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Залужний зустрівся із Келлогом: говорили про війну і мир. ФОТО
Надзвичайний та повноважний посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний мав нагоду поспілкуватися з Кітом Келлогом.
Про це він повідомив у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Про що говорили?
За словами Залужного, вони говорили про війну і мир, про відповідальність за прийняття рішень і про те, якою має бути безпека майбутнього.
"Міцні стосунки будуються не лише на інтересах, а й на довірі, досвіді та спільному розумінні того, за що варто боротися. Дякую за змістовну розмову і підтримку України", - додав Залужний.
Що передувало?
Раніше Келлог заявив, що пішов з адміністрації Трампа, щоб вільніше коментувати війну РФ проти України.
Топ коментарі
+20 Luiza
показати весь коментар15.03.2026 10:27 Відповісти Посилання
+18 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар15.03.2026 10:28 Відповісти Посилання
+14 Kozyuk
показати весь коментар15.03.2026 11:08 Відповісти Посилання
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