Угорщина "не стане колонією України", - Орбан

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито 19-й день шантажує Угорщину через постачання нафти "Дружбою" та закликав угорців відповісти на Марші миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні Орбана, яке опубліковане на його фейсбук-сторінці.

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"Президент Зеленський продовжує тримати закритим нафтопровід, хоча знає, що це життєво важливо для Угорщини та Словаччини. Наші експерти вже кілька днів перебувають у Києві, але їх досі не допускають до нафтопроводу", – сказав Орбан.

Він також заявив, що світ наразі не здатен подолати нафтову кризу, спричинену конфліктом на Близькому Сході.

За словами Орбана, вирішити проблему могла б дешева російська нафта, однак Європейський Союз продовжує відмовлятися від такого варіанту.

Угорський прем’єр підкреслив, що попри складну ситуацію на енергетичному ринку, Брюссель не змінює своєї позиції щодо обмеження імпорту російських енергоносіїв.

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"Американці вже вжили заходів і почали знімати санкції. Але в Брюсселі досі не вщухають істерики. Єврокомісія і канцлер Німеччини залишають обмеження на російську нафту", – заявив він.

Орбан також говорив про запланований на неділю Марш миру, у зв'язку з яким він закликав усіх взяти в ньому участь.

"Завтра – Марш миру. Я прошу всіх піти з нами. Давайте виступимо проти шантажу України. Угорщина не буде українською колонією, Зеленський не буде тут командувати", – заявив Орбан.

Конфлікт України та Угорщини через нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - один із найбільших у світі трубопроводів, який транспортує російську нафту до країн Європи. Через Україну нафта йде до Угорщини та Словаччини. Для Угорщини цей маршрут дуже важливий, бо значна частина її нафти надходить саме цим шляхом.

У 2025–2026 роках транзит російської нафти через "Дружбу" кілька разів зупинявся.

У січні 2026 року частина нафтопроводу на території України була пошкоджена.

Конфлікт між Україною та Угорщиною загострився у 2026 році після припинення транзиту.

Угорський уряд вимагає від України відновити транзит або допустити угорських інспекторів до трубопроводу і навіть дав на це кілька днів. Орбан звинуватив Україну в блокуванні постачання та навіть висував звинувачення у диверсіях. Україна заявляє, що пошкодження сталося через війну, і відкидає політичні звинувачення.

Київ назвав позицію Угорщини шантажем, оскільки Будапешт використовує тему нафти для тиску в політичних питаннях ЄС.

Угорщина та Словаччина погрожували юридичними кроками і блокуванням рішень ЄС, пов’язаних із підтримкою України.

Україна пропонувала альтернативу — транспортувати нафту через Нафтопровід "Одеса-Броди".

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