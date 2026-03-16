Венгрия не разблокирует финансирование Украины, пока "Дружба" не заработает, - Сийярто

Венгрия требует запуска "Дружбы" для финансирования Украины

Пока Украина блокирует транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба", Венгрия будет откладывать предоставление кредита ЕС в размере 90 млрд евро и принятие санкций против РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в кулуарах заседания Совета ЕС по иностранным делам.

"Все очень просто. Пока мы находимся в условиях нефтяной блокады, мы не собираемся соглашаться с этим решением (предоставлением Украине 90 млрд евро – ред.)", – заявил Сийярто.

Сийярто заявил, что Украина пока не возобновляет транспортировку нефти по "политическим причинам".

По его словам, пока ситуация не изменится, невозможно обсуждать ни выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, ни любую другую финансовую помощь, ни введение 20-го пакета санкций против России.

Он также подчеркнул, что нефтепровод "Дружба" полностью готов к работе:

"Физически и технически нет никаких препятствий для возобновления транспортировки нефти".

Ситуация с нефтепроводом "Дружба"

  • 7 января в результате российской атаки в Бродах на Львовщине был поврежден объект инфраструктуры. Нафтогаз сообщил, что армия РФ атаковала объект критической инфраструктуры в западном регионе Украины. Вспыхнул пожар, технологические процессы на объекте остановили.
  • По информации издания Enkorr, речь идет об объекте в городе Броды Львовской области, связанном с нефтепроводом "Дружба".
  • 12 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" были приостановлены с 27 января из-за российской атаки. Он также рассказал, что Будапешт готовится пожаловаться на проблемы с транзитом.
  • Правительства Венгрии и Словакии объявили о приостановке экспорта дизельного топлива в Украину до возобновления российских поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

  • 11 марта в МИД Украины заявили, что на территорию Украины въехала группа граждан Венгрии, не имеющая официального статуса или запланированных официальных встреч.

  • Президент Зеленский заявил, что ему не известно, что в Украине делает венгерская делегация.

  • Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Зеленского во лжи и опубликовал венгерскую ноту, из которой следует, что Будапешт просил об организации встречи Цепека с украинским министром Денисом Шмыгалем.

  • В то же время нота МИД свидетельствует о том, что венгерская сторона не согласовала с Украиной визит своей делегации к нефтепроводу "Дружба" и получала от Киева предложения о других сроках визита.

А чого тоді раніше блокував? Дружба коли працювала?
16.03.2026 13:26 Ответить
12 квітня запрацює - не проморгай
16.03.2026 13:30 Ответить
"Орбани" з "сійяртами" приходять та йдуть... А Європа, Україна та Угорщина - залишаються...
16.03.2026 13:32 Ответить
Менше чотири тижні лишилося.
Почекаємо. Та подивимся як трупи цих покидьків Тисою пропливають
16.03.2026 13:37 Ответить
ПНХ жаба вугорська.
16.03.2026 13:33 Ответить
Не довго вам ******* залишилось блокувати. Скоро 12 квітня, виженуть вас мад'яри сраною мітлою.
16.03.2026 13:34 Ответить
Вони до речі не йовбики. Йовбики це їх конкуренти у харчовій ланці за кацапські гроши. Теж бивши комуняки, а зараз право-центристи популісти євроскептики.
16.03.2026 13:39 Ответить
Сосярто!
16.03.2026 13:34 Ответить
Танцюй, хлопе, сійяй своїм чортим ротом! Недовго тобі залишилося сійяти - менш за місяць! Якщо угорці будуть розумніші за нас та американців...
16.03.2026 13:35 Ответить
За місяць ВСЕ в ціх питаннях змінится в Угорщіні. Навіть як шо цей покемон Уйобік з старою жабою погрузлого у корупції орбаном залишатся якимось чудом (або фальсіфікацією) при владі.
16.03.2026 13:36 Ответить
А коли вона працювала ЧОМУ БЛОКУВАЛИ?)) Це мулька для КРЕТИНІВ. Угорщина буде блокувати все що можна бо це союзник РФ
16.03.2026 13:39 Ответить
 
 