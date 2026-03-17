Зеленский - лидерам ЕС: Транзит нефти через "Дружбу" могут возобновить через 1,5 месяца

Президент Владимир Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов уйдет около полутора месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в письме президента.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

Зеленский в письме от 17 марта отметил, что последние повреждения инфраструктуры "Дружбы" достаточно серьезны, и полная остановка работы одной перекачивающей станции – в Бродах – не позволяет поддерживать в нефтепроводе достаточное давление и обеспечивать безопасный транзит.

"Утверждения о том, что Украина умышленно блокирует транзит нефти через "Дружбу", – беспочвенны", – подчеркнул он.

Глава государства также заверил, что Украина с первых же дней после того удара начала работать над альтернативным техническим решением и эта работа приближается к завершению.

"Мы ожидаем, что в течение примерно 1,5 месяца перекачивательная станция в Бродах восстановит техническую работоспособность. Это обеспечит полное возобновление поставок — конечно, если не будет новых ударов со стороны РФ. Предварительные технические оценки указывают, что поврежденный нефтяной резервуар восстановить невозможно. Поэтому Украина рассматривает возможность строительства подземной инфраструктуры хранения", – говорится в письме Зеленского.

"В этом контексте я благодарен и принимаю ваше предложение о необходимой технической поддержке и финансировании, чтобы мы могли завершить ремонтные работы как можно быстрее и рассмотреть устойчивые решения на будущее", – написал он, добавив, что поручит руководителю НАК "Нафтогаз" связаться по этому вопросу с послом ЕС в Украине.

Зеленский отметил, что Украина может предложить альтернативные пути для транзита нефти не из России для стран Центрально-Восточной Европы.

"Также хотел бы подчеркнуть важность реализации решения ЕС о полном отказе от импорта российской нефти в рамках инициативы REPowerEU до конца 2027 года. Это стало бы решительным шагом к укреплению энергонезависимости ЕС и устранению уязвимостей, связанных с использованием Россией энергоресурсов в качестве оружия", - подытожил президент.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

