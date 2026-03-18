США пом’якшили санкції щодо венесуельської нафти, - АР

У середу, 18 березня, Міністерство фінансів США пом'якшило санкції щодо венесуельскої нафти, залишивши деякі обмеження.

Про це пише агенція Associated Press, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Послаблення санкцій

Мінфін США видав розпорядження, яке дозволяє компанії Petróleos de Venezuela S.A, або PDVSA, безпосередньо продавати венесуельську нафту американським компаніям та на світових ринках.

Ліцензія дозволяє компаніям, які існували до 29 січня 2025 року, купувати венесуельську нафту та здійснювати операції, які зазвичай були заборонені через американські санкції, відновлюючи торгівлю великого виробника нафти на світових ринках.

Втім попри послаблення санкцій, ліцензія не скасовує їх повністю. Зокрема, Платежі за продаж нафти не можуть надходити безпосередньо до венесуельських організацій, які перебувають під санкціями, таких як PDVSA, а повинні надсилатися на спеціальний рахунок, контрольований США. Іншими словами, США дозволять торгівлю нафтою, але контролюватимуть грошові потоки.

Окрім цього, не дозволятимуться угоди за участю Росії, Ірану, Північної Кореї, Куби та деяких китайських організацій. Транзакції, пов’язані з венесуельським боргом або облігаціями, також не будуть дозволені.

Очікується, що ліцензія Мінфіну США дасть значний поштовх економіці Венесуели, залежній від нафти, та допоможе заохотити компанії, які побоювалися інвестувати у нафтовий сектор країни.

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Запаси нафти у Венесуелі

Видання зазначає, що Венесуела володіє найбільшими в світі запасами нафти. Але корупція, неефективне управління та економічні санкції США призвели до постійного зниження видобутку з 3,5 мільйона барелів на день у 1999 році, коли до влади прийшов попередник Мадуро Уго Чавес, до менше ніж 400 тис. барелів на день у 2020 році.

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