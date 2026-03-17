Україна відправила 201 військового експерта з "Шахедів" на Близький Схід, - Зеленський
201 український військовий експерт, який допомагатиме у протидії іранським дронам, перебуває у регіоні Близького Сходу та Перської затоки, ще 34 –– готові до розгортання.
Про це президент України Володимир Зеленський сказав під час виступу перед британським парламентом, інформує Цензор.НЕТ.
Про допомогу з боку України
"Це військові експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед". Наші команди вже в ОАЕ, Катарі та Саудівській Аравії, а також прямують до Кувейту", - розповів президент.
Він додав, що Україна зробила це за запитами партнерів, зокрема США, і що це фактично є "частиною дронової угоди", яку Україна пропонувала Сполученим Штатам.
"Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами. Угоди вже укладено. ми не хочемо, щоб цей терор іранського режиму проти своїх сусідів мав успіх. Ми готові запропонувати подібні угоди всім нашим партнерам, від практичної співпраці у сфері безпілотників до майбутніх оборонних альянсів. Не думаю, що хтось захоче залишити перевірену війною силу та спроможність України поза межами своєї безпеки. А якщо і захоче, це буде нерозумно", - додав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
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