Лондон готує додаткові ракети для союзників у Перській затоці

Велика Британія заявила, що працює над наданням додаткової підтримки своїм партнерам у Перській затоці, які зазнають атак з боку Ірану, та оголосила про плани придбати додаткові ракети для захисту регіону.

Про це йдеться у заяві Міністерства оборони країни, пише Цензор.НЕТ.

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Британія підтримає союзників

Як повідомляється, Міністерство оборони Британії провело зустріч із 13 британськими оборонними компаніями та послами країн Перської затоки, щоб обговорити нову підтримку промисловості для регіональних союзників.

"Це відбувається на тлі підтвердження Великою Британією наміру придбати додаткові багатоцільові ракети (LMM) для постачання британським збройним силам та підтримки партнерів у регіоні", – наголосили у заяві.

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Критика з боку Трампа

Тим часом президент США Дональд Трамп різко розкритикував позицію Лондона. За його словами, Британія відмовилася допомогти США у майбутній операції, пов’язаній із розблокуванням Ормузької протоки.

За словами Трампа, американська сторона зверталася до британського уряду із проханням направити до регіону обидва авіаносці Королівських військово-морських сил. Однак прем’єр-міністр Кір Стармер, як стверджує Трамп, погодився на це лише за умови, що конфлікт фактично завершиться.

"Я сказав: "Вони мені не потрібні після закінчення війни і перемоги. Мені це було потрібно до війни"", — заявив Трамп.

Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомоги у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.

Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".

Водночас в уряді Німеччини відхили вимоги президента США про участь в операції.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польща також не планує брати участі у жодній подібній місії.

Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.

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