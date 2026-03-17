Зеленський зустрівся з Чарльзом ІІІ у Букінгемському палаці в Лондоні. ФОТО
17 березня президент України Володимир Зеленський зустрівся у Лондоні з королем Великої Британії Чарльзом ІІІ.
Фото зустрічі опублікував офіційний акаунт королівської родини на платформі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
"Сьогодні вдень у Букінгемському палаці президент України відвідав короля", - йдеться у дописі до світлини.
Попереду у Зеленського зустріч із британським прем’єром Кіром Стармером і виступ у парламенті.
Зеленський згодом підтвердив зустріч.
"Розпочав свій робочий візит до Великої Британії з аудієнції в Короля Чарльза III. Дякую Його Величності та всій королівській родині за незмінну підтримку й солідарність з Україною", - прокоментував голова держави у соцмережах.
Що передувало
- Нагадаємо, востаннє король Великої Британії приймав президента України у жовтні 2025 року у Віндзорському замку.
- Зеленський також зустрічався з Чарльзом III 23 червня 2025 року. Аудієнція у короля відбулася перед низкою політичних зустрічей президента України в Лондоні.
- Зеленський також бачився з королем на початку березня, у Сандрингемському замку в Норфолку, куди президент прибув на запрошення монарха.
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вся хата у фоточках з подорожів.
магнітики, вже нема куди ліпити.
кожний справжній притомний українець має нестерпне бажання віддячити зе!гнідє за скоєне.
зе!поц буде дуже гармонійно виглядати, на арці дружби народав, підвішеним догори дригом.