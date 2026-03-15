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Новини Фото Довіра до Залужного
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Залужний зустрівся із Келлогом: говорили про війну і мир. ФОТО

Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав нагоду поспілкуватися з Кітом Келлогом.

Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що говорили?

За словами Залужного, вони говорили про війну і мир, про відповідальність за прийняття рішень і про те, якою має бути безпека майбутнього.

"Міцні стосунки будуються не лише на інтересах, а й на довірі, досвіді та спільному розумінні того, за що варто боротися. Дякую за змістовну розмову і підтримку України", - додав Залужний.

Залужний та Келлог

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Що передувало?

Раніше Келлог заявив, що пішов з адміністрації Трампа, щоб вільніше коментувати війну РФ проти України.

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Автор: 

Залужний Валерій (805) Келлог Кіт (261)
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Топ коментарі
+20
такі Келлог Людина Совісті та Правди ❤️ , а Залужний Генерал Красава !!! ...
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15.03.2026 10:27 Відповісти
+18
Ішак цього вже, мабуть, не стерпів би рік назад. Але зараз ситуація не на користь обкуреного.
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15.03.2026 10:28 Відповісти
+14
Це мабуть один із послів від України, який на своєму місці. Він, Залужний, був ідеальним Головком, але чотирижди ухилянт із ненависті до нього і ЗСУ звільнив його, мабуть щоб не добивали ''другу'' армію світу?
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15.03.2026 11:08 Відповісти

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