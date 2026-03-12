Інвестфонд, присвячений відбудові України, запустили на одній з найбільших світових фондових бірж, - Залужний
Фонд "Ukraine Reconstruction ETF", створений спеціально для підтримки довгострокового відновлення України, офіційно запущено на одній з найбільших світових фондових бірж.
Про це повідомив посол у Великій Британії Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Дипломат нагадав, що із вересня посольство разом із британською інвестиційною компанією HANetf працювало над створенням спеціального інвестиційного фонду, присвяченого відбудові України - Ukraine Reconstruction ETF.
"І сьогодні цей фонд офіційно запущено на одній з найбільших світових фондових бірж.
Ukraine Reconstruction ETF - перший у світі відкритий біржовий фонд, створений спеціально для підтримки довгострокового відновлення України. Він акумулюватиме приватний капітал міжнародних інвесторів і спрямовуватиме його до компаній, задіяних у відбудові критичної інфраструктури, енергетики, будівництва, промисловості та інших сфер нашої країни", - йдеться в повідомленні.
Залужний зазначив, що завдяки цьому інструменту приватний капітал з усього світу зможе надходити через єдиний прозорий канал для фінансування українських проєктів відбудови.
"Ukraine Reconstruction ETF має всі шанси стати ключовим елементом поєднання світових інвестиційних ринків з міжнародними зусиллями задля відновлення України.
Ми продовжуємо системно працювати над створенням нових механізмів залучення інвестицій, що є фундаментом для економічного відродження країни. Щиро вдячні британським партнерам за підтримку та доступ до глобальних ринків капіталу. Разом ми перетворюємо плани відновлення на реальні фінансові ресурси для майбутнього України", - підсумував посол.
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України в яких кордонах і коли ?
Не влазячи в деталі що таке ETF, єдиний інструмент що має слова Ukraine Reconstruction, є https://finance.yahoo.com/quote/RECON.VI/ ECON.VI на Віденській біржі, що не торгується взагалі. Саму ж Віденську біржу ще треба шукати під мікроскопом (https://focus.world-exchanges.org/issue/february-2024/market-statistics)
HANetf теж, м'яко кажучи, не вражає - https://hanetf.com/press-releases/hanetf-surpasses-9-billion-aum-with-a-4-3-billion-aum-increase-ytd-and-expands-activities-with-new-hires/ загальні активи у керуванні 9 млрд, У порівнянні, нормальний ETF провайдер як https://www.blackrock.com/corporate/newsroom/press-releases/article/corporate-one/press-releases/blackrock-reports-fourth-quarter-2025 Blackrock, має 12 трильйонів у керуванні
Такий канал нам не підходить.)