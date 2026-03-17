Зеленський - лідерам ЄС: Транзит нафти через "Дружбу" можуть відновити через 1,5 місяця
Президент Володимир Зеленський заявив керівництву ЄС, що на відновлення транзиту через нафтопровід "Дружба" після російських ударів. знадобиться близько півтора місяця.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у листі президента.
Подробиці
Раніше президентка Єврокомісії фон дер Ляєн та президент Євроради Кошта направили листа Зеленському, в якому пропонували Україні технічну й фінансову допомогу для відновлення постачання нафти до Угорщини і Словаччини через трубопровід "Дружба".
Зеленський у листі від 17 березня зазначив, що останні пошкодження інфраструктури "Дружби" досить серйозні, і повна зупинка роботи однієї перекачувальної станції – у Бродах – не дозволяє підтримувати у нафтопроводі достатній тиск і забезпечувати безпечний транзит.
"Твердження, що Україна умисно блокує транзит нафти через "Дружбу" – безпідставні", - наголосив він.
Глава держави також запевнив, що Україна з перших же днів після того удару почала працювати над альтернативним технічним рішенням і ця робота наближається до завершення.
"Ми очікуємо, що упродовж приблизно 1,5 місяця перекачувальна станція у Бродах відновить технічну спроможність. Це забезпечить повне відновлення постачань – звісно, якщо не буде нових ударів РФ. Попередні технічні оцінки вказують, що пошкоджений нафтовий резервуар відновити неможливо. Тож Україна розглядає побудову підземної інфраструктури зберігання", – йдеться в листі Зеленського.
"У цьому контексті я вдячний і приймаю вашу пропозицію щодо необхідної технічної підтримки та фінансування, щоб ми могли завершити ремонтні роботи якнайшвидше та розглянути сталі рішення на майбутнє", - написав він, додавши, що доручить керівнику НАК "Нафтогаз" сконтактувати з цим питанням із послом ЄС в Україні.
Зеленський зазначив, що Україна може запропонувати альтернативні шляхи для транзиту нафти не з Росії для країн Центрально-Східної Європи.
"Також хотів би наголосити на важливості імплементації рішення ЄС щодо повної відмови від імпорту російської нафти в межах ініціативи REPowerEU до кінця 2027 року. Це було б рішучим кроком до зміцнення енергонезалежності ЄС та усунення вразливостей, пов’язаних з використанням Росією енергоресурсів як зброї", - підсумував президент.
Атака РФ на нафтопровід "Дружба"
- 7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.
- За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".
- 12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.
- Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".
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11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.
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Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.
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Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.
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Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.
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