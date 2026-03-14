Ющенко обратился к Орбану в открытом письме: "Виктор, я помню тебя другим"

Третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

"Виктор, посмотри на это фото. Мы стоим рядом в то время, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода — это не просто слово, а высший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета. Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: куда делся тот Виктор? Как случилось, что человек, который видел становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа? Украина сегодня истекает кровью за те самые ценности, о которых мы когда-то дискутировали за столом переговоров. Мы защищаем не только свою землю, мы защищаем спокойствие и твоей страны, как и всей Европы", — написал третий президент.

Ющенко подчеркнул, что политика — это не только цифры, выгода или газ — это прежде всего ценности.

"Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину — ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта", — заявил Ющенко.

Политик призвал венгерского премьера "остановиться и вспомнить, кем он был".

"История — суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во времена великих испытаний. Еще не поздно вернуться к свету, к подлинному европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические сделки. Призываю тебя посмотреть в глаза правде. Будь тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода — это единственный путь", — написал Ющенко.

Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.

Топ комментарии
+26
З баластом з Юлі, ригів та прочої срані?

Навіть Яник не міг робити абсооютно все, що йому заманеться. Коаліція з ТЮ - це з самого початку був провал.

Якщо що, то подивися, що вона зараз намагається робити у коаліції ЗЄ. Ця кріса що завгодно спаскудить та розвалить.

Та й мудрий нарід хотів зовсім іншого:
2005-2010 рівень підтримки вступу України до НАТО серед громадян залишався стабільно низьким і зазвичай не перевищував 20-30%.
14.03.2026 01:10 Ответить
+20
Те саме можна написати і про Пороха, чи ні?
Чи час визнати - українське суспільство само просрало все своїм руками.
І ВСІ дегенеративні президенти від Кравчука-Кучмо до Яника-Зєлі - на його совісті.
14.03.2026 00:59 Ответить
+18
Там уже пройдена точка невозврата. С таким же успехом можно взывать к табуретке.
14.03.2026 00:32 Ответить
Ледь на сьозу не пробило, дякую той майдан був дійсно сповнений позитиву!
14.03.2026 00:45 Ответить
Всё правильно сказал Ющенко. Хотя, кстати, всю войну сидит отмалчивается. Никчемным оказался человеком. Я за него голосовал. Выбор был плохой. Либо он, либо дважды не судимый. А он вообще оказался слабаком.
14.03.2026 00:32 Ответить
Да.Побоялся после отравления повернуть державные оглобли курсом на запад
14.03.2026 00:43 Ответить
Без Ющенка ТЮ сиділа б у тюрячці на 5-7 років раніше.
І краще б ця паскуда там і здохла.
14.03.2026 02:05 Ответить
справедливості заради треба зауважити, що проти вступу до НАТО були гречкосії, які знали що цей курс означає війну з росією, і вони зараз цю війну несуть на своїх плечах ...

ну й ждуни, само собой
14.03.2026 04:15 Ответить
Герхарду... кріса... мудрий нарід... скільки фсб рф платить за такі пости? )))
14.03.2026 08:39 Ответить
"...Я за него голосовал. Выбор был плохой. Либо он, либо дважды не судимый. А он вообще оказался слабаком..."

Ну да, ну да... И пошла "разумная" Фома, и проголосовала за отличного парня - Анусовича, а потом умнейшая Фома пошла и проголосовала за Зеленского... Фома - да это цветы нации... ***, да в каком инкубаторе этих Фом плодят?
14.03.2026 01:26 Ответить
і тим не менше під час цього "слабака" москалі не те, що не вкрали землю в України і не вбили десятки тисяч українців, а навіть боялись дихати в бік України!!!

а весь такий "потужний" і "незламний" нелох здав величезні території москалям на півдні і сході взагалі без спротиву, і тепер, як істинний кацап воює бусифікованими українцями, женучи їх на підготовлені кацапські оборонні лінії, воюючи по суті м'ясом!
інший шапкокрад підписав з ними угоду на продовження перебування їх ржавого недофлоту на території України, пізніше здав Крим і Донбас весною 2014, і взагалі втік до них, і сидить там тихо, як щур!

Ющ був останнім адекватним президентом України!
14.03.2026 02:26 Ответить
Не сидить і не відмовчується. Навіть за океан літав, умовляти допомагати Україні. Але ж, телемарафон його не рекламує і можливості у нього мінімальні, як у приватної особи.
14.03.2026 05:29 Ответить
І я за него голосовал, І прі єго прізедендтві много много телек молодих ********. Хачю опять ***** Юшєнку!
14.03.2026 07:15 Ответить
Мабуть Ющенко прекрасно це розуміє, але публічне звернення скоріше для публіки адресоване, е не до йорбанутої жаби
14.03.2026 09:10 Ответить
Це макронівська хвороба - знов і знов тицькати паличкою у гівно в пошуках діамантів. А з іншого боку цим листом Ющенко так душевно орбана писком у лайно умочив - саме те, що потрібно, щоб просрати вибори.
14.03.2026 00:40 Ответить
Кста, опозиція в особі Мадяра на всі сто використає цей лист.
14.03.2026 00:49 Ответить
Хтось гарно написав:
"Ющенко феноменально розтринькав потенціал довіри народу і профукав дійсно "унікальний" шанс для глибокого реформування країни. Малокультурний, боязкий, чванькуватий, він виявився ну дуже вже дрібним для ролі, що її намагався грати.
Чи не єдине його "виправдання" - це те, що його попередники, особливо - Кучма, були ще гірші... Він залишиться в історії клінічним невдахою, що примудрився звести нанівець перемогу Майдану."
14.03.2026 00:55 Ответить
Те саме можна написати і про Пороха, чи ні?
Чи час визнати - українське суспільство само просрало все своїм руками.
І ВСІ дегенеративні президенти від Кравчука-Кучмо до Яника-Зєлі - на його совісті.
14.03.2026 00:59 Ответить
а за Зеленського навіть такого не напишеш.
14.03.2026 01:01 Ответить
Напишуть, пізніше і таке що явно не про "потужного лідера".
14.03.2026 05:29 Ответить
Украінське суспільство просрало все коли ми проголосували за суку кучму а не за Чорновіла.
14.03.2026 05:36 Ответить
А чому просрало, голосуючи за те, про що завжди мріяло? Правда, у даному випадку слово "суспільство" варто взяти в лапки, бо ніякого суспільства фактично немає. Є тупа череда, у своїй більшості, що й підтвердили вибори 2019 року. А повертаючись до того, про що мріяло і мріє населення (а не суспільство, якого немає), то йому похрен на усі ті "цінності", такі, як верховенство права, боротьба з корупцією, свобода слова і інші західні задрочки. Населенню дай стабільну роботу за копійки з можливістю щось вкрасти, дай гарну посаду, де можна брати хабарі, і їм похрен, який прапор висітиме над сільрадою. Є, звісно, виключення, але настільки мізерні, що погоди не роблять. Так що, нічого вони не просрали, а повернули до того, що завжди хотіли.
14.03.2026 06:13 Ответить
При той, совковой, ідеологічной обробці населення, яке ще не віветрилось з голів пролетаріїв, переважной більшості інтелігенції та силових структур, по іншому, нажаль, бути і не могло.
14.03.2026 06:23 Ответить
Ще треба додати фактор знищення найбільш активних і самостійних. Залишилося, вижило здебільшого болото, мовчазне, полохливе. Навіть зараз помічаю, що коли спілкуєшся з людьми, не промосковськими, не прибічниками блазня, досить часто вони уникають розмов про владу, починаєш критику - зїзджають на другу тему, особливо, по телефону. Хоча самі за Україну, допомагають армії. Що це, важко сказати. Мабуть, щось таки залишається у генетичній пам'яті після масового терору, вчиненого московитами і "ізбранними".
14.03.2026 07:09 Ответить
Подобаються розумні розмови....
14.03.2026 08:02 Ответить
Той, хто це написав - сам був розтринькувачем, ще більшим за Ющенка. Бо сподівався на царя-батюшку гетьмана-батюшку Ющенка, який за помахом булави вчинить глибоке реформування України.
Так не буває.
14.03.2026 01:00 Ответить
Президент Віктор Ющенко дійсно мав "унікальний" шанс для глибокого реформування України і народ би його підтримав.
14.03.2026 01:32 Ответить
Нічого гарного, тупа поверхнева писанина пафосними словами.
Сподівання і потенціал довіри тих виборців був на диво дебільним - вони обрали Ющенка Президентом, але одразу ж опору з-під нього вибили - президентська фракція в Раді була найменшою (причому з великою різницею від перших двох), прем'єром була крадійка-дурепа, яка марила президентським кріслом і цілувала путіна в дупцю за "смішні" жартіки про Ющенка (і "дешевий" газ), тому ламала всі ініціативи Президента (це перебуваючи на посаді прем'єра!) і натомість пхала свої, а нарід бамбаса всіх їх ненавидів і саботував роботу, тягнучи ковдру на вічно легітимного. Що призвело до розпуску Ради через параліч її роботи, і Ющенко продовжив втрачати популярність через бажання наріду простих рішень (баба Юля з її махровим популізмом) та вічної дружби з кацапами (вічно легітимний з його кримінальними зв'язками, в тому числі із кацапами).
Тож "потенціал довіри" до помаранчевої влади - це міф, Ющенко став Президентом фактично всупереч волі мудрого наріду та більшої частини політикуму, що й показали подальші події. Зробив, що міг (що дали зробити) - і на тому дякуємо, хай щастить у бджолярстві...
14.03.2026 04:36 Ответить
Да, на Ющенко українці покладали великі надії і були дуже розчаровані
14.03.2026 09:02 Ответить
На запитання Ющенка "Чому ти став іншим, чому ти став союзником касапської імперії та її *****" є проста відповідь: тому що продався за касапські бабоси. І вона доволі очевидна. Не потрібно великого ІQ, щоб цю відповідь надати. Лохторат Орбана цієї відповідді не осягне; але свінгові - цілком все зрозуміють.

Зате Орбан знову образиться... Ну й нехай.
14.03.2026 00:56 Ответить
Це ж не проблеми московитів, що вони вміють краще висувати своїх вождів, ніж це роблять українські патріоти.
Греки, відправляючись на троянську війну, шукають Ахілла, сценаристи фільма "Матриця" радять шукати НЕО. А от в українських патріотів трохи не єдиним козирем є бусик ТЦК.
Позитиву було багато в часи Ющенко, в часи Порошенко його стало менше, але це все одно був позитив. Зараз же весь позитив вивітрився.
14.03.2026 01:28 Ответить
Ющенко молодець.
Звісно на позицію орбана це не вплине взагалі але може вплинути на позицію електорату , який обурився на хамське дурошльопство зєлі піськограєва.
14.03.2026 01:32 Ответить
Так то 1999 рік, усі однаково бідні та за ідею, а потім ***** показало орбану копі царя газпрома і остановіте, віте нужно вийти
14.03.2026 01:49 Ответить
Можливо Ющенко ще тоді не помітив п#дораса в образі людини ?
14.03.2026 02:54 Ответить
Дебіли виправдовують свій ***** 2010...та й 2019...
14.03.2026 05:19 Ответить
Ще вилізла гнида яка нічого некрала ,
14.03.2026 05:52 Ответить
сам мудак продався ригам, отримав хатинку в карпатах, подарував міжгірря овочу... ще зара шось патякає...

ВСЕ ПРОСРАВ у 2005
14.03.2026 06:43 Ответить
Ви пишите брехню, ніби ми тоді не проживали і не бачили, що творилося. Найкращі два президенти за часи існування України - це Ющенко і Порошенко. Найгірші - це Янукович і Зеленський.
В Януковича і Зеленського навіть одна ідеологія, одна ціль і одна команда виконавців. Тільки Янукович відкрито підтримував росію і вів Україну під росію, а Зеленський одягнув військову форму, показуючи себе частинкою ЗСУ, говорить патріотичні речі, але дії його кажуть про інше,він чомусь діяв і діє на користь ворога. Проаналізуйте його прихід до влади у 2019 році. Перше що він зробив? Порушив Конституцію, розпустивши Верховну Раду і взяв курс на знищення обороноздатності країни, закатування бюджету в асфальт, розміновувати виходи ворога на південь і схід, фальсифікацією справ проти патріотичних генералів, заборонити армії стріляти і почав їх відводити з укріплень, які за лічені дні захопив ворог, зняв клістрони, знищив ракетні програми, призначив на ключові пости російську агентуру і брехав, брехав і ще раз брехав, що нападу не буде, в будуть шашлики.
Писати багато не буду, хто розуміє, тому достатньо. Два перших президента Кравчук і Кучма були комуняками, в їх головах був ''совок'', вони іншого побачити не могли і вели народ в тюрму народів - до росії і це вважали своєю місією.
Інша справа Ющенко і Порошенко. Ці розпочали будити всередині людини, яка проживала на теренах України і мала козацьке коріння - українців. Вони відкрили архіви, показали, що таке росіяни, що вони ніякі не брати, в вбивці українців ще з 12 століття. Ці два президенти розпочали необхідні, але болісні реформи і повели Україну подалі від росії в бік ЄС і НАТО. Але населєніє, не народ, до народу і нації вони не доросли, більше повірили російській і бенязелі пропаганді і почали зсередини знищувати себе.
Тут диву даєшся, як ці президенти - Ющенко і Порошенко, при відсутності більшості проукраїнського суспільства, а 73% ''какая разніца'' змогли так багато за 10 років (5+5) зробити для України.
14.03.2026 07:24 Ответить
поставив лайк за обсяг написаного
але це не змінить того що ющ то нікчема
14.03.2026 07:25 Ответить
Різниця між ними є. Янукович керував так, як вважав за потрібне. Прокацаплена урка... Якби там не було, але він був чесний, бо він такий.
Зеленський всього лиш акторик, який грає роль згідно сценарію і абсолютно не тямлячи, що робить і що говорить. Грав паяца на сцені, тепер президента.
14.03.2026 09:17 Ответить
З таким же успіхом міг би в колодяць крикнути.
14.03.2026 07:12 Ответить
ющенко . ти прикольний чувак . ти що чайником прикидуєшся !!! ***** в.в. перетворив ********* в свою губернію а под*****внік лукашенко його губернатор . ***** купив з потрохами канцлера шредера і камсамолку меркель . ***** купив фіцу . сфальшував вибори президента в румуніі . ***** фінансує партію лє пен у франціі . орбана ***** обсипав долларами дуже давно і дуже щедро його маєток круче януковоща там стадо зебр більше ніж страусів у ..лєгітімного проффесора.. у ***** на уралі рашабидло проживає в дерев.яних бараках часів столипіна без газу і унітазу але орбану гроші потрібніші ніж своєму рашабидлу бо орбан це ****** путіна і кістка в горлі ЄС . і по ..дружбі.. ***** вдарив не випадково а щоб роздути цей спектакль разом з орбаном і фіцою . Займайся пане ющенко бджолами і глечиками і не позорься закликами до совісті путінского ******а орбана і фотками минулого століття
14.03.2026 07:24 Ответить
Ви не зрозуміли, з якою метою Ющенко написав саме відкритого листа.
14.03.2026 07:53 Ответить
Может, Ющенко и помнит это чмо "другим", но я по фото вижу ещё в 1999 году те же самые губья профессионального парашного фафлиста.
14.03.2026 07:39 Ответить
Честь Ющенку
14.03.2026 08:30 Ответить
Просте запитання, а чи здатна ЗЕсрань написати ось такий текст. Ось так сформулювати, ось так викласти? Відповідь очевидна.
Але ж мудрому наріту не потрібні ні Ющенко ні інші грамотні і досвічені люди. Мудрий наріт захотів сваєго парня із нарота зі всіляю шваллю його слуг.
Отримав, ****. Має.
Результат за вікном...
14.03.2026 09:08 Ответить
 
 