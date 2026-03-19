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Новини Операція США проти Ірану
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Трамп пригрозив "підірвати" найбільше у світі газове родовище, якщо Іран продовжить бити по Катару

Трамп погрожує Ірану підривом найбільшого родовища газу

Президент США Дональд Трамп пригрозив повністю підірвати найбільше у світі газове родовище "Південний Парс" в Ірані, якщо Тегеран продовжить бити по Катару.

Про це пише CNN, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У соцмережі Truth Social лідер США сказав, що Ізраїль був "розлючений" ситуацією на Близькому Сході, тому завдав удару по газовому родовищу "Південний Парс" в Ірані

За словами Трампа, США нічого не знали про цю атаку. Катар також не було поінформовано про це.

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"На жаль, Іран не знав про це, ані про будь-які інші факти, що стосуються атаки на "Південний Парс", і безпідставно та несправедливо атакував частину СПГ-об’єкта в Катарі", - зазначив він.

Водночас Трамп наголосив, що якщо Іран знову атакує "невинну сторону", то Штати дадуть відповідь.

"Сполучені Штати Америки, з допомогою чи без допомоги або згоди Ізраїлю, повністю підірвуть усе газове родовище "Південний Парс" із такою силою та потужністю, якої Іран ніколи раніше не бачив і не відчував", - сказав лідер США.

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Що передувало?

18 березня Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що США та Ізраїль атакували газове родовище "Південний Парс".

Згодом Міноборони Катару повідомило, що Іран атакував балістичними ракетами головний енергетичний центр Катару - місто Рас-Лаффан.

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Іран (3550) Катар (286) США (26829) Трамп Дональд (9006)
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Топ коментарі
+17
У деда совсем крыша потекла.
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19.03.2026 11:55 Відповісти
+16
Шо донні не так просто вести РЕАЛЬНУ війну ?
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19.03.2026 11:58 Відповісти
+13
Клас. Тільки хардкор. Весь світ в труху.
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19.03.2026 11:57 Відповісти

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