Україна за допомогу країнам Близького Сходу розраховує на взаємність за чотирма напрямами, - МЗС
Україна очікує підтримки за чотирма ключовими напрямами, серед яких - політична підтримка, посилення санкцій проти Росії, розширення безпекового партнерства та участь в повоєнному відновленні, у відповідь на допомогу країнам Близького Сходу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві.
Україна розраховує на взаємність
Так, Тихий зауважив, що лише Україна має в розпорядженні комплексну систему протидії повітряним загрозам, які зараз йдуть від Ірану для держав Затоки і країн Близького Сходу. Ні в кого в світі, крім України, такого досвіду немає.
Він повідомив, що вже деякі арабські країни дякували за практичну підтримку.
"Тому в цьому контексті, цієї підтримки, Україна, звісно, розраховує і на взаємність з боку держав регіону, зокрема, за чотирма загальними напрямами", - сказав речник.
Про які напрями йдеться
Тихий зазначив, що Україна "розраховує на взаємність" за такими напрямами:
- По-перше, це посилення політичної підтримки України.
- По-друге, підтримка санкційної політики щодо Росії та Ірану.
- По-третє, розширення практичної співпраці у сфері безпеки та оборони.
- По-четверте, участь у відновленні України та інвестиційні проєкти.
"Я думаю, пізніше ви будете бачити певні конкретні переговори, домовленості", - сказав Тихий.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявляв, що на Близький Схід вирушили три професійні українські команди. Вони працюватимуть у різних країнах регіону у боротьбі з іранськими безпілотниками. В обмін за цю допомогу Київ розраховує отримати ракети для систем ППО Patriot.
- Україна надала Сполученим Штатам технології для перехоплення дронів, щоб підвищити безпеку на Близькому Сході.
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