хто зна , мені взагалі цікаво чи існує та західна демократія , одна західна демократія мені нагадує рекламу цигарок мальборо, інша відношення фермера і бройлерних курчат ,можливо є й якісь інші форми, але всі вони малодієві в протистояннях з фінансовими інтересами,.
25.02.2026 09:05 Відповісти
Я такої самої думки. Впливові бізнесмени мають театральні маски пристойності, грають, імітують демократію. При цьому прагнуть максимального прибутку за будь-яку ціну, без моральних сумнівів. Але останнім часом, щось змінюється. Дональду Фредовичу маска морду тисне, він відірвався і почав діяти без зайвих церемоній. Європейські демократи збентежені ніяк не вирішать, як використовувати слабкість інших заради вигоди. Виникла суперечність, як грати, за новими правилами чи за старими.
25.02.2026 09:57 Відповісти
В том что предвыборная компания стартовала сомнений нет.
24.02.2026 23:43 Відповісти
У зєлємського вона і не припинилась після 2019. В казні вітер гуляє, кредитів навісив на українців на десятки років, але вперто просир@є мільярди на свої піар-компанії з кешбеками, скринінгами здоров'я, безкоштовними 3000 км по залізній дорозі для супер збиткової Укрзалізниці та іншою лабудою.
25.02.2026 01:07 Відповісти
🤣🤣🤣
25.02.2026 01:12 Відповісти
Як хвацько Подляківські боти пробують звернути вбік, чіста па русскі забалаболити насущне. Але - шавки лають а караван іде.
25.02.2026 05:11 Відповісти
Зеленський прокоментував інтерв'ю Залужного: Дуже негарно обговорювати такі деталі

Але хто почав те дуже негарне? Як кажуть гуцули "Сама свиня рве (дре) міх - сама і квичить...".

Двір Зеленського - придворні зібрані з дитячої пісочниці/шашличної компанії шоубізнесу, їх фанатів, - молодих вовків, - і всяких прилипал для поживитися - нажитися не може терпіти професіоналів: політиків, кар'єрних дипломатів, військових, промисловиків, справжніх менендждерів...

Державна власність - це колгосп, "заниканий" під псевдо АТ. А колгоспна власніснісь нічиє - можна розкрадати. Спільне. Трагедія спільного - трагедія народу.

По вченню Б. Березовського прибутки приватизувати, а збитки націоналізувати. "Групі НафтоГаз України, і всім іншим галузям ... ніяк без комбайнерів широкого профілю, Pardon! Мененджерів широкого профілю, яких все більше і більше, а кар'єрних фахівців, з досвідом роботи у галузі, "у полі", все менше і менше; вони у меншості, у тому слої, який витонюється...

На них і ще утримаються галузі від повної деградації.

Офіси засмічений людьми випадковими, без фахової освіти, без виробничого досвіду, які і складають "подавляющее большинство"; "подавляющее большинство" персоналу з "корочками", не по профілю, з т.зв. корпусу мененджерів-всюдиходів, людей випадкових: блатарів, позвоночників, родичів, і т. п. "рекрутів", яким "у жізні" не повезло - не втовпилися у податкові, митарі та інші більш дохідні "прісутсвія".

Дуже багато сміття.... Забагато кадрового сміття...

А по вченню Сирила Н. Паркинсона, викладеного у його книзі "Закони Паркінсона", одного разу фірма досягає точки неповернення - сміття витісняє залишки кар'єрного персоналу з професійним досвідом, а тих, хто залишається/уцілів заганяють як мишей, під віник".

А тут вибори. Незважаючи на війну продовжили політиканство. Приступали до зачистки потенційних кандидатів: компроментація, переслідування, відкриття кримінальних справ. І ось Залужний. Продовжують... Пробують загнати Залужного під віник...
25.02.2026 08:31 Відповісти
-Ворог вперся в стіну національної і світової стійкості, тому, згадав про Херосіму - Нагасаки. Вони знають, що ядерної "алаверди" не буде. Хтось, щось робить, хоча би на рівні часів "холодної війни"-*??? ...
25.02.2026 09:08 Відповісти
-Спадкова російська імперська мафійна еліта, добиває Україну і людей української ідентичності -!!!
25.02.2026 09:14 Відповісти
Слабке місце України-це корупція,яка знищує її зсередини.
25.02.2026 10:08 Відповісти
А чому так нудно, Федороович?
25.02.2026 17:18 Відповісти
