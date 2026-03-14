Венгрия "не станет колонией Украины", - Орбан

Орбан обвинил Украину в шантаже и упомянул "колонию"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы уже 19-й день шантажирует Венгрию из-за поставок нефти по трубопроводу "Дружба", и призвал венгров ответить на это "Маршами мира".

 "Президент Зеленский продолжает держать нефтепровод закрытым, хотя знает, что это жизненно важно для Венгрии и Словакии. Наши эксперты уже несколько дней находятся в Киеве, но их до сих пор не допускают к нефтепроводу", — сказал Орбан.

Он также заявил, что мир пока не способен преодолеть нефтяной кризис, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке.

По словам Орбана, решить проблему могла бы дешевая российская нефть, однако Европейский Союз продолжает отказываться от такого варианта.

Венгерский премьер подчеркнул, что, несмотря на сложную ситуацию на энергетическом рынке, Брюссель не меняет своей позиции относительно ограничения импорта российских энергоносителей.

"Американцы уже приняли меры и начали снимать санкции. Но в Брюсселе до сих пор не утихают истерики. Еврокомиссия и канцлер Германии оставляют ограничения на российскую нефть", – заявил он.

Орбан также говорил о запланированном на воскресенье Марше мира, в связи с которым он призвал всех принять в нем участие.

"Завтра – Марш мира. Я прошу всех пойти с нами. Давайте выступим против шантажа Украины. Венгрия не будет украинской колонией, Зеленский не будет здесь командовать", – заявил Орбан.

Конфликт Украины и Венгрии из-за нефтепровода "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" –один из крупнейших в мире трубопроводов, транспортирующих российскую нефть в страны Европы. ЧерезУкраину нефть поступает в Венгрию и Словакию. Для Венгрии этот маршрут очень важен, поскольку значительная часть ее нефти поступает именно этим путем.

  • В 2025–2026 годах транзит российской нефти через "Дружбу" несколько раз останавливался.
  • В январе 2026 года часть нефтепровода на территории Украины была повреждена.

Конфликт между Украиной и Венгрией обострился в 2026 году после прекращения транзита. 

Венгерское правительство требует от Украины возобновить транзит или допустить венгерских инспекторов к трубопроводу и даже дало на это несколько дней. Орбан обвинил Украину в блокировании поставок и даже выдвигал обвинения в диверсиях. Украина заявляет, что повреждение произошло из-за войны, и отвергает политические обвинения.

Киев назвал позицию Венгрии шантажом, поскольку Будапешт использует тему нефти для давления в политических вопросах ЕС.

Венгрия и Словакия угрожали юридическими шагами и блокированием решений ЕС, связанных с поддержкой Украины.

Украина предлагала альтернативу — транспортировать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".

+6
Пізно, Вітя!
+5
Україна всюди. Україна керує світом,вітьок.
+4
Боже, яке кінчене!🤦🤦🤦
Тобі самому в колонію треба, обмудок
Орбан, замовчує про лиху долю своїх соплемінників-угрофінів, що знаходяться в Ханти-мансійській колонії московитів!?!?!?
Стане-стане. Пару бригад ЗСУ і будете раком стоять
Боже, яке кінчене!🤦🤦🤦
Україна всюди. Україна керує світом,вітьок.
це честь - бути європейською колонією параші - додав орбан
Орбан понарозвішував по всій вінігрєтощині стіки бордів з зеленьським, що мабуть в 2019 у нас стіко не було. Слухайте: може нехай вігрі виберуть собі президентом Зелю і ми його їм віддамо нах???*
В подарунковому пакуванні з пелюстками троянд.
Що воно, ...дь, меле?
він скоро програє вибори і без відкатів за кацапську нафту йому ніде буде харчуватися
Поки в НАТО-не стане нічиєю колонією,хто би не був там при владі,тому що за плечима Сполучені Штати Америки.
Пізно, Вітя!
З хворої голови на здорову ,як ця мерзота боїтся за свою ср-ку.
Стане ! 😎
Нам паРашинські колонії не потрібні, шістка...
"Завтра - Марш миру. Я прошу всіх піти з нами. заявив Орбан.

якби ви всі пішли в єротичну прогулянку до моцкви. Всі хором!
Ми вже бамбас годували. Та ну нафіг
Ну так беріть відра і маршем Миру чимчикуйте до лаптєкандії по нафту, або ставайте на коліна і просіть в діда лунтіка пару танкерів з венесуельскою нафтою.
Станете, станете... І у кожного українця буде два раба-угорця та три угорських секс-рабині.
А вони добре працюють?
Щось сумніви беруть. Із кацащини вийшли....
і чого верещати, якщо ....Росія підтвердила, що поставки для Угорщини залишаються доступними за чинними контрактами, і сторони домовилися шукати альтернативні транспортні рішення, якщо маршрути доставки зіткнуться з перебоями. 🤣
шукайте шляхи разом з маршрутами і не бризкайте своєю слиною зі сказом.
Україні кацапські колонії з їх гауляйтерами не треба.
нічо собі... а шо, ми можемо?..
Орбан вже **** дався - саме більше ******* під час виборів - Бісмарк
Скоріше доаедено життям
Мабуть конячка ху....ла йому щось з важкого підкинула. Такий маразм з бояришнику бути не може, білочка би не допустила
А як же по три угорських раба? Невже Зеленський обманув?
ЗЕсрань, чи то з власної дурості, чи хтось то мудро використав, чи само грає роль ідіота кинув орбану козирну карту - Україна ворог. От на тому той мадяр і будує своє передвиборче шоу. Є образ ворога, є придурок зеленський, є його ідіотські погрози і тупі жарти.
От орбан то й використовує. Небезпека, гортуймося, бо ж Україна.
От скажіть, а хіба не можна до того нашого зеленого чма хоч когось з дорослих приставити? Хоч когось, щоб закривав йому ту парщиву мордяку?
То ж не тільки мадяри, тут і перси підтягнулись, бо ж дурнувате мусіло на весь світ хвалитись нашими антидроновими бригадами. Нам ще тут проблем бракувало. Тут щоб тільки погрозами обійшлось...
Расєяни у них в радниках. Шо в мадярщині, що на персії. Вони 💩 знайдуть будь-де. І напружуватися нам не треба. Так що не обсирай надміру зєлю.
Відповідь неправильна.
Найух надо...?
Сподівання, що в Угорщині є і здорові національні сили, без ось таких агентів сьоми могілєвича і фсбшників з московії!!!!
Старече деменція істоти в памперсах, це не для Угорщини!!
Боротьба за владу. Наш Галабародька і не таке ніс на стадіоні, щоб наї*бати вумний нарід.
Подивимось чи вдасця орбану.
Якщо що- то ніхто на чужих помилках не вчиться, навіть американці, і навіть на своїх.
Ну зрозуміло, що не може стати колонією України, бо вже є колонією козломордої Орди.
