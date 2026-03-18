Україна за допомогу країнам Близького Сходу розраховує на взаємність за чотирма напрямами, - МЗС

Україна очікує підтримки за чотирма ключовими напрямами, серед яких - політична підтримка, посилення санкцій проти Росії, розширення безпекового партнерства та участь в повоєнному відновленні, у відповідь на допомогу країнам Близького Сходу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу в Києві.

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Україна розраховує на взаємність

Так, Тихий зауважив, що лише Україна має в розпорядженні комплексну систему протидії повітряним загрозам, які зараз йдуть від Ірану для держав Затоки і країн Близького Сходу. Ні в кого в світі, крім України, такого досвіду немає.

Він повідомив, що вже деякі арабські країни дякували за практичну підтримку.

"Тому в цьому контексті, цієї підтримки, Україна, звісно, розраховує і на взаємність з боку держав регіону, зокрема, за чотирма загальними напрямами", - сказав речник.

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Про які напрями йдеться

Тихий зазначив, що Україна "розраховує на взаємність" за такими напрямами:

По-перше, це посилення політичної підтримки України.

По-друге, підтримка санкційної політики щодо Росії та Ірану.

По-третє, розширення практичної співпраці у сфері безпеки та оборони.

По-четверте, участь у відновленні України та інвестиційні проєкти.

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"Я думаю, пізніше ви будете бачити певні конкретні переговори, домовленості", - сказав Тихий.

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