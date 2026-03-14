Ющенко обратился к Орбану в открытом письме: "Виктор, я помню тебя другим"

Третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Ющенко в социальной сети Facebook.

Ющенко обратился к Орбану

"Виктор, посмотри на это фото. Мы стоим рядом в то время, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода — это не просто слово, а высший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета. Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: куда делся тот Виктор? Как случилось, что человек, который видел становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа? Украина сегодня истекает кровью за те самые ценности, о которых мы когда-то дискутировали за столом переговоров. Мы защищаем не только свою землю, мы защищаем спокойствие и твоей страны, как и всей Европы", — написал третий президент.

Ющенко подчеркнул, что политика — это не только цифры, выгода или газ — это прежде всего ценности.

"Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину — ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта", — заявил Ющенко.

Политик призвал венгерского премьера "остановиться и вспомнить, кем он был".

"История — суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во времена великих испытаний. Еще не поздно вернуться к свету, к подлинному европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические сделки. Призываю тебя посмотреть в глаза правде. Будь тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода — это единственный путь", — написал Ющенко.

Что предшествовало?

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

