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Новини Відновлення України
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Інвестфонд, присвячений відбудові України, запустили на одній з найбільших світових фондових бірж, - Залужний

Фонд "Ukraine Reconstruction ETF", створений спеціально для підтримки довгострокового відновлення України, офіційно запущено на одній з найбільших світових фондових бірж.

Про це повідомив посол у Великій Британії Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Дипломат нагадав, що із вересня посольство разом із британською інвестиційною компанією HANetf працювало над створенням спеціального інвестиційного фонду, присвяченого відбудові України - Ukraine Reconstruction ETF.

Інвестфонд, присвячений відбудові України, запущено: подробиці

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"І сьогодні цей фонд офіційно запущено на одній з найбільших світових фондових бірж.

Ukraine Reconstruction ETF - перший у світі відкритий біржовий фонд, створений спеціально для підтримки довгострокового відновлення України. Він акумулюватиме приватний капітал міжнародних інвесторів і спрямовуватиме його до компаній, задіяних у відбудові критичної інфраструктури, енергетики, будівництва, промисловості та інших сфер нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Інвестфонд, присвячений відбудові України, запущено: подробиці

Залужний зазначив, що завдяки цьому інструменту приватний капітал з усього світу зможе надходити через єдиний прозорий канал для фінансування українських проєктів відбудови.

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"Ukraine Reconstruction ETF має всі шанси стати ключовим елементом поєднання світових інвестиційних ринків з міжнародними зусиллями задля відновлення України.

Ми продовжуємо системно працювати над створенням нових механізмів залучення інвестицій, що є фундаментом для економічного відродження країни. Щиро вдячні британським партнерам за підтримку та доступ до глобальних ринків капіталу. Разом ми перетворюємо плани відновлення на реальні фінансові ресурси для майбутнього України", - підсумував посол.

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Інвестфонд, присвячений відбудові України, запущено: подробиці

Автор: 

Велика Британія (5990) інвестиції (2287) Залужний Валерій (805) відновлення (803)
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Так війні кінця краю не видно, яка відбудова?🤦
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12.03.2026 15:44 Відповісти
"Європейці сказали: «Повоюйте ще півтора-два роки. Ми дамо вам гроші», - розповіло джерело, якого ЗМІ називає впливовим представником Зе!Команди. - Під їхнім впливом Зеленський дав завдання політичному керівництву розробити сценарій, за яким в Україні ще кілька років не буде виборів і як у такій ситуації працюватиме Рада".
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12.03.2026 16:22 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/articles/2026/03/12/8025068/index.amp
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12.03.2026 16:23 Відповісти
всьо. вже перемога ?

України в яких кордонах і коли ?
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12.03.2026 15:45 Відповісти
Скоріше всього договорняк скоро.
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12.03.2026 15:47 Відповісти
Не очаровуйтесь щоб не розчаровуватися.
Не влазячи в деталі що таке ETF, єдиний інструмент що має слова Ukraine Reconstruction, є https://finance.yahoo.com/quote/RECON.VI/ ECON.VI на Віденській біржі, що не торгується взагалі. Саму ж Віденську біржу ще треба шукати під мікроскопом (https://focus.world-exchanges.org/issue/february-2024/market-statistics)
HANetf теж, м'яко кажучи, не вражає - https://hanetf.com/press-releases/hanetf-surpasses-9-billion-aum-with-a-4-3-billion-aum-increase-ytd-and-expands-activities-with-new-hires/ загальні активи у керуванні 9 млрд, У порівнянні, нормальний ETF провайдер як https://www.blackrock.com/corporate/newsroom/press-releases/article/corporate-one/press-releases/blackrock-reports-fourth-quarter-2025 Blackrock, має 12 трильйонів у керуванні
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12.03.2026 16:05 Відповісти
Залужний зазначив, що завдяки цьому інструменту приватний капітал з усього світу зможе надходити через єдиний прозорий канал для фінансування українських проєктів відбудови.
Такий канал нам не підходить.)
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12.03.2026 17:41 Відповісти
 
 