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Новини Фото зустріч Зеленського з Чарльзом III
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Зеленський зустрівся з Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці в Лондоні. ФОТО

17 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.

Фото зустрічі опублікував офіційний акаунт королівської родини на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

"Сьогодні вдень у Букінгемському палаці президент України відвідав короля", - йдеться у дописі до світлини.

Попереду у Зеленського зустріч із британським прем’єром Кіром Стармером і виступ у парламенті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський - лідерам ЄС: Транзит нафти через "Дружбу" можуть відновити через 1,5 місяця

Зеленський згодом підтвердив зустріч.

"Розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в Короля Чарльза III. Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", - прокоментував голова держави у соцмережах.

Володимир Зеленський зустрівся з Чарльзом ІІІ
Фото: The Royal Family / X


Володимир Зеленський зустрівся з Чарльзом ІІІ
Володимир Зеленський зустрівся з Чарльзом ІІІ
Володимир Зеленський зустрівся з Чарльзом ІІІ

Що передувало

  • Нагадаємо, востаннє король Великої Британії приймав президента України у жовтні 2025 року у Віндзорському замку.
  • Зеленський також зустрічався з Чарльзом III 23 червня 2025 року. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.
  • Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чарльз ІІІ зіграв вирішальну роль у заохоченні Трампа допомагати Україні, - Зеленський

Автор: 

Велика Британія (5018) Зеленський Володимир (27134) Лондон (213) Чарльз III (43)
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Топ коментарі
+19
оце голобородько молодець!
вся хата у фоточках з подорожів.
магнітики, вже нема куди ліпити.
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17.03.2026 17:00 Відповісти
+12
кожний справжній притомний українець завідує.
кожний справжній притомний українець має нестерпне бажання віддячити зе!гнідє за скоєне.
зе!поц буде дуже гармонійно виглядати, на арці дружби народав, підвішеним догори дригом.
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17.03.2026 17:17 Відповісти
+9
З ким цей хрипатий артист ще не зустрічався? А знаю! Коли до шефа в кремль поїдеш?
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17.03.2026 17:17 Відповісти

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