Трамп пригрозив "підірвати" найбільше у світі газове родовище, якщо Іран продовжить бити по Катару
Президент США Дональд Трамп пригрозив повністю підірвати найбільше у світі газове родовище "Південний Парс" в Ірані, якщо Тегеран продовжить бити по Катару.
Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
У соцмережі Truth Social лідер США сказав, що Ізраїль був "розлючений" ситуацією на Близькому Сході, тому завдав удару по газовому родовищу "Південний Парс" в Ірані.
За словами Трампа, США нічого не знали про цю атаку. Катар також не було поінформовано про це.
"На жаль, Іран не знав про це, ані про будь-які інші факти, що стосуються атаки на "Південний Парс", і безпідставно та несправедливо атакував частину СПГ-об’єкта в Катарі", - зазначив він.
Водночас Трамп наголосив, що якщо Іран знову атакує "невинну сторону", то Штати дадуть відповідь.
"Сполучені Штати Америки, з допомогою чи без допомоги або згоди Ізраїлю, повністю підірвуть усе газове родовище "Південний Парс" із такою силою та потужністю, якої Іран ніколи раніше не бачив і не відчував", - сказав лідер США.
Що передувало?
18 березня Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що США та Ізраїль атакували газове родовище "Південний Парс".
Згодом Міноборони Катару повідомило, що Іран атакував балістичними ракетами головний енергетичний центр Катару - місто Рас-Лаффан.
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