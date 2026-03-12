Инвестфонд, посвященный восстановлению Украины, запустили на одной из крупнейших мировых фондовых бирж, - Залужный
Фонд "Ukraine Reconstruction ETF", созданный специально для поддержки долгосрочного восстановления Украины, официально запущен на одной из крупнейших мировых фондовых бирж.
Об этом сообщил посол в Великобритании Валерий Залужный, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Дипломат напомнил, что с сентября посольство вместе с британской инвестиционной компанией HANetf работало над созданием специального инвестиционного фонда, посвященного восстановлению Украины - Ukraine Reconstruction ETF.
"И сегодня этот фонд официально запущен на одной из крупнейших мировых фондовых бирж.
Ukraine Reconstruction ETF - первый в мире открытый биржевой фонд, созданный специально для поддержки долгосрочного восстановления Украины. Он будет аккумулировать частный капитал международных инвесторов и направлять его в компании, задействованные в восстановлении критической инфраструктуры, энергетики, строительства, промышленности и других сфер нашей страны", - говорится в сообщении.
Залужный отметил, что благодаря этому инструменту частный капитал со всего мира сможет поступать через единый прозрачный канал для финансирования украинских проектов восстановления.
"Ukraine Reconstruction ETF имеет все шансы стать ключевым элементом объединения мировых инвестиционных рынков с международными усилиями для восстановления Украины.
Мы продолжаем системно работать над созданием новых механизмов привлечения инвестиций, которые являются фундаментом для экономического возрождения страны. Искренне благодарны британским партнерам за поддержку и доступ к глобальным рынкам капитала. Вместе мы превращаем планы восстановления в реальные финансовые ресурсы для будущего Украины", - подытожил посол.
України в яких кордонах і коли ?
Не влазячи в деталі що таке ETF, єдиний інструмент що має слова Ukraine Reconstruction, є https://finance.yahoo.com/quote/RECON.VI/ ECON.VI на Віденській біржі, що не торгується взагалі. Саму ж Віденську біржу ще треба шукати під мікроскопом (https://focus.world-exchanges.org/issue/february-2024/market-statistics)
HANetf теж, м'яко кажучи, не вражає - https://hanetf.com/press-releases/hanetf-surpasses-9-billion-aum-with-a-4-3-billion-aum-increase-ytd-and-expands-activities-with-new-hires/ загальні активи у керуванні 9 млрд, У порівнянні, нормальний ETF провайдер як https://www.blackrock.com/corporate/newsroom/press-releases/article/corporate-one/press-releases/blackrock-reports-fourth-quarter-2025 Blackrock, має 12 трильйонів у керуванні