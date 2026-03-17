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Новини Допомога України країнам Близького Сходу
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Україна відправила 201 військового експерта з "Шахедів" на Близький Схід, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

201 український військовий експерт, який допомагатиме у протидії іранським дронам, перебуває у регіоні Близького Сходу та Перської затоки, ще 34 –– готові до розгортання. 

Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед британським парламентом, інформує Цензор.НЕТ.

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Про допомогу з боку України

"Це військові експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед". Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту", - розповів президент.

Він додав, що Україна зробила це за запитами партнерів, зокрема США, і що це фактично є "частиною дронової угоди", яку Україна пропонувала Сполученим Штатам.

"Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами. Угоди вже укладено. ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти своїх сусідів мав успіх. Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим партнерам, від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось захоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо і захоче, це буде нерозумно", - додав Зеленський.

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Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28152) Близький Схід (354) Шахед (2287)
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Топ коментарі
+36
Бовдур,а не президент.
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17.03.2026 19:22 Відповісти
+31
Яким чином «Україна» відправила військовослужбовців за кордон без рішення Ради?
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17.03.2026 19:26 Відповісти
+27
Дивлюсь звернення Зелі в парламенті Великої Британії. Шось він мені нагадує інфо-цигана
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17.03.2026 19:22 Відповісти

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