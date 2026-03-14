Ющенко обратился к Орбану в открытом письме: "Виктор, я помню тебя другим"
Третий президент Украины Виктор Ющенко опубликовал открытое письмо премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Ющенко в социальной сети Facebook.
Ющенко обратился к Орбану
"Виктор, посмотри на это фото. Мы стоим рядом в то время, когда будущее нашего региона казалось нам общим, понятным и светлым. Тогда мы вместе верили, что свобода — это не просто слово, а высший дар, за который стоит бороться. Я помню тебя другим. Я помню лидера, который понимал цену достоинства и знал, что такое освобождение от имперского гнета. Сегодня я смотрю на твои действия и спрашиваю себя: куда делся тот Виктор? Как случилось, что человек, который видел становление свободной Венгрии, сегодня подыгрывает силам, которые хотят уничтожить свободу соседа? Украина сегодня истекает кровью за те самые ценности, о которых мы когда-то дискутировали за столом переговоров. Мы защищаем не только свою землю, мы защищаем спокойствие и твоей страны, как и всей Европы", — написал третий президент.
Ющенко подчеркнул, что политика — это не только цифры, выгода или газ — это прежде всего ценности.
"Когда ты выбираешь сторону агрессора, ты предаешь не только Украину — ты предаешь память собственного народа, который знает, что такое советские танки на улицах Будапешта", — заявил Ющенко.
Политик призвал венгерского премьера "остановиться и вспомнить, кем он был".
"История — суровый судья. Она не прощает тех, кто молчал или помогал злу во времена великих испытаний. Еще не поздно вернуться к свету, к подлинному европейскому братству, где ценят честь, а не сомнительные политические сделки. Призываю тебя посмотреть в глаза правде. Будь тем лидером, которого когда-то уважал мир и который знал, что свобода — это единственный путь", — написал Ющенко.
Что предшествовало?
Напомним, в последние дни отношения между Украиной и Венгрией обострились.
- Ранее венгерский премьер заблокировал кредит в размере 90 млрд евро для Украины, обвиняя Киев в умышленном блокировании транзита нефти из РФ через трубопровод "Дружба", поврежденный в результате российских атак.
- Накануне президент Владимир Зеленский, намекая на Орбана, заявил, что если кредит ЕС в размере 90 млрд евро помощи Украине и в дальнейшем будет блокироваться, "адрес этого лица" будет предоставлен Вооруженным силам Украины.
- В правительстве Венгрии расценили заявление президента Украины как "открытую угрозу".
- Это вызвало значительный скандал в Венгрии, на который отреагировала даже оппозиция. Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр призвал Зеленского извиниться за свои слова, которые он назвал "угрозами" Орбану.
- Орбан заявил, что Венгрия "силой" прорвет "блокаду" нефтепровода "Дружба".
- Впоследствии в Венгрии задержали семерых сотрудников "Ощадбанка" по подозрению в отмывании денег. Среди задержанных, якобы, есть генерал украинской спецслужбы в отставке.
- МИД Украины рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Венгрию.
- Команда НБУ срочно отправляется в Будапешт из-за задержания инкассаторов.
- Нацполиция Украины возбудила уголовное дело.
- В правительстве Венгрии заявили, что семерых украинских инкассаторов депортируют.
- Вечером 6 марта глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил об освобождении семерых украинских инкассаторов, задержанных в Венгрии.
Навіть Яник не міг робити абсооютно все, що йому заманеться. Коаліція з ТЮ - це з самого початку був провал.
Якщо що, то подивися, що вона зараз намагається робити у коаліції ЗЄ. Ця кріса що завгодно спаскудить та розвалить.
Та й мудрий нарід хотів зовсім іншого:
2005-2010 рівень підтримки вступу України до НАТО серед громадян залишався стабільно низьким і зазвичай не перевищував 20-30%.
І краще б ця паскуда там і здохла.
ну й ждуни, само собой
Ну да, ну да... И пошла "разумная" Фома, и проголосовала за отличного парня - Анусовича, а потом умнейшая Фома пошла и проголосовала за Зеленского... Фома - да это цветы нации... ***, да в каком инкубаторе этих Фом плодят?
а весь такий "потужний" і "незламний" нелох здав величезні території москалям на півдні і сході взагалі без спротиву, і тепер, як істинний кацап воює бусифікованими українцями, женучи їх на підготовлені кацапські оборонні лінії, воюючи по суті м'ясом!
інший шапкокрад підписав з ними угоду на продовження перебування їх ржавого недофлоту на території України, пізніше здав Крим і Донбас весною 2014, і взагалі втік до них, і сидить там тихо, як щур!
Ющ був останнім адекватним президентом України!
"Ющенко феноменально розтринькав потенціал довіри народу і профукав дійсно "унікальний" шанс для глибокого реформування країни. Малокультурний, боязкий, чванькуватий, він виявився ну дуже вже дрібним для ролі, що її намагався грати.
Чи не єдине його "виправдання" - це те, що його попередники, особливо - Кучма, були ще гірші... Він залишиться в історії клінічним невдахою, що примудрився звести нанівець перемогу Майдану."
Чи час визнати - українське суспільство само просрало все своїм руками.
І ВСІ дегенеративні президенти від Кравчука-Кучмо до Яника-Зєлі - на його совісті.
царя-батюшкугетьмана-батюшку Ющенка, який за помахом булави вчинить глибоке реформування України.
Так не буває.
Сподівання і потенціал довіри тих виборців був на диво дебільним - вони обрали Ющенка Президентом, але одразу ж опору з-під нього вибили - президентська фракція в Раді була найменшою (причому з великою різницею від перших двох), прем'єром була крадійка-дурепа, яка марила президентським кріслом і цілувала путіна в дупцю за "смішні" жартіки про Ющенка (і "дешевий" газ), тому ламала всі ініціативи Президента (це перебуваючи на посаді прем'єра!) і натомість пхала свої, а нарід бамбаса всіх їх ненавидів і саботував роботу, тягнучи ковдру на вічно легітимного. Що призвело до розпуску Ради через параліч її роботи, і Ющенко продовжив втрачати популярність через бажання наріду простих рішень (баба Юля з її махровим популізмом) та вічної дружби з кацапами (вічно легітимний з його кримінальними зв'язками, в тому числі із кацапами).
Тож "потенціал довіри" до помаранчевої влади - це міф, Ющенко став Президентом фактично всупереч волі мудрого наріду та більшої частини політикуму, що й показали подальші події. Зробив, що міг (що дали зробити) - і на тому дякуємо, хай щастить у бджолярстві...
Зате Орбан знову образиться... Ну й нехай.
Греки, відправляючись на троянську війну, шукають Ахілла, сценаристи фільма "Матриця" радять шукати НЕО. А от в українських патріотів трохи не єдиним козирем є бусик ТЦК.
Позитиву було багато в часи Ющенко, в часи Порошенко його стало менше, але це все одно був позитив. Зараз же весь позитив вивітрився.
Звісно на позицію орбана це не вплине взагалі але може вплинути на позицію електорату , який обурився на хамське дурошльопство зєлі піськограєва.
ВСЕ ПРОСРАВ у 2005
В Януковича і Зеленського навіть одна ідеологія, одна ціль і одна команда виконавців. Тільки Янукович відкрито підтримував росію і вів Україну під росію, а Зеленський одягнув військову форму, показуючи себе частинкою ЗСУ, говорить патріотичні речі, але дії його кажуть про інше,він чомусь діяв і діє на користь ворога. Проаналізуйте його прихід до влади у 2019 році. Перше що він зробив? Порушив Конституцію, розпустивши Верховну Раду і взяв курс на знищення обороноздатності країни, закатування бюджету в асфальт, розміновувати виходи ворога на південь і схід, фальсифікацією справ проти патріотичних генералів, заборонити армії стріляти і почав їх відводити з укріплень, які за лічені дні захопив ворог, зняв клістрони, знищив ракетні програми, призначив на ключові пости російську агентуру і брехав, брехав і ще раз брехав, що нападу не буде, в будуть шашлики.
Писати багато не буду, хто розуміє, тому достатньо. Два перших президента Кравчук і Кучма були комуняками, в їх головах був ''совок'', вони іншого побачити не могли і вели народ в тюрму народів - до росії і це вважали своєю місією.
Інша справа Ющенко і Порошенко. Ці розпочали будити всередині людини, яка проживала на теренах України і мала козацьке коріння - українців. Вони відкрили архіви, показали, що таке росіяни, що вони ніякі не брати, в вбивці українців ще з 12 століття. Ці два президенти розпочали необхідні, але болісні реформи і повели Україну подалі від росії в бік ЄС і НАТО. Але населєніє, не народ, до народу і нації вони не доросли, більше повірили російській і бенязелі пропаганді і почали зсередини знищувати себе.
Тут диву даєшся, як ці президенти - Ющенко і Порошенко, при відсутності більшості проукраїнського суспільства, а 73% ''какая разніца'' змогли так багато за 10 років (5+5) зробити для України.
але це не змінить того що ющ то нікчема
Зеленський всього лиш акторик, який грає роль згідно сценарію і абсолютно не тямлячи, що робить і що говорить. Грав паяца на сцені, тепер президента.
Але ж мудрому наріту не потрібні ні Ющенко ні інші грамотні і досвічені люди. Мудрий наріт захотів сваєго парня із нарота зі всіляю шваллю його слуг.
Отримав, ****. Має.
Результат за вікном...