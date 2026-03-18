Туск відкинув можливість енергетичної співпраці з Росією

Відновлення енергетичної співпраці з Росією неможливе з міркувань безпеки, навіть на тлі конфлікту на Близькому Сході.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час конференції у Гданську.

Глава уряду наголосив, що енергетична криза та війна на Близькому Сході не можуть слугувати приводом для повернення до співпраці з Росією у цій сфері.

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Безпека понад усе

"Про це не може бути й мови, шановні пані та панове. Це питання безпеки. Це питання виживання всієї західної спільноти… І я розраховую тут не лише на розуміння, а й на повну співпрацю наших партнерів", — підкреслив Туск.

Він закликав міжнародних партнерів зберігати єдність і відстоювати безпеку Європи, не піддаючись спокусі відновлення енергетичних зв’язків із Кремлем.

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Війна з Іраном грає на руку Росії

Президент Зеленський наголосив, що війна на Близькому Сході приносить Росії більше грошей. За останні два тижні країна-агресор заробила близько 10 мільярдів доларів.

Також український глава зазначив, що гроші, які РФ отримає від експорту нафти, будуть спрямовані на війну, зокрема на виготовлення дронів, які можуть потрапити на Близький Схід і застосовуватися проти США та їхніх союзників.