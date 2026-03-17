Зеленский - лидерам ЕС: Транзит нефти через "Дружбу" могут возобновить через 1,5 месяца

Зеленский сказал, когда возобновят транзит нефти через "Дружбу"

Президент Владимир Зеленский заявил руководству ЕС, что на восстановление транзита по нефтепроводу "Дружба" после российских ударов уйдет около полутора месяцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом говорится в письме президента.

Ранее президент Еврокомиссии фон дер Ляйен и президент Евросовета Кошта направили письмо Зеленскому, в котором предлагали Украине техническую и финансовую помощь для возобновления поставок нефти в Венгрию и Словакию через трубопровод "Дружба".

Зеленский в письме от 17 марта отметил, что последние повреждения инфраструктуры "Дружбы" достаточно серьезны, и полная остановка работы одной перекачивающей станции – в Бродах – не позволяет поддерживать в нефтепроводе достаточное давление и обеспечивать безопасный транзит.

"Утверждения о том, что Украина умышленно блокирует транзит нефти через "Дружбу", – беспочвенны", – подчеркнул он.

Глава государства также заверил, что Украина с первых же дней после того удара начала работать над альтернативным техническим решением и эта работа приближается к завершению.

"Мы ожидаем, что в течение примерно 1,5 месяца перекачивательная станция в Бродах восстановит техническую работоспособность. Это обеспечит полное возобновление поставок — конечно, если не будет новых ударов со стороны РФ. Предварительные технические оценки указывают, что поврежденный нефтяной резервуар восстановить невозможно. Поэтому Украина рассматривает возможность строительства подземной инфраструктуры хранения", – говорится в письме Зеленского.

"В этом контексте я благодарен и принимаю ваше предложение о необходимой технической поддержке и финансировании, чтобы мы могли завершить ремонтные работы как можно быстрее и рассмотреть устойчивые решения на будущее", – написал он, добавив, что поручит руководителю НАК "Нафтогаз" связаться по этому вопросу с послом ЕС в Украине.

Зеленский отметил, что Украина может предложить альтернативные пути для транзита нефти не из России для стран Центрально-Восточной Европы.

"Также хотел бы подчеркнуть важность реализации решения ЕС о полном отказе от импорта российской нефти в рамках инициативы REPowerEU до конца 2027 года. Это стало бы решительным шагом к укреплению энергонезависимости ЕС и устранению уязвимостей, связанных с использованием Россией энергоресурсов в качестве оружия", - подытожил президент.

Атака РФ на нефтепровод "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

Думаю больше.
Сначало оценка повреждения, затем проект согласно требований законов европейского союза, затем утверждение, составление сметы, выбор подрядчика в соответствии с европейскими нормами и законами, оформление кредита 90 млрд, который тормозит венгрия и словакия, получение первого транша, уголовное дело против должностных лиц венгрии за грабеж Украинских ценностей и угроза жизни Украинских граждан.
А що через 1.5 місяців закінчиться війна? Чи з якого хера ми під бомбами будемо працювати на рашистів? А то одні воюють а інші торгують з ворогом. Якщо хочеш запустити рашистську нафту то і оголошуй демобілізацію і відкривай кордони. Сам воюй за цю країну. Бо рашисти з нафтодоларами можуть воювати вічно і це буде вічна війна до останнього українця.
А Європа нехай заткнеться. Вони до сих пір бояться даже закрити небо над Україною. Тупо дивляться на нас як на якихось рибок в акваріумі, які сидять під обстрілами і в цей же час качають рашистам нафтогроші.
A , co nas obchodzi Ukraina . Znowu tylko daj , daj daj . Ukraina zrozum to wasza wojna . My nie chcemy ukrainy w Unii Europejskiej , i Nato .
Через півтори місяця пройдуть вибори в Угорщині
Ну то й що що вибори пройдуть в Вугорщині. Тут намічається не здорова тенденція шантажу від Європи. Сьогодні вони нас шантажують щоб ми відновили торгівлю рашистською нафтою, завтра вони від нас будуть вимагати віддати території, а після завтра будуть вимагати відновити постачання води в окупований крим і віддати рашистам Одесу з коридором на окуповане придністров'я. Згадаєш мої слова
І не 90млрд, а 400 млрд заморожених кацапських грошей нехай віддають.
А шо такоє сталося , шо ріторика змінилася.
Земінатор не здавайся. Покажи хто тут Черчілль.
він же готовий приймати з усіх сторін, наш найчерчельніший бонапарт
Міндіч, фірташ, аброхамія, з керовніками ДБР - ФІНМОНІТОРИНГУ, аж затурбувалися з челяддю помагаїв!
Все - здувся? жаба перемогла?
Так через 1,5 місяці - це вже після віборів в Угорщині.
А якщо жаба переможе?
"А вот это не стоит"(с).
Але ж ніхто не гарантує, що за 1,5 місяці в нього можуть знову влучити.
все зависит от того как бюлетени в мадьярии подсчитают)
Язик--мій ворог. Якби зеленський був політиком то сказав би ---магістраль буде відновлено,ми над цим працюємо. А тепер всі будуть нас "пинати" і за строки і за їх виконання. Але президент думати на перспективу "немає часу" да і не знає як себе поводити
Якби у зелі була хоч краплина розуму то кожного дня показував залишки шахедів біла розбомбленого нафтопроводу.
А ти поставив умову про розблокування Угорщиною 90 мільярдів євро від ЄС та перестати блокувати переговорний процес вступу до ЄС ,чи клепки не вистачає все погоджуємось з орбаном.
Тут я підтримую Зеленського. Транзит на вимогу ЄС може відновитися після виборів в Угорщині. А краще його зовсім не відновлювати, а відмовитися від вього російського.
Це якось по д@більному..тут і ми і ЄС автоматом стаємо спонсорами терористів..ще й будемо допомагати заробляти гроші сросії для виготовлення ракет й безпилотників..якими вони будуть обстрілювати нас..
а нафіга відновлювати якщо рашка знов розбомбить? дєнєх жалка
рашка грошей зрубити повинна - їм нема на що ракети клепати..

Той трубопроввд за 1.5 місяці треба добити. Он нам непотрібен взагалі. Причому можна просто підірвати насосні станції на ньому, що на нашій території, при якомусь обстрілі. Уламків накидати й норм. руссотридерасто по тим областям валить безупину..
А скільки потужних розмов було... Якось це не по-Черчилівськи
Обережно пишіть заголовки!
Кинув погляд і аж перекосили - "Зеленський - лідерам ЄС" !?
Робота нафтопроводу -- це економічна підтримка агресора рф,
а блокування допомоги Україні від ЄС теж підтримка агресора.
То чого ж Україна повинна себе нищити ? Україні він не потрібен.
Ukrainy nikt nie potrzebuje . Możecie spokojnie iść do Rosji . Ukraina żyje na koszt Europy . W każdej chwili można zablokować pomoc . Lwow do Polski .
Пальчонки нечего было веерить, если яйца не смог пристегнуть!
А можуть і невідновити...)
У зв'язку з небезпекою для громадян України, яка може виникнути під час ремонту нафтопроводу, хай орбанутий прийшле своїх ремонтників, або сам все робить.
