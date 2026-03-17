Представники кількох країн зверталися до Залужного по консультації з питань оборони, - ЗМІ

Протягом останніх двох років представники Ізраїлю та Саудівської Аравії зверталися до ексголовкома ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного по консультації з питань оборони.

Про це пише видання NV із посиланням на джерела у дипломатичному корпусі, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"До Залужного приходять запити. У 2024 році це була Саудівська Аравія, - вони хотіли, аби він розробив їм оборонну стратегію, пропонували великі гроші. В 2025 році звертались з Ізраїлю та представники деяких європейських країн, - питали про допомогу в розробці оборонних доктрин, - каже співрозмовник.

За словами джерела, Залужний відмовився, оскільки не збирається полишати роботу в посольстві в Лондоні.

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У Залужного іінформацію підтвердили

У коментарі ЗМІ медіарадниця Залужного Оксана Тороп підтвердила запити до ексголовкома від іноземних держав.

"До нього регулярно надходять різні пропозиції щодо участі в безпекових проєктах і заходах, адже людей з таким рівнем знань і досвіду у світі не так багато", - зазначила вона.

Водночас радниця додала, що на сьогодні для Залужного дипломатична робота є пріоритетом.

"І рішення щодо участі в тих чи інших проєктах він приймає з урахуванням саме цього пріоритету", - підсумувала Тороп.

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