США смягчили санкции в отношении венесуэльской нефти, — АР
В среду, 18 марта, Министерство финансов США смягчило санкции в отношении венесуэльской нефти, оставив в силе некоторые ограничения.
Об этом пишет агентство Associated Press, сообщает Цензор.НЕТ.
Смягчение санкций
Минфин США издал распоряжение, которое позволяет компании Petróleos de Venezuela S.A, или PDVSA, напрямую продавать венесуэльскую нефть американским компаниям и на мировых рынках.
Лицензия позволяет компаниям, существовавшим до 29 января 2025 года, покупать венесуэльскую нефть и осуществлять операции, которые обычно были запрещены из-за американских санкций, возобновляя торговлю крупного производителя нефти на мировых рынках.
Однако, несмотря на ослабление санкций, лицензия не отменяет их полностью. В частности, платежи за продажу нефти не могут поступать напрямую венесуэльским организациям, находящимся под санкциями, таким как PDVSA, а должны направляться на специальный счет, контролируемый США. Другими словами, США разрешат торговлю нефтью, но будут контролировать денежные потоки.
Кроме того, не будут разрешены сделки с участием России, Ирана, Северной Кореи, Кубы и некоторых китайских организаций. Транзакции, связанные с венесуэльским долгом или облигациями, также не будут разрешены.
Ожидается, что лицензия Минфина США даст значительный импульс экономике Венесуэлы, зависимой от нефти, и поможет привлечь компании, которые опасались инвестировать в нефтяной сектор страны.
Запасы нефти в Венесуэле
Издание отмечает, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти. Но коррупция, неэффективное управление и экономические санкции США привели к постоянному снижению добычи с 3,5 млн баррелей в день в 1999 году, когда к власти пришел предшественник Мадуро Уго Чавес, до менее чем 400 тыс. баррелей в день в 2020 году.
