Інвестфонд, присвячений відбудові України, запустили на одній з найбільших світових фондових бірж, - Залужний

Фонд "Ukraine Reconstruction ETF", створений спеціально для підтримки довгострокового відновлення України, офіційно запущено на одній з найбільших світових фондових бірж.

Про це повідомив посол у Великій Британії Валерій Залужний, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Дипломат нагадав, що із вересня посольство разом із британською інвестиційною компанією HANetf працювало над створенням спеціального інвестиційного фонду, присвяченого відбудові України - Ukraine Reconstruction ETF.

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"І сьогодні цей фонд офіційно запущено на одній з найбільших світових фондових бірж.

Ukraine Reconstruction ETF - перший у світі відкритий біржовий фонд, створений спеціально для підтримки довгострокового відновлення України. Він акумулюватиме приватний капітал міжнародних інвесторів і спрямовуватиме його до компаній, задіяних у відбудові критичної інфраструктури, енергетики, будівництва, промисловості та інших сфер нашої країни", - йдеться в повідомленні.

Залужний зазначив, що завдяки цьому інструменту приватний капітал з усього світу зможе надходити через єдиний прозорий канал для фінансування українських проєктів відбудови.

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"Ukraine Reconstruction ETF має всі шанси стати ключовим елементом поєднання світових інвестиційних ринків з міжнародними зусиллями задля відновлення України.

Ми продовжуємо системно працювати над створенням нових механізмів залучення інвестицій, що є фундаментом для економічного відродження країни. Щиро вдячні британським партнерам за підтримку та доступ до глобальних ринків капіталу. Разом ми перетворюємо плани відновлення на реальні фінансові ресурси для майбутнього України", - підсумував посол.

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