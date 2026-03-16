Венгрия не разблокирует финансирование Украины, пока "Дружба" не заработает, - Сийярто

Пока Украина блокирует транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", Венгрия будет откладывать предоставление кредита ЕС в размере 90 млрд евро и принятие санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением (предоставлением Украине 90 млрд евро – ред.)", – заявил Сийярто.

Сийярто заявил, что Украина пока не возобновляет транспортировку нефти по "политическим причинам".

По его словам, пока ситуация не изменится, невозможно обсуждать ни выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, ни любую другую финансовую помощь, ни введение 20-го пакета санкций против России.

Он также подчеркнул, что нефтепровод "Дружба" полностью готов к работе:

"Физически и технически нет никаких препятствий для возобновления транспортировки нефти".

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.

По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".

12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.

Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

