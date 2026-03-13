Фіцо написав листа Зеленському щодо відновлення "Дружби": просить підтримки від політичних партій

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підготував лист до президента України Володимира Зеленського із закликом відновити постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Він попросив політичні партії країни підтримати його звернення та поставити свій підпис.

Про це він написав на сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

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Заява Фіцо

Про підготовку листа Фіцо повідомив у середу під час пресконференції після засідання уряду. Під час виступу він також розкритикував опозицію та звинуватив її у підтримці війни в Україні.

Згодом прем’єр-міністр опублікував у Facebook проєкт листа. Під документом уже стоять підписи лідерів партій Hlas Матуша Шутая Ештока та SNS Андрея Данка. Водночас місця для підписів залишилися лише для керівників парламентських партій.

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Вимоги Фіцо

У листі зазначається, що президент України нібито ухвалив рішення припинити транзит нафти через "Дружбу", через що Словаччина зазнає проблем, хоча має право отримувати російську нафту завдяки виняткам із санкцій Європейського Союзу.

Також у листі йдеться, що, за інформацією словацької сторони, нафтопровід не пошкоджений. У зв’язку з цим він вимагає провести інспекцію за участю Європейської комісії та відповідних країн, щоб перевірити стан "Дружби".

Крім того, у листі зазначається, що Словаччина готова й надалі підтримувати гуманітарну допомогу та співпрацю з Україною.

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Атака РФ на нафтопровід "Дружба"

7 січня внаслідок російської атаки у Бродах на Львівщині було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Нафтогаз повідомив, що армія РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури у західному регіоні України. Спалахнула пожежа, технологічні процеси на об'єкті зупинили.

За інформацією видання Enkorr, йдеться про об'єкт у місті Броди Львівської області, пов’язаний із нафтопроводом "Дружба".

12 лютого голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що постачання російської нафти через нафтопровід "Дружба" було припинено з 27 січня через російську атаку. Він також розповів, що Будапешт готується поскаржитися на проблеми з транзитом.

Уряди Угорщини та Словаччини оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну до відновлення російських постачань нафти трубопроводом "Дружба".

11 березня у МЗС України заявили, що на територію України заїхала група громадян Угорщини, яка не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей.

Президент Зеленський заявив, що йому не відомо, що в Україні робить угорська делегація.

Згодом міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто після того звинуватив Зеленського у брехні та опублікував угорську ноту, з якої випливає, що Будапешт просив про організацію зустрічі Цепека з українським міністром Денисом Шмигалем.

Водночас нота МЗС свідчить про те, що угорська сторона не узгодила з Україною візит своєї делегації до нафтопроводу "Дружба" і отримувала від Києва пропозиції про інші терміни візиту.

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