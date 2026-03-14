Венгрия "не станет колонией Украины", - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы уже 19-й день шантажирует Венгрию из-за поставок нефти по трубопроводу "Дружба", и призвал венгров ответить на это "Маршами мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении Орбана, опубликованном на его странице в Facebook.

"Президент Зеленский продолжает держать нефтепровод закрытым, хотя знает, что это жизненно важно для Венгрии и Словакии. Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их до сих пор не допускают к нефтепроводу", — сказал Орбан.

Он также заявил, что мир пока не способен преодолеть нефтяной кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.

По словам Орбана, решить проблему могла бы дешевая российская нефть, однако Европейский Союз продолжает отказываться от такого варианта.

Венгерский премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке, Брюссель не меняет своей позиции относительно ограничения импорта российских энергоносителей.

"Американцы уже приняли меры и начали снимать санкции. Но в Брюсселе до сих пор не утихают истерики. Еврокомиссия и канцлер Германии оставляют ограничения на российскую нефть", – заявил он.

Орбан также говорил о запланированном на воскресенье Марше мира, в связи с которым он призвал всех принять в нем участие.

"Завтра – Марш мира. Я прошу всех пойти с нами. Давайте выступим против шантажа Украины. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский не будет здесь командовать", – заявил Орбан.

Конфликт Украины и Венгрии из-за нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" –один из крупнейших в мире трубопроводов, транспортирующих российскую нефть в страны Европы. ЧерезУкраину нефть поступает в Венгрию и Словакию. Для Венгрии этот маршрут очень важен, поскольку значительная часть ее нефти поступает именно этим путем.

В 2025–2026 годах транзит российской нефти через "Дружбу" несколько раз останавливался.

В январе 2026 года часть нефтепровода на территории Украины была повреждена.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился в 2026 году после прекращения транзита.

Венгерское правительство требует от Украины возобновить транзит или допустить венгерских инспекторов к трубопроводу и даже дало на это несколько дней. Орбан обвинил Украину в блокировании поставок и даже выдвигал обвинения в диверсиях. Украина заявляет, что повреждение произошло из-за войны, и отвергает политические обвинения.

Киев назвал позицию Венгрии шантажом, поскольку Будапешт использует тему нефти для давления в политических вопросах ЕС.

Венгрия и Словакия угрожали юридическими шагами и блокированием решений ЕС, связанных с поддержкой Украины.

Украина предлагала альтернативу — транспортировать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".

