Представники кількох країн зверталися до Залужного по консультації з питань оборони, - ЗМІ
Протягом останніх двох років представники Ізраїлю та Саудівської Аравії зверталися до ексголовкома ЗСУ та посла у Великій Британії Валерія Залужного по консультації з питань оборони.
Про це пише видання NV із посиланням на джерела у дипломатичному корпусі, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"До Залужного приходять запити. У 2024 році це була Саудівська Аравія, - вони хотіли, аби він розробив їм оборонну стратегію, пропонували великі гроші. В 2025 році звертались з Ізраїлю та представники деяких європейських країн, - питали про допомогу в розробці оборонних доктрин, - каже співрозмовник.
За словами джерела, Залужний відмовився, оскільки не збирається полишати роботу в посольстві в Лондоні.
У Залужного іінформацію підтвердили
У коментарі ЗМІ медіарадниця Залужного Оксана Тороп підтвердила запити до ексголовкома від іноземних держав.
"До нього регулярно надходять різні пропозиції щодо участі в безпекових проєктах і заходах, адже людей з таким рівнем знань і досвіду у світі не так багато", - зазначила вона.
Водночас радниця додала, що на сьогодні для Залужного дипломатична робота є пріоритетом.
"І рішення щодо участі в тих чи інших проєктах він приймає з урахуванням саме цього пріоритету", - підсумувала Тороп.
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Он у західних ресурсах Залізного вікінгом малюють.
А наш потужний цього не розумів і не зрозуміє ніколи, бо для цього нарциса на першому місці - його власний рейтинг і слава.