США цього року очікують збільшення видобутку нафти у Венесуелі на 40%

Венесуела цього року може збільшити видобуток нафти на 30-40% цього року, що становить приблизно 300-400 тис. барелів на день.

Як заявив міністр енергетики США Кріс Райт, серед компаній, які прагнуть увійти до Венесуели, існує "величезний" інтерес, передає Bloomberg.

За словами Райта, такий поштовх становитиме близько третини зростання світового попиту на нафту цього року.

Раніше адміністрація президента США Дональда Трампа видала ліцензії, що дозволяють кільком західним нафтовим компаніям працювати у Венесуелі.

Таким чином США намагаються стимулювати нафтову промисловість країни та відродити її економіку після захоплення лідера Ніколаса Мадуро на початку цього року.

Видобуток нафти у Венесуелі скоротився приблизно вдвічі з 2017 року, коли США вперше запровадили фінансові санкції проти країни.

Більше новин у Telegram-каналі Бізнес Цензор

Венесуельська нафта

Раніше повідомлялося, що США видали генеральну ліцензію індійській компанії Reliance Industries Ltd, яка дозволить нафтопереробному заводу купувати венесуельську нафту безпосередньо, не порушуючи санкцій.

До того повідомлялося, що оператор найбільшого у світі нафтопереробного комплексу ‒ індійська Reliance Industries ‒ почав імпортувати нафту з Венесуели. Компанія придбала супертанкер з вантажем приблизно 2 млн барелів венесуельської нафти.

Таким чином, Reliance вперше з середини 2025 року закупила венесуельську сировину, і це перша поставка венесуельської нафти індійському покупцеві після захоплення США венесуельського лідера Ніколаса Мадуро.

На початку лютого повідомлялося, що нафтопереробні заводи на узбережжі Мексиканської затоки в США намагаються освоїти стрімке зростання поставок венесуельської сирої нафти після укладення минулого місяця флагманської угоди між Каракасом і Вашингтоном на суму $2 млрд.

Наприкінці січня стало відомо, що останні танкери з санкційною венесуельською сирою нафтою мали прибути до Азії найближчими днями. Наразі Китай фактично позбавлений доступу до дешевої сировини, яка підтримувала його нафтопереробний сектор.

Перед тим два супертанкери під китайським прапором, які прямували до Венесуели за вантажем сирої нафти для погашення боргу на тлі нафтового ембарго США проти країни ОПЕК, розвернулися і повернулися до Азії.

Великі нафтоналивні судна Xingye та Thousand Sunny кілька тижнів стояли на якорі в Атлантичному океані, очікуючи подальших вказівок на фоні блокади та політичної кризи у Венесуелі після усунення президента Ніколаса Мадуро за ініціативою США.